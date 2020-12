Gastronomen kämpfen sich durch den Lockdown

Iserlohn Was macht der erneute Lockdown mit den heimischen Gastronomen? Wie haben mit zwei von ihnen gesprochen.

Iserlohn. Die Advents- und Weihnachtszeit zählt nicht allein für den Handel zu den

umsatzstärksten Wochen. Auch die gastronomischen Unternehmen fahren in den beiden letzten

Monaten eines Jahres einen Großteil ihres Umsatzes ein — normalerweise. „In diesem Jahr aber

ist nichts normal“, sagt Jens Neffin, Wirt vom Forsthaus Löhen. „Dieses Jahr war einfach eine

Katastrophe.“

Seit 2017 betreibt Neffin sein Gasthaus am Rande des Lägertals und hat seitdem den Betrieb mit

seinem gemütlichen Biergarten und der urigen Tenne für Konzerte und zum „Party machen“ gut

ans Laufen gebracht, bis im März dieses Jahres das Corona-Virus mit seinen Folgen das

Regiment übernommen hat. „Damals, beim ersten Lockdown, starteten wir mit unserem

Lieferservice, der auch gut angenommen wurde“, erinnert sich der 45-Jährige. Und auch daran,

wie er alle Hebel in Bewegung setzte, damit er das Forsthaus nach dem ersten Lockdown so

wieder in Betrieb nehmen konnte, wie es die neuen Hygiene-Bestimmungen verlangen.

Das Forsthaus sei nach der ersten Schließung durch Corona von der Kundschaft auch regelrecht

überrannt worden, sagt Neffin: „Die Menschen waren froh, wieder ausgehen zu können.“ Er stellte

gleichzeitig aber auch fest, dass sich in diesen angespannten Pandemie-Zeiten das Verhalten

mancher Gäste irgendwie geändert hatte. Die Stimmung sei nach einiger Zeit umgekippt, manche

Leute hätten eine gewisse „Grund-Aggressivität“ an den Tag gelegt und am Personal ausgelassen.

„Das war ganz, ganz unschön, manche Mitarbeiterin musste mit den Tränen kämpfen, weil sie

regelschlecht angeschrien wurde, wenn es dem Gast nicht schnell genug ging“, sagt der

Iserlohner, der schon seit vielen Jahren in der Gastronomie arbeitet und so etwas zuvor noch nicht

erlebt habe. „Das war schon eine psychische Belastung.“

Jetzt im zweiten Lockdown stellt Jens Neffin für seinen Betrieb fest, dass die Nachfrage beim

Lieferservice gesunken ist. „Da spielt sicher auch eine Rolle, dass viele in Kurzarbeit sind oder

vielleicht sogar ihren Job verloren haben“, sagt er und beklagt, dass die von der Politik

angekündigte Novemberhilfe erst zur Hälfte bei ihm eingegangen sei. „Von schneller und

unbürokratischer Hilfe, wie versprochen, kann nicht die Rede sein“, meint der 45-Jährige — und

auf das Formular für die Dezemberhilfe warte sein Steuerberater auch noch.

Er fühle sich wie auf Eis gestellt, wisse nicht, wie es weitergeht. Dass sich die Situation schnell

verbessern wird, bezweifelt Neffin. „Das Impfen funktioniert noch nicht richtig, und es gibt immer

noch zu viele unvernünftige Menschen, die sich nicht an die Regeln halten.“ Ein Lichtblick sind da

die vielen Vorbestellungen für Familienfeiern, die jetzt schon für Ostern bei ihm eintrudeln. „Doch

da bleibt es erstmal nur bei den Reservierungen, denn niemand kann sagen, wann wir tatsächlich

wieder in den ,normalen’ Betrieb gehen können.“

„Es gibt keinen Grund pessimistisch zu sein, aber man sollte realistisch bleiben“, sagt Christian

Speerschneider, Betreiber des Jagdhauses „Im Kühl“ und Sprecher des Hotel- und

Gaststättenverbandes (Gehoga) für den Märkischen Kreis. Und bei allen Unwägbarkeiten dieser

Tage hat der Chef des Traditionshauses in Leckingsen derzeit doch Grund zur Freude. „Ich bin

wirklich überwältigt, wie gut unser Bestell- und Abholservice angenommen wird“, sagt er. Wurde

dieses aus der Not geborene Angebot im ersten Lockdown noch recht bescheiden genutzt, so

kann er sich im Moment über mangelnde Bestellungen nicht schweren. „Wir waren in der

Weihnachtszeit an manchen Tagen ausgebucht,“ schwärmt Speerschneider von der Solidarität

seiner Kundschaft. „Das ist eine echte moralische Unterstützung für uns, das lässt mich wieder

ruhiger schlafen. Mein Gäste sind der Hammer“, sagt er, und weiß aber auch, dass nicht alle

Kolleginnen und Kollegen in der Branche dieses Glück haben. Vor allem die Hotellerie sei stark

betroffen.

Dass es trotz aller in der Gastronomie getroffenen Hygienemaßnahmen erneut zur Schließung von

Gaststätten gekommen ist, wertet Christian Speerschneider nicht negativ: „Was nützt es, wenn ein

Betrieb geöffnet ist und bei diesen hohen Infektionszahlen niemand hin geht? Es werden dann

auch keine Umsätze gemacht. Da ist die jetzige Lösung mit Schließung und staatlicher

Unterstützung doch eleganter.“ Dass es jedoch erst Abschlagszahlungen bei der Novemberhilfe

gab, darüber möchte er sich vor dem Hintergrund der Komplexität der Fördermaßnahmen nicht

unbedingt beschweren. „Es fällt mit selbst schwer, den Überblick zu behalten, ohne einen guten

Steuerberater ist man in diesen Tagen wirklich aufgeschmissen.“

Tatsache ist und bleibt in den kommenden Wochen — vielleicht Monaten —, dass Gastronomen

wie Jens Neffin und Christian Speerschneider mit Kreativität versuchen, das Beste aus der

aktuellen Situation zu machen. Jetzt gerade in einer Zeit, in der auch das Geld verdient werden

müsste, dass in den ersten ohnehin ruhigen Monaten eines jeden neuen Jahres erfahrungsgemäß

fehlt. „Und es wird mit Sicherheit dann auch Betriebe geben, die es am Ende nicht schaffen und

geschlossen bleiben“, glaubt Christian Speerschneider: „Es ist ein paradoxes Jahr.“