Spektakuläre Aufnahmen aus dem prallen Leben in Paris zeigt Fabio Costa, Mitglied des französischen „Fragment Photo Colletice“, beim diesjährigen Oberservations-Fotofestival in Iserlohn.

Iserlohn. Ausstellungen in Galerie, Luftschutzstollen, Parkhaus und Fabrik sowie an der Lennepromenade gibt’s beim Straßenfotografie-Festival.

Fotografen aus dem In- und Ausland beleben den Kultursommer

Die Fotoszene fiebert dem diesjährigen Festival der Straßenfotografie entgegen, weiß IKZ-Bildjournalist Michael May, der gemeinsam mit Rainer Danne, dem Leiter der Städtischen Galerie und der Volkshochschule, seit Monaten an den Vorbereitungen sitzt: In diesem Jahr findet das „Observations-Fotofestival“, das sich der internationalen Straßenfotografie widmet, zum dritten Mal in Iserlohn statt.

David Horton aus Boston (USA) präsentiert dieses Bild beim Festival in Iserlohn. Er gehört dem „Observe Collective“ an und will zum zweiten Mal zum internationalen Observations-Festival kommen. Foto: David Horton

Diesen Termin sollten sich Fotofans schon dick im Kalender anstreichen: Es findet vom 26. bis 28. Juni an verschiedenen zentralen Ausstellungsorten in der Innenstadt und in Letmathe statt, parallel zum Friedensfest am Fritz-Kühn-Platz.

„Im Sommer werden wieder zahlreiche ungewöhnliche Ausstellungsorte wie der Luftschutzstollen oder das Parkhaus in der Altstadt zu Spielorten für das in dieser Form einzigartige Festival“, verrät VHS-Leiter Rainer Danne. „Zahlreiche Fotografinnen und Fotografen und Kollektive aus dem In- und Ausland werden für kurze Zeit den Kultursommer in der Stadt beleben und bereichern. Den Auftakt des Festivals macht einen Monat vor dem offiziellen Beginn die Ausstellung in der Städtischen Galerie.“ Geladene Gastfotografen aus Israel, Thailand, Schweden, Schottland und Italien stellen gemeinsam aus und zeigen die ganze Faszination, die von diesem Genre ausgeht.

Allein 2000 Besucher sahen Fotos im Luftschutzstollen

Unter ihnen sind bekannte Vertreter der Szene und Geheimtipps, weiß Michael May. Mit von der Partie sind Vertreter seiner internationalen Fotogruppe „Observe Collective“ und die italienische Gruppe „EyeGoBanana“, deren Werke im Jahr 2017 im Luftschutzstollen in der Altstadt auf großes Interesse stießen: 2000 Besucher sahen ihre spektakulären Bilder in der ungewöhnlichen Präsentationsform unter Tage. 2017 waren in Iserlohn über 400 Fotos von Fotografen, Studenten und Kollektiven aus aller Welt an sieben Ausstellungsorten zu sehen. In diesem Jahr kommen auch Vertreter des französischen „Fragment Photo Collective“ nach Iserlohn.

Beim Straßenfotografiefestival „Observations 2020“ stellt Sebastien Bartoli vom „Fragment Photo Collective“ seine U-Bahn-Szene aus. Foto: Sebastien Bartoli

Michael May berichtet von internationalen Freundschaften, die durch das „Observations-Festival“ entstanden sind und sich „schneeballartig“ ausbreiten. Rainer Danne streicht neben der familiären Atmosphäre auch die konzentrierten Ausstellungsmöglichkeiten vor Ort als Alleinstellungsmerkmal heraus. „Wir haben ein tolles, sachkundiges und herzliches Publikum. Das macht in der Summe den Reiz für die auswärtigen Fotografen aus, nach Iserlohn zu kommen.“ Denn mittlerweile gebe es viele internationale große Fotofestivals. Aber Iserlohn habe schon früh eigene Akzente mit einem kleinen, aber konzentrierten Programm und originellen Locations gesetzt und sei in der internationalen Szene ein Begriff.

Danne: „Es kommen keine teuren Stars, keine großen Namen, sondern Leute, die mit Herzblut dabei sind, die sich fachlich und freundschaftlich austauschen wollen, die Fotografen sind privat untergebracht.“

Die VHS beteiligt sich mit heimischen Fotografen, die Bilder eines 24-Stunden-Marathons zeigen werden, die Siegfried Hansen, einer der bedeutendsten deutschen Straßenfotografen, kuratieren wird, gibt Michael May, der an der VHS seit Jahren Fotokurse und -Exkursionen anbietet, einen weiteren Vorgeschmack auf das vielseitige Fotoereignis. „An dem Festivalwochenende wird Hansen für eine begrenzte Teilnehmerzahl einen Fotoworkshop anbieten. Außerdem gibt es wieder eine Fototauschbörse und Vorträge und Diskussionspanels in der VHS.“ Als weiterer Ausstellungsort ist die Obere Mühle geplant.

Kramer O'Neill vom „Fragment Photo Collective“, der eine besondere Spielart der Straßenfotografie beherrscht, ist beim internationalen Observations-Festival in Iserlohn dabei. Foto: Kramer O'Neill

May ist selbst auf internationalen Fotofestivals unterwegs und entsprechend vernetzt: Er stellte im Frühjahr 2019 bei einem Straßenfotografiefestival in Mailand sein Kollektiv „Observe“ vor. May betreibt derzeit Crowd-Funding für das Iserlohner Festival und ist „dank der erfolgreichen Veranstaltung in den Vorjahren auf einem gutem Weg“. Er berichtet von Engagement aus der Industrie und der Privatwirtschaft: „Viele sind von unserem Konzept überzeugt, weil wir keine Kultur von der Stange anbieten und noch Raum für Improvisationen haben. Zum jetzigen Zeitpunkt kann man schon sagen, es wird eine tolle Ausstellung. Das Festival entwickelt sich langsam zu einer Größe im Kulturangebot der Stadt Iserlohn und ist ein Ergänzungsangebot von Bürgern für Bürger.“ Er berichtet von vielen ehrenamtlichen Leuten, die mit anpacken. „Wir können noch freiwillige Helfer gebrauchen für Transport, Aufbau und Aufsicht.“

Parallel zu den Ausstellungen in der Iserlohner Innenstadt wird es auch wieder eine Open-Air-Fotoschau an der Lennepromenade in Letmathe geben, wo zwölf großflächige Fotos gezeigt werden.