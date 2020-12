Freiwillige Feuerwehr Iserlohn: Wenn Retter Rettung brauchen

Iserlohn In Coronazeiten arbeitet die Freiwillige Feuerwehr mit festem Dienstplan. Das ist wichtig für Sicherheit der hauptberuflichen Kollegen.

Man stelle sich vor: Alarm, ein Brandeinsatz. Ein Löschzug der Iserlohner Berufsfeuerwehr rückt aus. Einsatzleitung, Löschfahrzeug, Drehleiter, Tankfahrzeug. Auf letzterem sollte ein Sicherungstrupp sitzen, insgesamt mindestens zehn Leute auf allen Gefährten.

„Wenn die Zahl unterschritten wird, kann das ein Problemn sein“, erklärt Michael Zihn, Sprecher und Koordinator bei der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn. Und Personal – das weiß man nicht nur in Iserlohn – ist bei der Feuerwehr „eine enge Ressource“, wie auch Zihn sagt.

In Bezug auf die Sicherungsaufgaben kommt häufig darum der Freiwilligen Feuerwehr eine wichtige Rolle zu. Fahren die hauptberuflichen Kollegen etwa bei einem Brand den ersten Angriff, wäre es ihre Aufgabe, gewissermaßen für die Rettung der Retter zu sorgen, wenn es denn mal hart auf hart kommt.

Eigentlich werden die Freiwilligen dann angerufen, privat oder bei der Arbeit. Bis sie am Einsatzort sind, entsteht dadurch aber üblicherweise eine „Zeitversatz“, wie Michael Zihn es ausdrückt. „Drei bis fünf Minuten“, die im schlimmsten Fall vielleicht lebenswichtig sein könnten.

Statt üblicher Telefonbereitschaft wegen Corona-Pandemie ein fester Dienstplan

Weil nun die Coronazeit und auch die Grippezeit im Winter für erschwerte Arbeitsbedingungen und auch personelle Ausfälle bei der Berufsfeuerwehr sorgten können, hat die Freiwillige Feuerwehr seit einigen Wochen ihre Organisationsform umgestellt. Statt der üblichen telefonischen Alarmbereitschaft gibt es nun einen festen Dienstplan. Eine taktische Einheit, bestehend aus sechs Leuten, wird immer dann ab 7.30 Uhr am Gerätehaus am Ostbahnhof postiert, wenn am Vorabend bei der Berufsfeuerwehr abzusehen ist, dass es am Folgetag mit dem Personal eng werden könnte. Wenn es mal ganz kurzfristig Ausfälle gibt, kann auch noch um 6.45 Uhr beschlossen werden, dass die „Not-Einheit“ am selben Tag noch bereit stehen muss.

„Der Vorteil ist, die sechs Leute wissen immer, an welchem Tag sie dran wären“, erklärt Michael Zihn, der so auch nicht kurzfristig gezwungen ist, unter den gut 350 freiwilligen Feuerwehrleuten telefonisch jemanden finden zu müssen, der kurzfristig mal einspringen kann.

Außerdem können jetzt die Freiwilligen sozusagen „einheitsrein“ verplant werden – in Coronazeiten ein weiterer unschätzbarer Vorteil.

Den festen Dienstplan, erklärt Zihn, wolle man bis auf Weiteres fortführen. „So lange, wie es die Lage erfordert.“ Die Fälle, wo die freiwilligen Kräfte wirklich gezogen werden mussten, könne man zum Glück bisher aber an einer Hand abzählen, so Zihn.