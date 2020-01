Iserlohn. Antrag an den Beschwerdeausschuss

FfF-Organisatoren fordern generelles Feuerwerk-Verbot

Silvester ist gerade einmal drei Tage her, da blickt Fridays for Future Iserlohn gemeinsam mit Parents for Future Iserlohn und dem Friedensplenum schon auf den kommenden Jahreswechsel voraus. In einem Antrag an den Ausschuss für Bürgeranregungen und Beschwerden fordern sie, durch die Verwaltung prüfen zu lassen, inwieweit ein vollständiges und generelles Verbot des Zündens von Feuerwerken für Privatpersonen umsetzbar wäre – und sofern es möglich ist, die notwendigen Schritte vorzubereiten und in die Wege zu leiten, um das Verbot durchzusetzen.

„Viele Bürgerinnen und Bürger beweisen jedes Jahr, dass sie nicht verantwortungsvoll mit dem Abbrennen von Feuerwerken umgehen können. Immer wieder kommt es zu Belastungen von Mitmenschen durch Feuerwerkskörper, Verletzungen und Umweltverschmutzungen“ heißt es in dem Schreiben an das Ideen- und Beschwerdemanagement. Ende August habe die Deutsche Umweltstiftung rund 100.000 Unterschriften an den Deutschen Städtetag überreicht. Diese wiesen darauf hin, dass einzelne Kommunen die Möglichkeiten hätten, private Feuerwerke zu beschränken. In Iserlohn würden diese jedoch nicht genutzt.

Feinstaubbelastung, Müll, Unfälle und Tierwohl

Aus diesem Grund hat Fridays for Future Iserlohn in ihrem Antrag noch einmal die Hauptargumente, die so auch von der Deutschen Umwelthilfe unterstützt würden, für ein Feuerwerk-Verbot zusammengefasst. Allein in der Silvesternacht sei es zu rund 50 Einsätzen des Rettungsdienstes in Iserlohn gekommen. Dazu komme die enorme Feinstaubbelastung in der Silvesternacht. Diese würde aufgrund des Feuerwerks um das bis zu 30-fache des Erlaubten überschritten. „In der Silvesternacht wird etwa 16 Prozent der gesamten im Straßenverkehr entstehenden Feinstaubmenge innerhalb eines Jahres ausgestoßen“, heißt es weiter.

Des Weiteren sei das Abbrennen von Feuerwerk für Haus- und auch Wildtiere eine extreme Belastung. Sie würden oftmals in Panik geraten und teilweise schwere Unfälle verursachen. „Die hohen Mengen an Müll, die jedes Jahr nach den Silvesterfeuerwerken auf unseren Straßen liegen bleiben und von den Kommunen weggeräumt werden müssen“, seien ebenfalls ein großes Ärgernis, das durch ein generelles Verbot der Feuerwerke umgangen werden könnte, so die Antragssteller.