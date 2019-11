Iserlohn. Gebäude werden orange erleuchtet

Iserlohn setzt ab heute Zeichen gegen Gewalt

Unter den Mottos „Zonta says No“ und „Orange your City – bringt Licht in die Dunkelheit von Gewalt“ werden am heutigen Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen etliche Gebäude angestrahlt. Die von den Zonta-Clubs ins Leben gerufene Aktion setzt auf diese Weise seit 2014 weltweit Leuchtzeichen gegen sexualisierte Gewalt, ihre Ursachen und Folgen. Rund um den Globus erstrahlen bei „Orange the World“ etwa die Niagarafälle, der CN-Tower in Toronto, Rathäuser, Kirchen und Denkmäler.

In Deutschland werden heute ab 17 Uhr ebenfalls prominente Wahrzeichen orange erleuchtet. Der Aktionszeitraum läuft bis zum 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte. Seit vergangenem Jahr beteiligt sich auch der Zonta-Club Iserlohn an „Orange your City“.

Diesmal werden in der Waldstadt folgende Institutionen und Unternehmen in Orange getaucht: das Parktheater auf der Alexanderhöhe, die Fachhochschule Südwestfalen, das Friederike-Fliedner-Berufskolleg an der Brüderstraße 20, die Oberste Stadtkirche der Versöhnungs-Kirchengemeinde, die Stadtmauer unterhalb der Obersten Stadtkirche vom Fritz-Kühn-Platz aus, das Café Fuchs + Hase an der Wasserstraße 9 in der Innenstadt, das Einrichtungshaus Raumideeen am Theoder-Heuss-Ring 2 sowie Möller Bürotechnik an der Friedrich-Kirchhoff-Straße 4. Auch Privatleute sind aufgerufen, durch orangene Beleuchtung Zeichen zu setzen.