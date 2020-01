Für einen Tag wieder im Rampenlicht

Mit Abstand die meiste Zeit im Jahr befindet sich der Bismarckturm gewissermaßen im Dornröschenschlaf, schade eigentlich. Da ist das Engagement des Aktionskreises Pater Beda um so bedeutsamer, den Turm wenigstens an einigen wenigen Tagen im Jahr zu öffnen, so erneut auch am Neujahrstag. Und man kann sagen, dass das siebenköpfige Helferteam des Aktionskreises regelrecht überlaufen worden ist. Rund 400 Gäste habe man bewirtet, schätzte Jörg Traut vom Aktionskreis Pater Beda. Und das ist noch eine vorsichtige Schätzung, zumal man bedenken muss, dass viele Wanderer, die zum Turm gekommen waren, wegen der langen Schlange darauf verzichteten, Proviant in fester oder flüssiger Form aufzunehmen.

Die Rahmenbedingungen waren natürlich ideal. Es war kalt, aber nicht zu kalt, die Sonne schien, und auch die Fernsicht konnte durchaus überzeugen. Und so ging es auf dem Weg vom Hotel „VierJahreszeiten“ bis rauf zum Turm bisweilen zu wie im Taubenschlag. Auch viele Familien mit einem oder sogar zwei Kinderwagen hatten sich auf den Weg gemacht. Es ist ja überhaupt eine gute Idee, an Neujahr nach einer anstrengenden Silvesternacht zum Ausgleich ein paar Stunden an der frischen Luft zu verbringen. Und ein ausnahmsweise geöffneter Bismarckturm ist da natürlich ein besonders lohnendes Ziel.

Suppe und Würstchenwaren schnell vergriffen

Oben am Turm angekommen, stößt man fast auf so etwas wie Urlaubsszenerie, Spaziergänger sitzen an den aufgestellten Tischen, genießen die Sonne, dazu gibt es eine Suppe oder Würstchen. Und beides ist relativ schnell vergriffen. Dabei hatte man immerhin 140 Würstchen eingekauft. Jörg Traut bittet um Verständnis für den Engpass. Mit den wenigen ehrenamtlichen Helfern sei es nicht möglich, noch mehr Suppe zu kochen. Und die Resonanz lasse sich auch nur schwer kalkulieren, bei Hochnebel beispielsweise wäre die Nachfrage schnell deutlich geringer gewesen. Ansonsten wurden noch zwölf Liter Glühwein und Erfrischungsgetränke verkauft, dazu unzählige Kannen Kaffee und sieben große Kuchen. „Es war bereits halb vier, als erstmals für kurze Zeit keine Kunden mehr am Tresen gestanden haben“, verdeutlich Jörg Traut den großen Andrang. Wartezeiten waren nicht ausgeschlossen, aber die Enge im Eingangsbereich lässt es auch nicht zu, noch mehr Helfer einzusetzen.

Die Turmbesteigung war übrigens wieder kostenlos, der Treppenaufgang war mit Teelichtern ausgeleuchtet. Oben bot sich dann ein toller Blick. Teile der Innenstadt, Griesenbrauck, Hemer, Balver Berge, Landhausen, Sümmern oder der Haarstrang und die Landschaften dahinter waren zu sehen. Dieser Besuch hat sich gelohnt.

Der Erlös der Turmöffnung kommt wieder Pater-Beda-Projekten in Brasilien zugute. Ein Schwerpunkt, so Jörg Traut, liegt dabei auf der Ausbildung von Jugendlichen. „Das ist das Wichtigste, bei uns ist das ja nicht anders“, sagte Traut. Der nächste Öffnungstermin am Bismarckturm ist vermutlich im April, Genaueres wird dann mitgeteilt.