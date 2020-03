„Iserlohn hilft“ nicht nur Tafel-Kunden

Iserlohn. Die Tafel stellt ab sofort vorübergehend ihren Betrieb ein, eine private Initiative möchte helfen und ruft zudem zur Nachbarschaftshilfe auf.

Die Tafel Iserlohn/Hemer der Caritas stellt aufgrund der immer stärkeren Verbreitung des Coronavirus ab sofort in allen drei Filialen vorübergehend den Betrieb ein. Eine private Initiative versucht derweil, ein alternatives Angebot für die 1500 bedürftigen Nutzer auf die Beine zu stellen.

Zugleich fordern die Initiatoren unter dem Motto „Iserlohn hilft“ alle Mitbürger zur Nachbarschaftshilfe und gegenseitiger Unterstützung auf. Und das mit Erfolg: Bis Sonntagnachmittag hatten sich an die 70 Freiwillige bereit erklärt, für Betroffene aus Risikogruppen wie vor allem ältere Menschen Einkäufe von Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs zu übernehmen.

Zum Schutz Ehrenamtlicher und auch der Kunden

„Wir wissen, dass es eine sehr weitreichende Entscheidung ist, die wir uns auch nicht leicht gemacht haben“, sagte Josef Radine, Vorsitzender des Vereins „Tafel Iserlohn Hemer/Caritas“, zur vorübergehenden Schließung der auch als „CariTa­sche“ bekannten Tafel. „Aber sie war nötig, um sowohl unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter als auch unsere bedürftigen Tafel-Nutzer zu schützen. Die Gesundheit aller Beteiligten hat Vorrang!“ Denn über 90 Prozent der 160 ehrenamtlich in Iserlohn, Letmathe und Hemer Engagierten gehören der Risikogruppe der älteren Menschen an. Und auch unter den aktuell 1200 Haushalten, in denen die 1500 Nutzer leben, seien es zuletzt wieder deutlich mehr Rentner als Jüngere gewesen.

Der Betrieb der Tafel sei durch die zunehmende Ausbreitung des Coronavirus schon in den vergangenen Wochen eine immer größere Herausforderung geworden. So habe es vor etwa drei Wochen durch den Beginn der Hamsterkäufe wesentlich weniger Ware von den 60 Geschäften und Unternehmen gegeben, die die „CariTa­sche“ regelmäßig unterstützen. „Seit der vergangenen Woche war die Menge aber fast wieder normal, anders als bei anderen Tafeln“, sagte Radine. Bereits vor 14 Tagen seien Vorsichtsmaßnahmen bei der Warenaufbereitung und vor allem bei der Ausgabe ergriffen worden: „Wir haben nicht mehr so viele Leute auf einmal reingelassen.“ Auch der Warteraum wurde nur noch halb gefüllt. Viele mussten zunächst vor der Tür bleiben, zum Glück habe das Wetter zumeist mitgespielt. Neben den Helfern an der Warenausgabe, die seit jeher mit Einmal-Handschuhen arbeiten, seien auch die Ehrenamtlichen an der Kasse entsprechend ausgestattet worden.

„Aufgrund der sehr dynamischen Entwicklung der vergangenen Tage haben wir festgestellt, dass auch das alles nicht mehr ausreichend ist“, sagte Radine auch mit Blick auf die Empfehlungen der Behörden und durch den Tafelverband. Nachdem bereits andernorts deswegen die ersten Tafeln geschlossen haben, entschloss man sich am Samstag ebenfalls zu dem Schritt, auch wenn er fürchte, dass der „bei vielen nicht auf Verständnis stoßen“ werde. Zumal man ja nicht wisse, von wie langer Dauer er sein wird. Man mache sich intensiv Gedanken, wie den auch weiterhin bedürftigen Kunden geholfen werden könne. Sobald sich eine Änderung der Situation abzeichne, könne jedenfalls der Betrieb innerhalb von Tagen wieder hochgefahren werden.

Bis dahin will „Iserlohn hilft“ versuchen, zumindest teilweise die Lücke zu füllen. Hinter dem Namen und Motto standen Ende vergangener Woche anfangs nur drei Personen, die zunächst unabhängig voneinander – also Martin Luckert einerseits sowie Svenja Finke (Fridays for Future/Friedensplenum) und Sylvia Olbrich (Flüchtlingshilfe) andererseits –, seit dem späten Freitagabend dann gemeinsam von der Corona-Krise Betroffenen helfen wollten. Das können sowohl Menschen in (vorgeschriebener oder freiwilliger) Quarantäne als auch vor allem ältere Menschen sein, die sich aufgrund des für sie höheren Risikos einfach nicht mehr nach draußen trauen.

Tafel-Geschäfte werden gebeten, sich zu melden

Unter www.iserlohn-hilft.de, in einer Facebook-Gruppe und bei WhatsApp haben inzwischen schon viele ihre Hilfe für die Übernahme des Einkaufs und anderer Erledigungen angeboten. „Wir möchten den Kontakt vermitteln zwischen denen, die helfen möchten, und denen, die Hilfe brauchen“, erklärt Martin Luckert. Da es sich bei letzteren ja vor allem um Ältere handeln würde, gibt es neben Facebook und WhatsApp zum einen die Möglichkeit, auf der Internetseite Flyer, auch in personalisierter Form, auszudrucken und in seiner Nachbarschaft zu verteilen. Zudem sind die Initiatoren unter 01590/6139970 (Martin Luckert), 0179/8255196 (Svenja Finke) und 0176/21972564 (Sylvia Olbrich) zu erreichen. Dringend werden zudem die Geschäfte, bei denen die Tafel bislang Lebensmittel abgeholt hat, gebeten, sich dort zu melden. „Wir möchten das jetzt für die Zeit übernehmen und werden die Waren dann an einem anderen Ort für die Ausgabe allein an Berechtigte in Tüten packen, um den Kontakt möglichst kurz zu halten“, erklärte Sylvia Olbrich. Deswegen soll die Ausgabe – Datum und Uhrzeit werden noch bekannt gegeben – auch aus dem Fenster des derzeit im Umbau befindlichen Pubs „The New Crown“ an der Oststraße 32 erfolgen, das dessen Betreiber Paul Moss dafür zur Verfügung stellt.