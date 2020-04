Feuerwehr Iserlohn: Der Lage immer ein Stück voraus

Einsatzleiter Christopher Rosenbaum erklärt die veränderte Arbeitssituation der Berufsfeuerwehr in Zeiten von Corona.

Iserlohn. Die Arbeit der Berufsfeuerwehr Iserlohn hat sich durch die Corona-Krise verändert. Dazu zählen besonders erhöhte Schutzmaßnahmen im Einsatz.

Über das Tor Nummer 1 am Gerätehaus der Berufsfeuerwehr wird zur Zeit der Personenverkehr gesteuert. Auch ein Ortstermin der Heimatzeitung beginnt mit einem Schellen an der Türklingel. Nach Anmeldung über die Sprechanlage rollt sich das Tor nach oben. „Bitte einmal die Hände desinfizieren“, bittet Christopher Rosenbaum, Abteilungsleiter Einsatzleitung, beim Empfang am Tor.

Damit kommt auch das Gespräch direkt ins Rollen. Das Coronavirus hat auch zu massiven Änderungen im Arbeitsalltag der Berufsfeuerwehr geführt. Und dazu gehören zunächst auch die erhöhten Hygiene- und Abstandsvorschriften. „Normal betritt jeder das Gelände dort, wo er zum Arbeiten eingeteilt wird. Jetzt findet der kontrollierte Zugang nur noch an Tor 1 statt, wo sich jeder zunächst desinfiziert“, erklärt der Einsatzleiter. Zwei Mal täglich findet vor Ort eine komplette Desinfektion der Oberflächen statt, die Rettungswagen werden nach jeder Einsatzfahrt gründlich gereinigt. Die Feuerwehrleute im Rettungsdienst duschen nach jedem Einsatz und wechseln die Kleidung.

„Wir gehören zur sogenannten kritischen Infrastruktur“, erklärt Christopher Rosenbaum die Hygienemaßnahmen. Denn sollte das Coronavirus seinen Weg innerhalb der Berufsfeuerwehr finden, müsse mit enormen Ausfällen gerechnet werden. „Im schlimmsten Fall fällt eine ganze Wachstation aus“, so Rosenbaum.

Täglich wird dynamisch auf die neue Lage reagiert

Auf die Ausbreitung des Coronavirus war die Feuerwehr schon vorbereitet, bevor es spürbar in Iserlohn angekommen war. Schulungen der Mitarbeiter, ein Plan, wie mit Verdachtsfällen umgegangen werden soll, organisatorische Maßnahmen, Schutzkleidung – bereits Ende Februar war die Feuerwehr sehr gut vorbereitet (wir berichteten). Dadurch kann die Feuerwehr täglich auf die neuen Informationen dynamisch reagieren, um „vor die Lage zu kommen“.

Zum Schutz der Feuerwehrleute sind auch noch weitere Maßnahmen hinzugekommen. „Pausen und Bereitschaften werden voneinander getrennt, um die Kontakte untereinander so gering wie möglich zu halten“, berichtet der Einsatzleiter. Dienstbesprechungen finden ebenfalls nicht wie gewohnt statt, Außentermine werden auf ein Minimum beschränkt und Besuchergruppen nicht empfangen.

Im Einsatz, besonders im Rettungsdienst, sind die Einsatzkräfte mit Mundschutz, Handschuhen und Schutzbrille ausgestattet. Die Leitstelle prüft bei Eingang des Notrufs bereits, ob eine Coronaerkrankung oder eine Quarantäneverordnung besteht. Und trotzdem: „Wir gehen bei jedem Patienten davon aus, dass ein Verdacht auf das Virus bestehen könnte“, erklärt Rosenbaum. Damit beide Seiten geschützt sind, werden Patienten ausschließlich mit dem nötigen Schutz behandelt, und auch den Patienten soll nach Möglichkeit direkt eine Maske angelegt werden.

Im Notrufverhalten der Bevölkerung nimmt Christopher Rosenbaum eine Veränderung wahr: „Sowohl im Brandschutz als auch im Rettungsdienst gibt es weniger Bagatelleinsätze.“ Die eingehenden Notrufe besäßen eine hohe Qualität.

Sollte es im schlimmsten Fall doch zu Ausfällen in der Berufsfeuerwehr kommen, dann kann auf die Freiwillige Feuerwehr zurückgegriffen werden. „Die Freiwilligen Feuerwehren sind in Dauerbereitschaft, um zu gewährleisten, ein Fahrzeug 24 Stunden besetzen zu können.“ Auch im Mannschaftswagen fallen neue Regelungen an: Anstatt neun Einsatzkräfte fahren nur noch sechs zeitgleich mit, um den nötigen Abstand zu gewährleisten.

Lehrgänge der Feuerwehr sind stark eingeschränkt

Eine große Herausforderung stellen die Auswirkungen des Coronavirus auf die Grund-, Aus- und Weiterbildungen dar. Die Brandmeisteranwärter verfolgen den Unterricht zunächst über den Computer, die Grundausbildung für Notfallsanitäter konnte mit Praktika ausgeglichen werden. Für die Feuerwehrmänner Maik Richter und Christian Althaus wurde der Laufbahnlehrgang, auf den sie sich schon längere Zeit vorbereitet haben, auf Eis gelegt. „Wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet für die Pandemieplanung, um vor die Lage zu kommen“, so Maik Richter. Er hegt die Hoffnung, dass es ab dem 4. Mai auch mit dem Lehrgang weitergehen kann.