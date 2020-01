Der Cochlea Implantat Verband (CIV) NRW leitet eine Selbsthilfegruppe in Hagen und Umgebung mit rund 50 Mitgliedern, etwa ein Drittel davon aus Iserlohn. 15 bis 20 sind bei den Treffen jeden zweiten Donnerstag im Monat um 18 Uhr im St.-Josefs-Hospital, Dreieckstraße 6 in Hagen dabei.

Beim inklusiven Tanzprojekt „Bewegende Begegnungen“ sind noch Plätze frei. Zu einem der weiteren Termine (8. Februar, 7. März, 8. und 22. August) können Schwerhörige und Normalhörende noch einsteigen. Die Kurse finden jeweils zwischen 11 und 16 Uhr in „Michaels Tanztreff“ In der Bredde 18 in Iserlohn statt. Am 29. August soll es zur Feier des 20-jährigen Bestehens des CIV eine kleine Aufführung in Hagen geben.

Für CIV-Mitglieder ist die Teilnahme kostenlos, andere zahlen einmalig 50 Euro; Mittagessen ist bei den Terminen inbegriffen. Ein Tanzpartner muss nicht, darf aber mitgebracht werden. Tanzerfahrung ist nicht erforderlich, vor Ort wird eine FM-Anlage für Cochlea-Implantierte eingesetzt. Ab Hagen Hauptbahnhof wird gratis ein Shuttleservice angeboten.

Eine Anmeldung ist möglich unter 02374/752186 oder per ­E-Mail an info@civ-nrw.de.

Der Einstieg ist jederzeit noch möglich