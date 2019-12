Iserlohn. Bei einem Stromausfall am Freitag im Kinderweihnachtsdorf auf dem Fritz-Kühn-Platz wurde einfach im Schein der Handy-Taschenlampen weitergemacht.

Im Iserlohner „KiWeiDo“ lässt’s sich auch im Dunkeln basteln

Zum Finale des zweiten Tages im Kinderweihnachtsdorf auf dem Fritz-Kühn-Platz wurde es am späten Freitagnachmittag früher als geplant dunkel im 540 Quadratmeter großen Zelt.

Nachdem zunächst Nähmaschine, Heißklebepistolen & Co. den Dienst versagten, ging nach und nach die Beleuchtung aus. Während zumindest das Bühnenlicht in der „Weihnachtsoase“ und im dortigen Küchenbereich noch brannte, war es an den Basteltischen plötzlich finster. Die Kinder, die noch eifrig mit Kekshäusern, Domino-Loks, Christbaumschmuck und sonstiger weihnachtlicher Bastelei beschäftigt waren, störte das aber gar nicht so sehr, sie machten einfach im Schein von Handy-Taschenlampen weiter.

Nach einigen Minuten ging das Licht zumindest teilweise wieder an. Die Ursache wurde rasch gefunden: Eine der beiden großen angemieteten Heizungen, die zusammen mit fünf kleineren für Wärme im Zelt sorgen, war defekt und hatte über den Sicherungskasten auch alles andere lahmgelegt. Sie wird jetzt ebenso schnell ausgetauscht wie die Miet-Spülmaschine, die mit einem der Backöfen in der Küche bereits am ersten Tag für einen kleinen Stromausfall gesorgt hatte.

Was sie in nur fünf Schulstunden bei Christoph Mangelsdorff von Dance-at-Home gelernt haben, zeigten die Kinder aus der Südschule. Foto: Torsten Lehmann

Spätestens heute Mittag ist dann alles bereit für den hoffentlich wieder großen Wochenend-Ansturm. Von 14 bis 17 Uhr gibt es heute und morgen vor der Fotobox der Heimatzeitung die Gelegenheit zum „WeihnachtsSelfie mit Engel, Elch & Co.“ inmitten der Winter-Weihnachts-Dekoration. Neben den Bastel- und Plätzchenback-Angeboten warten acht Stunden Bühnenprogramm. Gestern begeisterte zunächst die Tanz-AG aus dem OGS-Bereich der Südschule und später aus der Tanzwelt Schauburg die Rock’n’Roller Michelle Krämer und Samuel Kleuster sowie Finja Hadasch und Ryk van der Lingen ebenso wie die mehrfachen deutschen und Europameister im Dance4Fans, Inessa Gross und Karina Goroschanin. Ihr Debüt als Vorleserin gab Pfarrerin Ellen Gradtke, während Susanne Wachsmuth schon seit vielen Jahren mit weihnachtlichen Geschichten unterhält. Beide sind auch am Wochenende noch mal im Einsatz.

Das Programm am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr

Bühne

Samstag: 12.30 Uhr Tanzvorführungen Christas Workshop, 13 Uhr Lesung Susanne Wachsmuth, 14 Uhr Tänze Petra Feldmann, 15 Uhr Lesung Torsten Lehmann, 17 Uhr Living Rhythm Ulf Heße;

Sonntag: 13 Uhr Lesung Diana Naumann, 13.30 Uhr Lesung Carmen Kowski, 14 Uhr Tanzvorführung „Ballett meets Pop“, 15 Uhr Tanzvorführungen Gemeinschaft der Deutschen aus Russland, 15.30 Uhr Tanztheater „Kaleidoskop“ Gemeinschaft der Deutschen aus Russland, 16.30 Uhr Lesung Kinder- und Jugendbüro, 17 Uhr Lesung Ellen Gradtke.

Bastelbereich

Samstag: Weihnachtliche Bastelei; Kreative Weihnachtskarten; „Sterne“; Natürliche Weihnachten – Figuren aus Birkenstämmchen,Windlichter, Sternenzauber; Weihnachtszauber; ; Weihnachtliche Stimmungslichter; Geschenke richtig schön verpacken;

Sonntag:Tierische Baumscheiben-Anhänger; Tontöpfchen-Weihnachtsbäume; Engelsträume, Windlichter, Knusprige Kekshäuser, Himmlische Geschenkanhänger, Kerzen färben; Holz-Engelchen; Weihnachtliche Hufeisen;

an beiden Tagen: „Weihnachts-Selfie mit Engel, Elch & Co.“ (14-17 Uhr); Holzwerkstatt, Weihnachtszauber; Weihnachtsschneiderei; Basteln mit Naturmaterialien.

Weihnachtsoase

an beiden Tagen: Leckereien für Groß und Klein, Weihnachtsbäckerei, gebrannte Mandeln & Co.