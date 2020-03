Iserlohn macht die Schotten dicht: Von einer Geisterstadt zu sprechen, wäre zwar übertrieben, doch wer am Mittwoch durch die Iserlohner Innenstadt gegangen ist, der wird deutlich gemerkt haben, dass weniger Menschen den sonnigen Frühlingstag draußen verbracht, gegessen oder sich in ein Café gesetzt haben.

Wie berichtet, hatte noch am Dienstag bei vielen Einzelhändlern Unklarheit geherrscht. Muss wegen des Coronavirus alles geschlossen werden? Wenn ja, wann? Und wie geht es langfristig weiter?

Letztere Frage kann im Augenblick niemand beantworten. Immerhin konkretisierte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstagabend noch bei den erlassenen Schließungen von Geschäften – wenn auch weiter Zweifelsfälle bestehen blieben.

Was zum Beispiel ist mit Karstadt, einerseits Bekleidungsgeschäft, andererseits Lebensmittelanbieter mit Restaurantbetrieb? Das Kaufhaus sorgte schließlich mit der freiwilligen Schließung ab Dienstagabend selbst für Klarheit.

Weitere Zweifelsfälle unter anderem: Optiker oder Fußpflege-Geschäfte. Sind dies unverzichtbare Dinge des täglichen oder medizinischen Bedarfs? „Ich würde meinen: ja. Wir können da aber auch nur ans Ministerium verweisen“, erklärt am Mittwoch Jens Rinke, Abteilungsleiter Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten bei der Stadt, dass es noch Klärungsbedarf gibt.

Nachdem die Landesregierung am Dienstagabend nun nachgebessert hatte, begann das Iserlohner Ordnungsamt am Mittwoch mit den Kontrollen. Zwei der Mitarbeiter starten am Vormittag vom Rathaus in Richtung Laar- und Wermingser Straße.

Den Erlass haben die Männer mit dabei. Weil sich die Ereignisse in den letzten Tagen praktisch überschlugen, müssen auch sie im Zweifel mal nachschauen, wer denn jetzt eigentlich schließen muss.

Ein Sanitätshaus? Darf offen bleiben. Ein Kiosk? Immerhin sind Süßigkeiten nicht unbedingt ein Grundnahrungsmittel. „Da musste ich auch überlegen“, sagt einer der Männer, der sonst allein für den Markt zuständig ist, und der wie sein Kollege aufgrund der aktuell schwierigen Situation nicht namentlich genannt werden will.

Ergebnis: Der Kiosk darf öffnen, weil er Zeitungen verkauft, die der Bevölkerung wichtige Informationen liefern. „Allgemein sind die Leute verständnisvoll“, sagt der „Marktmeister“, der allerdings selbst wenig Verständnis hat für Menschen, die den Ernst der Lage allgemein ignorieren.

Um 15 Uhr mussten gestern dann die Restaurants schließen. In einer großen Pizzeria am Theodor-Heuss-Ring steht Desinfektionsmittel am Eingang parat, Gäste werden gebeten, Name und Telefonnummer niederzuschreiben, um bei Corona-Fällen Kontaktpersonen ermitteln zu können. „Auch eine Vorgabe“, sagt einer der Mitarbeiter.

Vorgaben – und zwar klare, die hätte man sich sowohl bei Einzelhändlern als auch Stadt sicher schon früher gewünscht. „Es gab Sonntag den ersten Erlass, allerdings ohne Zeiten. Dann gab es was von Angela Merkel, dann einen von Laschet“, sagt Jens Rinke in Bezug auf das Thema Restaurantschließungen. „Ich hatte also drei Aussagen.“

Seit Dienstagabend besteht nun Klarheit. „Natürlich hat es eine solche Situation aber auch noch nie gegeben“, äußert Jens Rinke Verständnis. Die bei der Stadt anrufenden Gewerbetreibenden seien überwiegend freundlich. Kleine Randnotiz: „Die meisten wünschen einem jetzt, dass man gesund bleibt“, erzählt Rinke.