Gründerin aus Iserlohn: Corona war ein Schlag ins Gesicht

Sümmern Carina Knoop hat sich 2019 mit "Travivre" als Reiseveranstalterin selbstständig gemacht. Doch dann kam Corona.

Pauschalreise, eine Woche all inclusive in der Türkei – das verbindet Carina Knoop überhaupt nicht mit dem, was sie unter Reisen versteht. „Wir sind mit unseren Eltern damals mit dem VW-Bus los, haben richtig was erlebt, sind quer durch Europa gefahren und haben Land und Leute kennengelernt“, erzählt die 28-jährige Gründerin des Reiseveranstalters „Travivre“. Gerade diese persönlichen Erfahrungen prägen auch Carina Knoops Konzept, das sich auch im Namen des Unternehmens widerspiegelt. Dieser setzt sich nämlich aus dem englischen Wort „Travel“ (dt. Reisen) und dem französischen Wort „vivre“ (dt. leben) zusammen. Inselhopping, selbstgeführte Wanderungen oder Roadtrips in Westeuropa und Marokko gehören unter anderem zu ihrem Repertoire. „Es sind erlebnisreiche, individuelle Reisen, die von mir maßgeschneidert angefertigt werden“, erklärt sie in den Räumlichkeiten von „Office & Friends“ in Sümmern, die sie neben dem Homeoffice als Arbeitsplatz nutzt.

Erfahrungen aus der Touristik-Branche bringt sie mit. Zuvor hat Carina Knoop bei einem anderen Reiseveranstalter und zeitweise auch in einem Reisebüro gearbeitet, doch mit deren Reiseangeboten kann sie sich nicht ganz identifizieren. Die Idee sich selbstständig zu machen, war in dieser Zeit auch schon mal da, doch es war nie wirklich ihr großes Ziel. Vielmehr war es eine Spinnerei von ihr gewesen.

Diese Spinnerei verselbstständigt sich jedoch, als sie im Sommer 2017 zusätzlich ihre Ausbildung zur Betriebswirtin anfängt. „Ich habe angefangen zu planen und dann war ich irgendwann an einem Punkt, an dem es vielleicht noch ein Zurück gegeben hätte. Aber ich hatte da Lust drauf und wollte mich nicht mein Leben lang fragen, ob es etwas hätte werden können.“ Im Februar 2019, parallel zu ihren Abschlussprüfungen, meldet sie ihr Gewerbe an, baut gemeinsam mit einem Freund die Website auf und geht schließlich im Juli 2019 an den Start. „Man geht online, man hat alles fertig, man hat mit vielen Leuten darüber gequatscht und dann ist es so es passiert erstmal nichts“, fasst sie zusammen. Die Thomas Cook Krise, die sich im Sommer und Herbst 2019 anbahnt, verschafft ihr sogar einen kleinen Vorteil. Sie kann erste Kunden generieren. Zwischendurch habe man natürlich dieses Gefühl, ob es klappt, berichtet Carina Knoop von ihren anfänglichen Gedanken. Im Dezember ging es dann aber richtig los, schließlich beginnt im Winter die Hauptbuchungszeit. Und auch der Januar und Februar liefen richtig gut. Doch dann kam Corona. „Es war ehrlich gesagt wie so ein Schlag ins Gesicht.“

Die Gründerin hatte einige Roadtrips in Andalusien verkauft, die im März starten sollen. Carina Knoop greift auf Kooperationen zurück, berät sich in Telefonkonferenzen und holt sich Informationen ein, was gemacht werden muss. Sie setzt auf Transparenz und Kommunikation, tritt mit den Kunden in Kontakt und löst die Buchungen auf. Durch den persönlichen Kontakt kann sie sich immerhin einen kleinen Kundenkreis aufbauen.

„Die Reisebranche hat es mit voller Wucht getroffen“, weiß sie. „Zumal das Geld zurückerstattet werden musste, was zwei Jahre – in meinem Fall ein halbes Jahr – vorher erwirtschaftet wurde.“ Zudem liegen Gelder bei unterschiedlichen Airlines, die sie sich zurückholen muss. Im März und April funktioniert die junge Gründerin wie ein Roboter, um alles zu organisieren und zu managen. Sie habe ja gar keine andere Wahl gehabt, sie musste ja alles organisieren, so die 28-Jährige. „Wenn ich mich jetzt nicht darum kümmere, weiß ich mein Geld ist nie wieder da. Wenn ich den Kunden nichts erstatte, weiß ich der Kunde kommt nie wieder.“ Danach kamen auch bei ihr Existenzängste auf. Niemand kann sagen, wann das Reisen wieder unbeschwert möglich sein wird.

Mittlerweile habe sie keine Existenzängste mehr. Sie weiß, wie sie aufgestellt ist und wie lange sie es schaffen kann. Durch die Corona-Krise hat Carina Knoop viel gelernt, auch über sich selbst. Die 28-Jährige bereut es nicht sich selbstständig gemacht zu haben. Corona habe gezeigt, dass wir alle nicht planen können.

Jetzt blickt sie positiv in die Zukunft. Es wird eine Zukunft für Reisen geben, in welcher Form auch immer. In der Zwischenzeit nutzt Carina Knoop die Sozialen Medien, schreibt Reiseblogs, um Vorfreude zu schaffen für das Reisen nach der Pandemie, und um den Leuten zu zeigen, dass sie da ist. Nachholbedarf für das Reisen nach der Pandemie wird es wohl geben, ist sie sich sicher.