Iserlohn: Arbeiten an Kanaltrasse und Regenrückhaltebecken

Iserlohn Bei der Sanierung der Seilerseestraße in Iserlohn gibt es erste Fortschritte zu verzeichnen.

Seit Oktober laufen die Arbeiten an der Seilerseestraße im Abschnitt zwischen Landhauser Straße und Baarstraße. Bis August dieses Jahres soll dieser Bereich dann komplett saniert sein. Nach Auskunft von Straßen NRW bleibt es auch bei der Planung, dass im Anschluss mit der Sanierung des Abschnitts zwischen Landhauser Straße und der Autobahnanschlussstelle Seilersee – der Zustand dort ist seit langem ein Ärgernis – begonnen wird.

Die Firma „Straßen- und Tiefbau“ aus Kirchhundem ist aktuell weiterhin dabei, im Bereich des Fahrbahnrands einen großvolumigen Regenwasserkanal zu verlegen. Zwischen den Einmündungen Landhauser Straße und Scheffelstraße sind diese Arbeiten bereits erledigt, nun geht es weiter Richtung Baarstraße. Es gehe zügig voran, berichtet der Polier der Firma auf Nachfrage. Beim Ausschachten sei man zwar schon einige Male – teils unverhofft – auf andere Leitungen gestoßen, damit habe man aber umgehen können. Gleichwohl ist es in Höhe Griesenbrauck notwendig, dass die Stadtwerke Iserlohn bei ihrer Gasleitung einen sogenannten Düker einbauen müssen. Dieser dient dazu, die Gasleitung an der Stelle, wo sie sich auf Höhe der zu bauenden Kanaltrasse befindet, tiefer zu legen.

Einige Außenspiegel hat es erwischt

Während der Kanalbauarbeiten, so der Polier, bleibe es dabei, dass der Verkehr auf der Seilerseestraße in beide Richtungen weiterfließen könne, allerdings auf deutlich verengten Fahrstreifen. Er würde sich daher wünschen, dass die Verkehrsteilnehmer noch etwas langsamer fahren. Den einen oder anderen Außenspiegel habe es schon erwischt, berichtet der Polier.

Unterdessen hat auch die Firma Mees aus Lennestadt die Arbeiten aufgenommen. Sie ist für den Betonbau am Regenrückhaltebecken/Regenklärbecken zuständig, für das bereits eine mächtige Baugrube ausgehoben worden war. Inzwischen ist die Einschalung für die Bodenplatte erfolgt, in den kommenden Tagen soll erstmals betoniert werden. Das Regenrückhaltebecken wird später auf ein Außenmaß von vier mal 15 Metern kommen, die Tiefe wird etwa 4,50 Meter betragen. Andreas Berg, Sprecher von Straßen NRW in Hagen, rechnet damit, dass die Arbeiten am Becken bis April soweit abgeschlossen sind.

Bis Mitte Mai soll auch die Kanaltrasse entlang der Seilerseestraße verlegt sein. Zudem soll ab Mitte/Ende März mit dem Bau der Randanlagen (Bordsteine etc.) begonnen werden. Andreas Berg rechnet auch hier noch nicht mit schwerer wiegenden Verkehrsbehinderungen. Unvermeidlich seien stärkere Eingriffe in den Verkehr dann aber später, wenn mit der Erneuerung der Fahrbahn begonnen werde. Eine abschließende Regelung sei mit der Baufirma noch nicht vereinbart worden, es sei jedoch damit zu rechnen, dass die Arbeiten in mehrere Abschnitte unterteilt würden und eine Baustellenampel den Verkehr regeln werde. Zuvor war es aber auch im Gespräch, dass der Verkehr vorübergehend nur in eine Richtung fließen könne. Als Zeitfenster der Fertigstellung der Seilerseestraße zwischen Landhauser Straße und Baarstraße sieht Andreas Berg den August.

Neuer Knotenpunktbmit Ampelanlage

Wie eingangs bereits erwähnt, sollen im Anschluss, also im Idealfall ab September, die Arbeiten am Abschnitt von der Landhauser Straße bis zur Autobahn beginnen. Aktuell, so Andreas Berg, befinde man sich in der Vorbereitung für die Ausschreibung. Schwerpunkt der Maßnahme bleibt die Begradigung und Verbreiterung der Seilerseestraße im Bereich der Einmündung Seeuferstraße sowie die Zusammenfassung dieser Einmündung mit der Einmündung der Straße „In der Calle“. Der so neu entstehende Knotenpunkt wird dann auch mit einer Ampelanlage ausgestattet. Ebenfalls ist es vorgesehen, den für den Verkehrsfluss in Richtung Norden bedeutsamen Rechtsabbiegestreifen von der Seilerseestraße auf die Landhauser Straße zu verlängern.

Eigentlich sollte das Projekt schon längst abgeschlossen gewesen sein, immer wieder war es aber zu Verzögerungen bei der Planung gekommen, unter anderem wegen notwendigen Grundstücksverhandlungen.