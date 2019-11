Initiative fürs Bürgerhaus zum besten Heimatprojekt gekürt

Die Stadt Iserlohn hat zum ersten Mal den „Heimatpreis“ verliehen. Im Löbbecke-Saal des Parktheaters sind die drei Gewinner geehrt worden. Der erste Platz und ein Preisgeld in Höhe von 2500 Euro gehen an die Initiative des Vereins „Iserlohn Denk-Mal“ für das „Kleine Bürgerhaus“ am Südengraben. Platz zwei und 1500 Euro gehen an Thilo Koesling für sein Engagement bei der Umsetzung des Iserlohner Abschnitts des Mountainbike-Tourennetzes „LenneTrails“. Mit dem dritten Platz, dotiert mit 1000 Euro, würdigte die elfköpfige Jury das Theaterprojekt des Friedensplenums „Sie hatten einen Traum“ zur Revolution von 1848/49.

Bewerber, Preisträger und Jurymitglieder versammeln sich nach der Verleihung des Heimatpreises auf der Bühne des Löbbecke-Saals. Foto: Michael May / IKZ

Die drei Erstplatzierten sind nun stolze Besitzer der Heimat-Trophäe, die in Form eines Hauses an die urtümlichste Form von Heimat erinnert. Auf diese Definition verwies Stadtbaurat Thorsten Grote, der die Laudatio für die Bürgerhaus-Initiative hielt: „Für uns (im Bauressort) ist Heimat vor allem ein Ort, an dem wir uns zu Hause fühlen.“ Das „Kleine Bürgerhaus“ repräsentiere diese Art von Heimat seit fast 300 Jahren an zentraler Stelle in Iserlohn, sichtbar, ortsbildprägend und frei zugänglich für alle Bürger. „Deshalb ist es kein Liebhaberobjekt einiger weniger, sondern unser aller Heimat“, begründete Grote die Entscheidung der Jury, die am 10. Oktober getagt hatte.

Leicht sei diese nicht gefallen, betonte schon Vizebürgermeister Thorsten Schick in seinen einführenden Worten: „Es sind viele hochwertige Bewerbungen eingegangen, die das gesamte Spektrum des ehrenamtlichen Engagements widerspiegeln. Zusammen sorgen sie dafür, dass Iserlohn eine liebenswerte und lebenswerte Stadt ist.“ Schmunzelnd und zur allgemeinen Erheiterung bemerkte Schick, dass die Geheimhaltung der Gewinner bis zur offiziellen Verleihung ausnahmsweise gelungen sei.

Heimat soll auch für Neubürger erlebbar sein

Stadtmarketingchef Dirk Matthiessen präsentierte Thilo Koesling als zweiten Gewinner und lobte die „LenneTrails“ als integratives Projekt, das die Lenne auch für Neu-Iserlohner wie ihn selbst, für jüngere Altersgruppen und für Touristen erlebbar mache. Thilo Koesling beantwortete die Frage Thorsten Schicks, ob schon weitere Streckenabschnitte geplant seien, mit dem Hinweis: „Da werden wir bestimmt noch zehn Jahre zu tun haben.“

Der heimische Autor Walter Wehner würdigte das Theaterprojekt des Friedensplenums als Lehrstück darüber, dass „Geschichte nicht einfach passiert, sondern von Menschen gemacht wird“ – Menschen, die in diesem Fall persönliche Risiken eingingen, um für die Demokratie zu kämpfen. Dabei hob er die vielfältigen Beteiligungsmöglichkeiten durch Bürger ebenso hervor wie die Tatsache, dass der Beschäftigung mit diesem Thema prinzipiell kein Ende gesetzt sei, wie etwa ein Radiobeitrag von Schülern und organisierte Museumsbesuche zeigten.

Durch die Preisverleihung am Samstag führten IKZ-Redakteur Kevin Pinnow als Moderator und das Klarinettenensemble „Blackstix“ als musikalische Begleitung. Kein Bewerber musste am Ende mit leeren Händen nach Hause gehen: Die elf übrigen Initiativen und Ehrenamtler erhielten zum Trost einen „Anerkennungspreis“ – und haben vielleicht beim nächsten Mal erneut die Chance auf den Iserlohner Heimatpreis.