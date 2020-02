Fölok Iserlohn muss Führungsstruktur überdenken

Iserlohn. Der alte Vorstand ist abgetreten, noch ist nicht in Sicht, wie sich der Förderverein Lokalfunk zukunftsfest aufstellen will.

Die Führungsstruktur beim Förderverein Lokalfunk Iserlohn (Fölok) ist aktuell ungeklärt. Erwartungsgemäß stellten sich am Freitagabend bei der Mitgliederversammlung in den Räumen der VHS der 1. Vorsitzende Klaus Gith, der 2. Vorsitzende Torsten Tullius und Kassenführer Carsten Becker nicht zur Wiederwahl. Und im Vorfeld gab es auch klare Signale, dass sich aus dem Kreis der 26 Mitglieder, von denen 13 am Freitag erschienen waren, keine Interessenten finden würden, die diese Ämter übernehmen möchten. Und so musste dann Versammlungsleiter Klaus Bongard den Tagesordnungspunkt „Neuwahlen des Vorstands“ am Ende ergebnislos schließen.

Zwar gab es noch Versuche, mögliche Kandidaten vorzuschlagen, beispielsweise Charlotte Kroll, die Vorgeschlagenen lehnten aber ab. Ein absehbares „Aus“ des Vereins und somit möglicherweise auch des Bürgerradios in seiner bisherigen Form – soweit soll es aber nicht kommen. Dafür gab es auf der Versammlung klare Signale. So machte Charlotte Kroll den Vorschlag, sich in Kürze erneut zu treffen, um Möglichkeiten zu finden, die Vereinsarbeit auf andere Weise zu verteilen, also ohne starres „Ämter-Korsett“. Gertrud Loh-Mehner sagte, es gebe ja auch andere Vereine, die vergleichbare Probleme hätten. Es brauche keinen 1. Vorsitzenden, es könne auch mehrere Ansprechpartner geben, die Aufgaben würden entsprechend verteilt.

Einigkeit herrschte darüber, dass der Status des „eingetragenen Vereins“ nicht aufgegeben werden solle, auch mit Blick auf die anerkannte Gemeinnützigkeit. Klaus Bongard betonte, dass es gemäß Satzung definitiv zwei Personen geben müsse, die den Verein rechtlich vertreten und dementsprechend beim Amtsgericht registriert seien. Einer würde wohl auch reichen, so Bongard, dann müsse aber die Satzung geändert werden, was Geld kostet. Den Titel „1. Vorsitzender“ oder „2. Vorsitzender“ müssten Derjenige oder Diejenigen, die am Ende „den Hut aufhaben“, aber nicht tragen. Bongard wie auch der scheidende Vorsitzende Klaus Gith vertraten die Auffassung, dass das Leute sein müssen, die „Radio machen“, also solche, die an der Produktion der Beiträge aktiv beteiligt sind.

Aufgaben sind definiert, nun fehlen noch Köpfe

Zu einer Aufgabenverteilung konnte sich die Mitgliederversammlung noch nicht durchringen, immerhin aber wurden Aufgabenfelder definiert: Kommunikation mit Stadt, Radio MK, Landesanstalt für Medien (LfM) etc.; Sendepläne; Technikbetreuung; Kassenführung; Kontakt Finanzamt/Amtsgericht; Betreuung der Web-Seite; Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing; Reinigung der Räume; Einkauf. Nun gilt es, bei einer weiteren Zusammenkunft diese Aufgaben zu verteilen – und eben jene zwei Personen zu finden, die besagten „Hut“ aufhaben. „Durch“, so könnte man sagen, ist diese „Nummer“ noch nicht. Zustimmung fand derweil die Anregung von Carsten Becker, anstehende Wechsel in der formalen Hauptverantwortung durch eine Art Rochade zu regeln. Das würde bedeuten, dass man nicht alle zwei Jahre wieder vor dem gleichen Problem stehen würde. Die eigentlich charmante Anregung von Iris Rademacher, dass es eventuell hilfreich sei, den Zyklus ähnlich wie bei Serviceclubs auf ein Jahr zu verkürzen, stieß auf den Einwand, dass das wiederum eine Satzungsänderung bedeuten würde. Bevor nun Dinge festgezurrt werden, soll Rat bei einem Vereinsrechtsexperten eingeholt werden.

Nicht durchringen konnte sich die Mitgliederversammlung zu einer Änderung der Beitragsordnung. Der Vorschlag von dreien, alles so zu belassen, wie es ist, fand die meisten Stimmen. Aktive Mitglieder zahlen demnach nur einmalig 30 Euro Beitrag, passive Mitglieder dagegen 30 Euro pro Jahr. Abgelehnt waren damit die Alternativen, dass alle Mitglieder 30 Euro jährlich entrichten, zumindest die mit eigenem Einkommen. Dabei hatte Kassenführer Carsten Becker zuvor in seinem Bericht ausgeführt, dass Mehreinnahmen aus Beiträgen durchaus hilfreich seien, die finanzielle Situation des Vereins zu verbessern. Denn trotz einiger großzügiger Zuwendungen von außen als auch den Verzicht oder sogar die Rückerstattung von Honoraren einiger „Radiomacher“ stand beim Jahresabschluss ein – immerhin noch moderates – Minus unter dem Strich. Sparen ist angesagt, so erfolgt die Studioreinigung ab sofort in Eigenregie.

Schweigeminute für Thomas Brenck

Begonnen hatte die Fölok-Mitgliederversammlung mit einer Schweigeminute für den kürzlich verstorbenen Thomas Brenck; ein großer Aktivposten des Vereins fehlt nun. Später folgte der letzte Rechenschaftsbericht des scheidenden Vorsitzenden Klaus Gith. Von den rund 230 Sendeplätzen (jeweils 51 Minuten), die dem Fölok als anerkannte Radiowerkstatt auf den Frequenzen von Radio MK 2019 zur Verfügung gestanden haben (abgezogen sind die Termine, die durch „Arena live“ entfallen sind), konnten laut Gith 160 mit neuen Sendungen belegt werden. Einige Termine wurden an die Radio-Gruppe des Fliedner-Kollegs abgetreten, weitere freie Sendeplätze wurden mit Wiederholungen belegt. Geplant sei ab Sommer 2020 eine neue Gesundheitssendung.

Die Zusammenarbeit mit Radio MK bezeichnete Klaus Gith als „durchweg positiv“, trotz einiger Pannen, die aber abgestellt worden seien. Das Studio/Büro im Kutscherhaus sei auch 2019 miet- und nebenkostenfrei von der Stadt zur Verfügung gestellt worden. Im Technikbereich hätten einige Anschaffungen getätigt werden können, ausbaufähig sei noch die ständige Verfügbarkeit der Technik. Seinen Rückzug begründete Klaus Gith unter anderem mit der nicht unerheblichen Arbeitsbelastung. Und außerdem sei er – wie bereits erwähnt – der Auffassung, dass die Leitung des Vereins aus dem Bereich der „Radiomacher“ kommen müsse. „Von außen ist das nicht zu erledigen“, so Gith. Sein ebenfalls ausscheidender Stellvertreter Torsten Tullius berichtete über die Zusammenarbeit mit der LfM. Dabei hob er auch einige grundsätzlich positive Aspekte hervor, obwohl hier endgültige Entscheidungen noch ausstehen würden. Zunehmend schwieriger werde es aber, Fortbildungen für die „Radiomacher“ anzubieten. Klaus Gith sprach davon, dass sich die LfM hier bei der Mitfinanzierung in weiten Teilen zurückgezogen habe. Charlotte Kroll warf ein: „Die LfM macht, was sie will“, daran habe sich nichts geändert.

Der Vorstand wurde schließlich entlastet. Eine Hoffnung ist es nun, dass sich weitere Menschen finden, die sich beim Fölok engagieren möchten, vor oder hinter dem Mikrofon. Das könnte helfen, die Arbeit auf viele Schultern zu verteilen.