„Fridays“ mischen sich nicht nur lokal ein

Der Klimawandel kennt keine Grenzen, weswegen ein effektiver Klimaschutz auch nur auf internationaler Ebene gelingen kann – das ist eine einleuchtende Formel, die auch die Iserlohner „Fridays for Future“-Gruppe verinnerlicht hat. Deswegen ist es den Mitgliedern besonders wichtig, sich nicht nur in ihrer Stadt einzumischen, sondern auch auf das Europäische Parlament einzuwirken. Anfang der Woche war eine Delegation der Iserlohner Aktivisten in Brüssel, um dort erste Kontakte zu knüpfen.

Im Gespräch mit unserer Zeitung erklären Jana Norina Finke, Christian Kiangala und Finn Jäker, dass der EU beim Klimaschutz eine Schlüsselfunktion zukomme – allein schon, weil die Staatsregierungen immer als Erstes die Stabilität der eigenen Wirtschaft im Blick habe und deswegen die Klimaziele herunterschraube und vieles, was dringend für die Umwelt getan werden müsste, blockiere.

Erste Kontakte zum EU-Parlament hatten sie bereits in Iserlohn über den heimischen EU-Abgeordneten Dr. Peter Liese geknüpft, der sie auch für den 27. Mai für einen Besuch nach Brüssel eingeladen hat. Bei einer Umwelt-Messe in Dortmund hatten sie aber auch den Physiker Prof. Dr. Klaus Buchner kennengelernt, der für die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) im EU-Parlament sitzt. Auf dessen Einladung waren die Iserlohn jetzt schon zum ersten Mal in Brüssel.

Und das sei sehr erfolgreich gewesen. Am Montag haben die Aktivisten an einer Sitzung des parlamentarischen Umweltausschusses teilgenommen und anschließend einige gute Gespräche mit Abgeordneten gehabt, in denen sie ihre Ziele und Anliegen vorbringen, aber auch von den Politikern erfahren konnten, was sie stört und woran es oft hakt. Vor allem konnten aber die Iserlohner Jugendlichen bei den Umweltpolitikern deutlich machen, dass die bisherigen Bemühungen im Grunde aller Fraktionen nicht weit genug gingen und deutlich mehr getan werden müsse. „Der Green-Deal ist nur ein erster Schritt in die richtige Richtung“, sagt Finn Jäker. Klimaneutralität werde dort zum Beispiel erst für das Jahr 2050 anvisiert. „Wir fordern aber ein klimaneutrales Europa schon im Jahr 2035“. Weiter eThemen waren die Energiegewinnung, die Zukunft der Landwirtschaft und Mobilität, wobei es hier vor allem um eine Stärkung des Bahnverkehrs und eine Verringerung der Flugreisen ging.

„Wir hoffen, dass wir einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben“, sagt Jana Finke. Bleibende Eindrücke haben die jungen Iserlohner vor allem auch von den netten Begegnungen mit prominenten Abgeordneten am Rande. Die Unternehmerin, Fernsehköchin und Autorin Sarah Wiener, die für die österreichischen Grünen in Brüssel sitzt, war ein solches Highlight.

Und natürlich der Satiriker Martin Sonneborn, der die „PARTEI“ in Brüssel vertritt und Kritiker der Fridays-Bewegung gerne mit scharfer Zunge in die Schranken weist. „Meinen Segen habt ihr“, gab er den Iserlohner Aktivisten mit auf den Weg und ließ sich gerne mit dem Plakat „Ihr schwänzt die Schule und wir unser Amt“ fotografieren.

Die Iserlohner Gruppe war nach den Ortsgruppen der großen Metropolen eine der ersten, die bei den Umweltpolitikern in Brüssel vorstellig wurden und ist auch überdies ungewöhnlich aktiv. „Nur auf die Straße gehen reicht nicht“, sagt Jana. „Wir versuchen uns lokalpolitisch einzubringen und wollen Anträge stellen.“ Und es gebe einen riesigen Diskussionsbedarf – auch in der eigenen Gruppe. Einig sei man sich nicht immer, und es laufe extrem viel Arbeit im Hintergrund. „Der Hype ist noch lange nicht vorbei. Die eigentliche Arbeit fängt jetzt erst an“, sagt Christian Kiangala und kündigt an: „Wir wollen weiter laut sein, den Protest auf die Straße bringen und die Politik beeinflussen“.

