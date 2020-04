Corona Freibadsaison in Iserlohn: Wann können Bäder öffnen?

Iserlohn. Die Iserlohner Freibäder bereiten sich auf die Saison vor. Wann und wie diese starten kann ist bisher noch ungewiss.

Bei den fast schon sommerlichen Temperaturen in den vergangenen Tagen hat wohl jeder bereits das ein oder andere Mal daran gedacht, sich im Freibad zu sonnen, im Schwimmerbecken seine Bahnen zu ziehen oder die Wasserrutsche hinunter zu gleiten. Doch ob die Freibäder wie gewohnt öffnen dürfen, hängt derzeit noch in der Schwebe. Alles hängt von den weiteren Entscheidungen der Regierung ab, ob und wann die derzeitigen Verordnungen zum Kontaktverbot gelockert oder aufgehoben werden.

Für den Iserlohn Schleddenhofer Bade- und Schwimmverein (ISSV) und den Schwimmverein Iserlohn 1895 (I95) heißt es nun erstmal abwarten, jedoch nicht tatenlos. „Wir bereiten uns ganz normal vor“, erklärt Stephanie Hennecke, 1. Vorsitzende des ISSV. „Der April wäre ja sowieso der Monat, in dem wir uns ganz normal auf die Saison vorbereiten.“

Das einzige, was der Schwimmverein bislang nicht gemacht hat, ist Wasser ins Becken einzulassen. Damit wartet der Verein, bis genauere Informationen bekannt gegeben werden, wann die Schwimmbäder wieder eröffnet werden dürfen. Anders sieht es da im Heidebad aus. Bereits jetzt wird in das Schwimmbecken Wasser eingelassen. Das hat zunächst aber technische Gründe, wie Geschäftsführer Ralf Brinkschulte erklärt: „Wir hatten, als die Corona-Hysterie eskalierte, mit den Vorbereitungen für das Schwimmerbecken bereits begonnen, und das Wasserbecken war leer. Das kann man aber nicht leer stehen lassen, ansonsten geht es kaputt.“ Durch das Erdreich erfährt das Schwimmbecken einen Auftrieb, und wenn sich das Becken bewegt, besteht die Gefahr, dass das Becken und die Technik beschädigt werden. Aus diesem Grund werden jetzt die rund 1500 Tonnen Wasser eingelassen.

Schwimmerbecken ist Endenächster Woche betriebsbereit

Bis Ende nächster Woche wird das Becken betriebsfähig sein – inklusive Filtersanierung und neuer Hocheffizienzpumpe. Das Wasser wird jedoch nicht beheizt, sondern nur minimal umgewälzt und gechlort, damit das Wasser den hygienischen Anforderungen für den Freibadbetrieb genügt. Das Nichtschwimmerbecken hingegen befindet sich noch im „Wintermodus“. „Filtersaniert, und rund um das Becken ist alles fertig, aber das Becken selber noch nicht“, erklärt der Geschäftsführer.

Im Schleddenhof wurden ebenfalls Teile der Technik für die Saison aufbereitet. „Wir mussten für dieses Jahr im Bereich Chemietechnik schon vieles neu machen“, berichtet Stephanie Hennecke. Unter anderem mussten dafür neue Zuleitungen gelegt und an einer Pumpe nachjustiert werden. Zudem wurden die üblichen Arbeiten wie Fliesenerneuerung und Nacharbeiten an der Rutsche erledigt. Im nächsten Jahr, so der Plan, soll die Technik dann komplett erneuert werden.

Das Heidebad würde gerne am 26. April öffnen, der geplante Öffnungstag des Schleddenhof ist der 1. Mai – hinter beiden Terminen stehen aufgrund der ungewissen Entwicklung der Corona-Krise fette Fragezeichen. „Wenn wir zum 1. Juni öffnen können, dann wäre ich schon glücklich“, hofft Stephanie Hennecke. Denn gar nicht zu öffnen wäre schade, da in diesem Jahr auch das Jubiläum ansteht und die Veranstaltungen geplant sind. „Aber ändern könnte man es halt nicht“, sieht die Vorsitzende ein. Auch Ralf Brinkschulte schätzt den 26. April als Eröffnungstag als sehr unwahrscheinlich ein. „So lange wir ein Kontaktverbot haben, denke ich nicht, dass wir öffnen“, so der Geschäftsführer.

Wasser kein Übertragungsweg für Coronaviren

Wie die Freibäder letztendlich öffnen können, hängt mit den Bestimmungen der Landes-- und Bundesregierung zusammen, an denen sich die Vereine orientieren. Ob eine Einschränkung der Anzahl der Badegäste erfolgt oder wie ein einzuhaltender Abstand zu anderen Badegästen auf dem gesamten Freibadgelände zu kontrollieren ist, ist fraglich.

Das Wasser selbst stelle laut einer Stellungnahme des Umweltbundesamts keine große Gefahr für die Verbreitung des Coronavirus dar. Darin heißt es: „Die Einhaltung der allgemeinanerkannten Regeln der Technik bietet einen weitreichenden Schutz, auch vor unbekannten Organismen und chemischen Stoffen. Filtration und Desinfektion sind wirksame Verfahren zur Inaktivierung von eingetragenen Mikroorganismen (z. B. Bakterien und Viren). [...] Die Morphologie und chemische Struktur von SARS-CoV-2 ist anderen Coronaviren sehr ähnlich, bei denen in Untersuchungen gezeigt wurde, dass Wasser keinen relevanten Übertragungsweg darstellt.“