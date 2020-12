Iserlohn: Gesamtschule Seilersee freut sich auf Pubbesuche

Iserlohn Die Gesamtschule Seilersee hat kürzlich eine Kooperationsvereinbarung mit dem künftigen Pub "The New Crown" unterzeichnet.

„Life is larger than school, but school prepares for life“ - so lautet die Präambel einer

Kooperationsvereinbarung, die kürzlich die Gesamtschule Seilersee und der künftige Pub „The New

Crown“ an der Oststraße unterzeichnet haben. Um es vorweg zu nehmen: Die Vereinbarung hat

natürlich nicht zum Inhalt, den Schülerinnen und Schülern die Vorzüge der Produkte englischer

beziehungsweise britischer Braukunst näher zu bringen. „Es geht vielmehr darum, den

Schülerinnen und Schülern die Institution Pub als Stück englischer Lebenskultur zu vermitteln“, sagt

Gesamtschulleiter Daniel Asmuth zur Intention der Zusammenarbeit. Wie die Präambel schon sagt:

Schule soll auf das Leben vorbereiten.

Zum Tragen kommen soll die Kooperation insbesondere im Englischunterricht, aber auch im Fach

Hauswirtschaft. Und im Blick hat Asmuth auch, dass im kommenden Sommer an der Gesamtschule

Seilersee der Oberstufenbetrieb startet.

Angedacht ist es beispielsweise, dass Gruppen den Pub „The New Crown“ zum englischen Frühstück

besuchen, die Bestellungen bei „Landlord“ (Betreiber) Charles Gardner auf Englisch aufgeben, also

gleich ganz praktische Einblicke in die englische Sprache gewinnen. Das kann aber auch in Form

von Teezeremonien mit „Tea and Scones“ erfolgen. Zudem können eventuell auch traditionelle

Gerichte wie „Fish'n'Chips“ und „Pies“ geordert werden. „The New Crown“-Eigentümer Paul John

Moss räumt bei all diesen möglichen Bestellungen den Schülern günstige Sonderkonditionen ein.

Im Hauswirtschaftsunterricht können dann auch englische Spezialitäten nachgekocht werden.

Durchaus möglich, dass dann auch mal Ross Tarpy, Koch in „The New Crown“, in der Schule am

Seilersee vorbeischaut. Überhaupt sollen die Pubbesuche später im Unterricht, auch im

Englischunterricht, nachbereitet werden.

Insbesondere für die gymnasiale Oberstufe streben die Partner besondere unterrichtliche und

außenunterrichtliche Veranstaltungen an, welche landeskundliche, literarische, musikalische,

cineastische und sportliche Aspekte des Lebens im Commonwealth abdecken sollen.

Partner könnten Gesamtschule Seilersee und „The New Crown“ aber auch im Bereich der

beruflichen Bildung werden. im Blick sind dabei nicht nur die im Pub vertretenen Berufsfelder,

Bewerbungen könnten in englischer Sprache verfasst werden.

Und noch etwas ist angedacht: „The New Crown“ könnte zu einem Treffpunkt werden, für Lehrer,

Eltern und Schüler ab 16 Jahren, Stammtische könnten eingerichtet werden.

Zur Vertragsunterzeichnung war Paul John Moss übrigens mit einem Original Londoner Taxi mit

britischen Autokennzeichen erschienen. Nicht nur damit rührt er die Werbetrommel für sein Pub-

Projekt in Iserlohn, das bereits breites Interesse in der britischen Medienlandschaft gefunden hat

(wir berichteten). Momentan werden Paul John Moss und sein Team allerdings durch den Lockdown

ausgebremst. Grundsätzlich sei inzwischen aber alles an der Oststraße fertiggestellt, so dass einem

Start des Pubbetriebs nichts mehr im Wege steht, sobald es die Corona-Bestimmungen wieder

zulassen. Und dann soll auch die Kooperation mit der Gesamtschule praktische Früchte tragen.