Frischer Honig direkt aus „Schloss Einstein“

Iserlohn. Die Nachwuchsimker lernen seit einem Jahr alles über Bienen. Jetzt haben sie erstmals geerntet.

Es summt und brummt in den Wildblumenwiesen rund um die städtische Kindertagesstätte „Schloss Einstein“, auch das Insektenhotel ist mehr als gut besucht. Seit rund einem Jahr kümmert sich die Kita um ein großes Wirtschaftsvolk von Bienen, die Kinder haben von Anfang die Entstehung des Volkes beobachtet, alles rund um die Bienen gelernt und sie gepflegt. Und jetzt folgte endlich der Lohn der Arbeit: die erste Honigernte.

Und so machen sich die Kinder in kleinen Gruppen, gut ausgestattet mit weißer Schutzkleidung, an das Bearbeiten der Waben und Schleudern des Honigs. Die Erzieherinnen Eugenia Anhalt und Dagmar Schlinkbäumer, die das Projekt in der Kita betreuen, stehen helfend zur Seite. Betreut hat das Projekt Judith Schulte-Düingsen, die bei der Ernte aber nicht dabei sein kann. Für alle anderen ist es das erste Mal, dass sie Honig aus den Waben lösen, ihn schleudern und stampfen. Eigentlich wollten die Frauen einen Imkerkurs machen, doch der musste Corona-bedingt ausfallen.

„Die Kinder sind schon den ganzen Tag aufgeregt und wir natürlich auch“, berichtet Dagmar Schlinkbäumer, die hofft, dass am Ende alle 79 Kindergartenkinder ein kleines Glas Honig mit nach Hause nehmen können – als Belohnung für die Mitwirkung im vergangenen Jahr.

Kinder lernen, Arbeitder Bienen zu respektieren

Die Arbeit mit den Bienen ist für die Kinder dabei nicht nur eine große Freude, sondern auch sehr lehrreich. Los ging es mit den Vorschulkindern, später erkundeten sie dann als kleine Forscher gemeinsam das Reich der Bienen, lernten etwa, dass die Insekten mit den Füßen schmecken, und wie Menschen sich bienenfreundlich verhalten können. Darauf achtet das Erzieherteam auch bei der Ernte: „Wir lassen den Bienen das Meiste selbst.“ Und dass die Bienen in der Kindertagesstätte „Schloss Einstein“ respektiert werden, spiegelt sich auch im Umgang mit den Insekten wider, sagt Dagmar Schlinkbäumer: „Wir achten genau auf die Signale der Bienen, und bisher ist noch niemand gestochen worden.“

Gemeinsam hoffen die Nachwuchsimker, dass sie bald auch noch eine zweite Tracht erleben werden und erneut Honig ernten können. Viel Honig komme dabei nicht raus, erklärt Dagmar Schlinkbäumer, sie hoffe auf etwa 20 Kilo. „Die Hauptsache ist aber, dass die Kinder lernen, wie der Honig entsteht und wie schützenswert die Bienen und auch alle anderen Insekten sind.“