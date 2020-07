„Für mich gibt es kein schöneres Hobby“

In einer ehemaligen Metzgerei an der Mendener Straße 66 richtete Wolfgang Reich seinen Antiquitätenladen ein.

Iserlohn. Antiquitätensammler Wolfgang Reisloh (71) liebt das Individuelle von Uhren, Möbeln und Accessoires.

Rockmusik schallt aus den Boxen. Wo bis vor wenigen Jahren Fleisch- und Wurstwaren über den Tresen gingen, haben alte Wohnschätze Einzug gehalten: Bauerntruhen, Kinderbetten, Schränke, Sofas, Sessel aus verschiedenen Epochen vom Biedermeier bis zum Jugendstil, Öfen und jede Menge Geschirr finden sich in der ehemaligen Metzgerei an der Mendener Straße 66. „Als ich den Laden vor vier Jahren übernahm, roch es noch lange nach toten Schweinen“, erinnert sich Wolfgang Reisloh. Diese Gerüche haben sich mittlerweile zwischen Verkaufsraum, Kühlraum und Räucherkammer verflüchtigt.

Antike Porzellanfiguren, komplette Essgeschirre und Kristall-Gläsersets lassen Erinnerungen an Omas Wohnzimmer wach werden. Foto: Michael May

Da gehen einem die Augen über, betritt man dieses Sammelsurium aus Möbeln und Accessoires. Darunter Nierentische, Sekretäre, eine Garderobe, Kruzifixe und ein Karussell aus der Zeit der Jahrhundertwende. Wolfgang Reisloh begrüßt samstags Kunden mit einem freundlichen Lächeln und lässt sie ausgiebig im 200 Quadratmeter großen Laden stöbern: „Erst mal gucken, kein Kaufzwang.“

Sammelsurium aus vier Jahrzehnten

Der 71-jährige Senior mit dem grau melierten Zopf passt gut in dieses Ambiente „anno tuck“. „Ich habe 40 Jahre gesammelt“, erzählt der frühere Raumausstatter, der bis zu seinem Ruhestand ein Geschäft in Balve betrieb, das er vor Jahren verkauft hat. „Ich habe meine berufliche Karriere in Iserlohn gestartet und im früheren Kaufhaus Küster gegenüber von B&U als Dekorateur gelernt“, erzählt Reisloh. Er reist viel, besonders gerne in den asiatischen Raum. Daher stammen einige seiner exotischen Stücke: ein 120 Jahre alter Hochzeitstisch aus China oder zahlreiche Buddha-Figuren. Von Handwerkern bekomme er manchmal Anrufe, wenn sie alte Häusern entrümpeln. Da hat der Raumausstatter und Polsterer schon so manches eingestaubte Stück vom Dachboden oder aus dem Keller geholt und restauriert.

In der gekachelten Umgebung der früheren Metzgerei entfalten die gesammelten Bilder alter Meister eine skurrile Wirkung. Foto: Michael May

„Möbel, die in den großen Möbelhäusern zu finden sind, besitzen oftmals keine Aura. Das ist bei meinen Sachen ganz anders. Die sind individueller. Das liegt auch daran, dass ich viele Möbel wieder aufarbeite“, sagt der gelernte Polsterer.

Wolfgang Reisloh lebt im benachbarten Balve und öffnet sein Iserlohner Geschäft für „Antiquitäten und Wohnen“ an der Mendener Straße 66 nur samstags.

„Für mich gibt es kein schöneres Hobby“, meint er und kündigt an noch zehn Jahre weiterzumachen, wenn er gesund bleibe. Dann korrigiert er sich: „Außer Musik.“ Mit leuchtenden Augen erzählt er von seiner Bluesrock-Band „20-Sechzig“, in der er als Frontmann Schlagzeug spielt. „Wir sind alle über 60. Leider können wir wegen Corona gerade nicht auftreten.“

Dann wechselt er wieder zu seiner Leidenschaft für ausgesuchte Möbel und Antiquitäten. Er ist stolz auf seine Fundgrube für Menschen mit Sinn für schöne Dinge. Liebevoll streicht er über den Spiegel und die Stühle aus der Gründerzeit. „Man kann Einzelstücke wunderschön mit modernen Dingen kombinieren“, sagt Wolfgang Reisloh. Dazu zeigt er auf die Bauerntruhe aus dem Jahr 1730. „Die könnte man in einen Waschtisch umfunktionieren, wenn man sie mit zwei Porzellanschalen kombiniert.“ Er sprudelt vor Ideen, alten Schätzchen neues „Wohnleben“ einzuhauchen.

Wo bis vor vier Jahren Fleisch- und Wurstwaren für den Verkauf vorbereitet wurden, lassen sich unter den hier verstauten Antiquitäten regelrechte Schätze heben. Foto: Michael May

Alte Bekannte schenkt ihm Fotoapparate und Ferngläser

Eine Seniorin kommt in den Laden, für ihn eine alte Bekannte. Ursel Sönnichsen bringt eine Tüte mit alten Fotoapparaten mit, außerdem Feldstecher in Ledertaschen. Die sind aus dem Nachlass ihres Mannes: „Mein Mann ist vor zwei Jahren gestorben. Und jetzt trage ich vieles hierher. Wir hatten früher einen Trödelladen am Schleddenhofer Weg“, erzählt die Iserlohnerin, die schon öfter alte Schätzchen ablieferte: „Aus Urmels Trödelshop“.

„Hier hat der Herr uns geholfen“, ist auf einem Heiligenbild mit persönlicher Widmung zu lesen. Daneben allerlei Devotionalien, Kreuze, Madonnenbildnisse und großformatige Entwürfe von Kirchenfenstern. Außerdem alte Plattenspieler mit Boxen und hölzerne Skier. Entdeckerfreuden garantiert.