„Haben Sie Notdienst?“ lautete die Frage Nr. 1

Die lange Warteschlange von der Eingangstür bis zur Laventiestraße blieb diesmal aus – obwohl der Andrang in der Burg-Apotheke, die am ersten Weihnachtsfeiertag Notdienst hatte, nicht viel geringer war als vor zwei Jahren.

285 Kunden in 24 Stunden waren es damals, 273 diesmal. „An einem normalen Sonntagsnotdienst sind es höchstens 100 bis 120, vielleicht mal 140 Kunden“, macht Apothekerin Britta Gößling die besondere Dimension an Weihnachten deutlich. Anders als vor zwei Jahren, als sie bei ihrem ersten weihnachtlichen Notdienst in ihrer bis dahin elfjährigen Selbstständigkeit regelrecht überrannt wurde und kurzfristig ihre Mitarbeiterinnen alarmieren musste, um der Schar der Hilfesuchenden Herr zu werden, hatten die diesmal bereits von sich aus vorgesorgt. Noch bevor die Chefin sie fragen konnte, überreichten sie ihr den selbst erstellten Einsatzplan, damit zwischen 11 und 20 Uhr am 1. Weihnachtstag, wenn der Andrang erfahrungsgemäß am größten ist, immer mindestens zwei zusätzliche Hilfen mit in der Apotheke waren.

Und dass das diesmal auch wieder nötig sein wird, schwante der Dortmunderin Britta Gößling und ihrem Mann Jürgen, die den Heiligen Abend in der Nähe der Apotheke verbracht und deswegen auch schon dort die Nacht in der Bereitschaftswohnung im Haus verbracht hatten, bereits um 8.32 Uhr. Da ging das erste Mal das Telefon, obwohl eigentlich ja bekannt sein sollte, dass der 24-stündige Notdienst immer erst eine knappe halbe Stunde beginnt. Angepasst ist das übrigens an die gängigste Öffnungszeit von Apotheken. „Und um 8.50 Uhr stand dann schon der erste vor der Tür“, hat Jürgen Gößling beobachtet, der beruflich nichts mit Pharmazie zu tun hat – der Redakteur arbeitet in der internen Kommunikation von „Innogy“ – und deswegen seiner Frau auch leider nicht helfen, sondern sie nur unterstützen kann an solchen Tagen. „Das halbe Brötchen, das ich ihr um halb neun geschmiert habe, habe ich dann um kurz vor elf erst mal weggepackt“, macht er deutlich, dass es schon in den ersten zwei Stunden Schlag auf Schlag ging. Seit der Gebietsreform des Notdienstes vor einigen Jahren ist das zu versorgende Gebiet deutlich größer geworden. Die nächsten dienstbereiten Apotheken fanden sich in Hagen, Unna, Dortmund und Sundern.

Kein Abflauen beim Andrang durch Helene-Fischer-Show

So kamen dann aus der ganzen Region bis 13 Uhr schon mehr als 100 Kunden, die dank der dann inzwischen drei Kräfte alle gar nicht oder nur kurz warten mussten. Nur einmal am späteren Abend, als Britta Gößling den Notdienst wieder alleine versah, habe es kurz eine Schlange von zehn Wartenden gegeben, sonst seien es dann zwei bis drei gewesen. Anders als sonst beim Sonntags-Tatort oder bei einem Länderspiel habe die Helene-Fischer-Weihnachtsshow im ZDF übrigens auch nicht dafür gesorgt, dass der Andrang ein wenig nachließ. „Ich will aber auch gar nicht klagen“, sagt Britta Gößling. „Denn man weiß ja, wenn man sich als Apotheker selbstständig macht, dass die Notdienste dazu gehören.“ Und das ist in der Regel immer einmal im Monat der Fall, und 2020 übrigens an drei Sonntagen. Dass die 56-Jährige jetzt schon wieder an Weihnachten Dienst hatte, sei auch quasi selbstverschuldet gewesen. Britta Gößling hatte, damit sie zusammen mit ihrem Mann in den Urlaub fahren konnte, im Sommer mit einer Kollegin aus der Innenstadt einen Notdienst getauscht.

Die am häufigsten benötigten Medikamente wurden zuvor extra beim Großhandel geordert worden. Foto: Torsten Lehmann

Was nur wirklich nervig sei, seien die Anrufe, die zeitweise im Drei-Minuten-Takt eingehen. „Und damit meine ich jetzt nicht die sinnvollen Telefonate, bei denen gefragt wird, ob wir ein bestimmtes Medikament vorrätig haben“, sagt Britta Gößling, die vorsorglich für den Notdienst von ihrem Großhändler Noweda eigens die am häufigsten nachgefragten und verordneten Präparate im Gesamtwert von 6500 Euro geordert hatte, vor allem übrigens gegen Magen-Darm-Erkrankungen und Erkältungen, aber auch beispielsweise gegen Läuse. „Was nicht gebraucht wurde, muss jetzt alles in den nächsten Tagen wieder zurückgeschickt und zurückgebucht werden.“

Nur in Ausnahmefällen keine dauerhafte Präsenz vor Ort

Nein, was ihre Mitarbeiterinnen und sie an so einem Tag an den Rand der Geduld bringe, sei die wirklich große Anzahl von Anrufern, die vor ihrem Besuch nachfragten, ob die Apotheke denn Notdienst habe. „Dabei steht das doch immer neben unserer Nummer, gleich jetzt ob im Internet oder in der Zeitung. Was glauben die denn, warum jemand ans Telefon geht?“ Anders als bei Ärzten, die durchaus ja auch mal eine Rufweiterleitung nach Hause oder ein Extra-Handy für den Fall haben und dann für Notfälle in die Praxis kommen, hätte sie ja während der 24 Stunden auch Präsenzpflicht in der Apotheke.

Nur wenn man in unmittelbarer Nähe wohne, könne man eine Ausnahmegenehmigung bei der Kammer beantragen und müsste dann binnen weniger Minuten wieder vor Ort sein, weiß Katrin Alfke von der Engel-Apotheke, die am Donnerstagmorgen am Alten Rathausplatz den Staffelstab der Notdiensthabenden übernahm. Da sie eine angestellte Apothekerin unter ihren Mitarbeiterinnen hat, musste sie erst um 18 Uhr ran. „Und zuvor hat vormittags und nachmittags jeweils eine unserer Pharmazeutisch-Technischen Angestellten mitgeholfen, so dass sie immer zu zweit waren“, erklärt Katrin Alfke und ergänzt mit Blick auf den Andrang: „Sie hätten aber auch gut zu dritt sein können.“ Bis zum „Bergfest“ um 21 Uhr abends verzeichnete sie bereits 218 Kunden, darunter viele „richtig Kranke“. Ungefähr die Hälfte aller Kunden kam mit einem Kassenrezept, während der Anteil derjenigen in Sümmern zuvor bei etwa 60 Prozent lag. „2010 hatten wir auch am 1. Weihnachtstag Dienst und insgesamt 218 Kunden in 24 Stunden. Das war aber vor der Gebietsreform“, sagt Katrin Alfke, die Anfang Januar übrigens 20 Jahre selbstständig ist und am Donnerstagabend hoffte, die Kunden-Zahl ihrer Sümmeraner Kollegin in der Nacht und bis heute Morgen nicht mehr zu knacken. „Vor allem wäre es schön, wenn nicht zu viele, die Hilfe brauchen, vorher anrufen und sagen, sie kommen jetzt, und dann wartet man und wartet und wartet und bleibt die ganze Zeit wach“, hat auch Katrin Alfke schon so ihre leidigen Telefon-Erfahrungen im Notdienst gemacht.