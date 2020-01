Iserlohn. FH, UE und FernUni laden ins BiZ ein

Gemeinsame Beratung zum Thema Studium

Im Rahmen der landesweiten „Wochen der Studienorientierung“ bietet das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit in Kooperation mit der Fachhochschule Südwestfalen, der University of Applied Sciences Europe (UE) sowie der FernUniversität in Hagen am Donnerstag, 16. Januar, von 14 bis 18 Uhr an der Brausestraße 13-15 eine Informationsveranstaltung zum Thema Studium an.

Schüler und andere Interessierte erhalten Beratung und Tipps zum passenden Studium, zum Bewerbungsverfahren und den Studien­voraussetzungen. „Die Hochschulen stellen sich, Zukunftsperspektiven und ihr Studienangebot im 30-Minuten-Turnus kurz vor. So bekommen die Interessierten einen umfassenden Einblick in die Möglichkeiten und Chancen eines Studiums“, beschreibt Jörg Schuhmacher, Leiter der Berufs- und Studienberatung der Arbeitsagentur, das Angebot. Außerdem stehen die Berater für akademische Berufe der Arbeitsagentur sowie die Studienberatung der Hochschulen für Gespräche und Fragen rund um ein Studium zur Verfügung.

Christian Korte nimmt unter 02371-905-395 Anmeldungen entgegen, es kann aber auch spontan vorbeigeschaut werden.