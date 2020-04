Haargenau Alexandra & Pia warten wochenlang auf Soforthilfe

Iserlohn. Der Iserlohner Friseursalon wartet seit über vier Wochen auf die Hilfe des Landes. Am 4. Mai geht es wieder los – jedoch mit strengen Auflagen.

Wenn am 4. Mai die Friseure voraussichtlich ihre Salons wieder für Kunden öffnen dürfen, liegt hinter „Haargenau Alexandra & Pia“ eine sechswöchige Leidenszeit. So lange war ihr Laden zu. Den Antrag auf Soforthilfe für Kleinstunternehmen haben die Inhaberinnen Alexandra Simon-Teckhaus und Pia Gerdes sofort am erstmöglichen Tag gestellt – und warten seitdem auf die Zahlung.

„Zwei Tage später war die Bewilligung da, allerdings werden wir immer wieder vertröstet“, berichtet Alexandra Simon-Teckhaus. In Standard-Mails werden die Friseurinnen immer wieder hingehalten. Erst hieß es, dass der Antrag wegen der zahlreichen betrügerischen Vorgänge im Zusammenhang mit der Soforthilfe in Nordrhein-Westfalen geprüft werden müsse. Das sei aber nicht der Fall gewesen, zwischenzeitlich sei auch die Unternehmensform des Friseurbetriebs überprüft worden. „Von Soforthilfe kann nach über vier Wochen des Wartens wirklich nicht die Rede sein“, meint Alexandra Simon-Teckhaus.

Azubis schneiden zu Hause mit Übungsköpfen

Aus Gesprächen mit Kollegen weiß sie, dass es auch vielen anderen Betrieben so geht. Wie viele Friseure musste auch „Haargenau“ Kurzarbeit anmelden – mit Ausnahme der Auszubildenden, die im Rahmen der geltenden Regelungen weiter beschäftigt werden müssen.

Das sei ohne laufenden Betrieb und die Möglichkeit, sich im Salon zu treffen, natürlich schwierig. Daher arbeiten die vier Auszubildenden aktuell zu Hause mit Übungsköpfen, für die sie regelmäßig neue Aufgaben bekommen. Ideal sei das natürlich nicht, vor allem weil die eigentlich anstehenden Prüfungen verschoben worden seien.

Die Sorgen um Betrieb und Mitarbeiter sind ständiger Begleiter

Alexandra Simon-Teckhaus kann der Situation aktuell dennoch einiges Gutes abgewinnen. „Ich bin gerade im teuersten Urlaub meines Lebens“, scherzt sie. Dennoch seien das Gefühl „in der Schwebe“ zu sein sowie die vielen Sorgen natürlich immer da. „Unser größtes Ziel ist es natürlich, alle Angestellten weiter beschäftigen zu können“, erklärt die Friseurmeisterin. Sie und Mitinhaberin Pia haben deshalb auch auf die Auszahlung ihrer Löhne verzichtet.

Gute Kalkulation habe dem Salon dabei den Rücken gestärkt und auch das Entgegenkommen des Vermieters, der von sich aus sofort eine Mietminderung angeboten habe, sei eine Unterstützung gewesen. Sollte die Soforthilfe allerdings nicht gezahlt werden oder eine erneute Schließung des Geschäfts drohen, sähe die Situation für den Salon mit insgesamt zehn Mitarbeitern und Azubis anders aus. „Im Endeffekt ist es ja so: Wir haben keinerlei Einnahmen, aber die vollen Kosten.“

Große Vorfreude auf die Wiedereröffnung am 4. Mai

Deshalb freuen sich Pia Gerdes und Alexandra Simon-Teckhaus, wenn es voraussichtlich ab dem 4. Mai endlich wieder losgehen kann. Doch natürlich ist der Betrieb des Friseursalons, in dem zwangsläufig nah am Kunden gearbeitet werden muss, mit entsprechenden Auflagen verbunden. Die Haargenau-Inhaberinnen halten sich dabei an Standards des Zentralverbandes Friseurhandwerk: Das Haar wird vor jedem Schnitt gewaschen, jeder Kunde bekommt ein eigenes Handtuch und einen Umhang, die direkt im Anschluss gewaschen werden. Außerdem soll mit Abstand gearbeitet werden, was in dem großen Betrieb keine Schwierigkeiten bereite. Außerdem gilt eine Maskenpflicht.

Und dass die Vorfreude nicht nur beim Team von „Haargenau“, sondern auch den Kundinnen und Kunden groß ist, zeigte sich direkt bei der Erklärung der Bundesregierung, dass Friseure bald öffnen dürfen: Innerhalb kürzester Zeit war der Online-Kalender voll, beinahe sei die Seite zusammengebrochen. „Pia und ich haben beide sechs Stunden lang telefoniert, um die Termine zu verlegen.“