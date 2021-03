Iserlohn: Jugendliche greifen Polizisten bei Kontrolle an

Iserlohn Am Mittwochabend haben Jugendliche an der Wiemer vier Polizisten bei einer Personenkontrolle leicht verletzt

Iserlohn. Am Mittwochabend haben Jugendliche an der Wiemer vier Polizisten bei einer Personenkontrolle leicht verletzt. Im Bereich um den Spielplatz Wiemer ist es nach Zeugenangaben im Februar immer wieder zu größeren Treffen Jugendlicher und teilweise auch zu Straftaten gekommen. Mindestens ein Mal sind Mitarbeiter des Ordnungsamtes bei Kontrollen mit Steinen beworfen worden. Polizeibeamte fahren daher dort aktuell vermehrt Streife. So auch am Mittwochabend um 18.40 Uhr.

Wie die Presseabteilung der Polizei am Morgen mitteilt, ergriffen mehrere Jugendliche beim Erblicken der Streifen die Flucht. Drei davon wurden kontrolliert. Lediglich einer von ihnen verhielt sich ruhig und konnte seinen Weg fortsetzen. Seine beiden Begleiter benahmen sich alles andere als kooperativ. Ein 16-jähriger Iserlohner reagierte sofort verbal aggressiv und verweigerte jede Kooperation. Als die Polizisten ihn nach einem Ausweis durchsuchten, schubste er eine Beamtin zur Seite, schlug und trat er um sich und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Auch der Aggressor wurde leicht verletzt.



Währenddessen versuchte ein Begleiter des 17-jährigen Iserlohners die Maßnahme zu stören. Er baute sich aggressiv vor den Polizisten auf, riss sich seine Jacke vom Körper, schmiss sie den Beamten vor die Füße, fuchtelte mit den Armen und forderte sie schreiend auf, dass sie sich „verpissen“ sollen. Beim Versuch ihn in Gewahrsam zu nehmen, schlug und trat er so massiv um sich, dass weitere drei Beamte leicht verletzt wurden.

Der 17-Jährige führte einen Teleskopschlagstock mit sich. Die Waffe wurde sichergestellt. Beide wurden mit zur Wache genommen und ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Beim Gespräch mit den Eltern verhielt sich der Vater des 16-Jährigen ebenfalls derart aggressiv, dass schließlich Sohn und Vater der Wache verwiesen wurden. Der 17-Jährige zeigte sich in Gegenwart seiner Mutter ebenfalls weiter hochaggressiv und schrie auf der Wache herum. Zu Beleidigungen kam es nicht. Insgesamt verhielten sich beide im gesamten Einsatzverlauf in höchstem Maße respektlos.

Vier Polizisten wurden leicht verletzt und mussten sich ambulant in Krankenhäusern behandeln lassen. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Tatverdächtigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Beide müssen sich ebenfalls wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung verantworten. Gegen den 17-Jährigen wird außerdem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetzermittelt, gegen seinen Begleiter wegen falscher Namensangabe.

Die Polizei kündigt an, weiter konsequent zu kontrollieren und bei Verstößen durchzugreifen.