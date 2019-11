Iserlohn. An Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 und ihre Eltern richtet sich ein Informationsangebot der Gesamtschule Iserlohn.

Gesamtschule Iserlohn in Gerlingsen kennenlernen

Was kommt nach der Grundschule? Damit Eltern diese Frage führ ihr Kind beantworten können, lädt die Gesamtschule Iserlohn zu zwei Informationsangeboten ein am Standort in Gerlingsen, Am Sonnenbrink 9, wo die Jahrgänge 5 und 6 unterrichtet werden. Die Schule präsentiert die Musikklasse, erläutert den Sprachenschwerpunkt und erklärt, wie in den iPad-Klassen gearbeitet wird. Die Schule stellt auch die sozialen Aspekte des Schullebens und die individuellen Förderungsmöglichkeiten vor.

Die Schule bietet am Donnerstag, 21. November, um 18.30 Uhr einen Elterninformationsabend über das pädagogische Konzept und die Angebote an. Der Tag der offenen Tür am Samstag, 30. November, richtet sich an Eltern und Kinder. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr können sie die Schule durch viele Mitmachaktionen sowie Tanz- und Musikvorführungen erleben. Es gibt zahlreiche Informationsstände. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Ein Schnupperunterricht, der an zwei Nachmittagen im Januar stattfindet, soll das Informationsangebot später abrunden.