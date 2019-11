Fast jede Familie hatte Opfer zu beklagen

Immerhin 85.000 Mitglieder zählte der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Jahr 2018, fast 214.000 Spender wurden registriert. Und die Arbeit, so der Vorsitzende der Reservistenkameradschaft Iserlohn, Dr. Fritz Lax, der im Namen des Volksbundes gestern die Gedenkstunde zum Volkstrauertag auf dem Hauptfriedhof am Gräberfeld der Gefallenen des Zweiten Weltkrieges eröffnete, sei noch lange nicht beendet. Bis zum heutigen Tage würden immer noch Umbettungen Gefallener erfolgen.

Dr. Lax erinnerte an die Grausamkeiten des Ersten Weltkrieges, wo bisweilen für ein paar Meter Geländegewinn tausende Soldaten sinnlos geopfert worden seien. Am 16. Dezember 1919, also fast genau vor 100 Jahren sei dann der Volksbund als breites Bündnis gegründet worden. An die Politik gerichtet appellierte Dr. Lax, den Frieden auch künftig zu sichern.

Weiter erinnern? Vizebürgermeister Thorsten Schick sagte, „gerade heute wo rechte Kräfte die dunkelsten Kapitel im Buch der deutschen Geschichte relativieren wollen, ist es wichtig, sich zu erinnern.“ Beispielsweise an das Jahr 1939, also vor 80 Jahren, als mit dem deutschen Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg begann, der 60 Millionen Tote gefordert habe. Und Polen sei auch das Land gewesen, welches von den Nationalsozialisten als Ort der industriellen Vernichtung des Judentums missbraucht worden sei.

Demokratien und Friedennicht selbstverständlich

Die Auswirkungen der menschenverachtenden Politik des Nazi-Regimes, so Schick, seien auch in Iserlohn zu spüren gewesen. „Fast jede Familie hatte Opfer durch die Kriegshandlungen zu beklagen“, sagte Schick. Und viele Menschen seien aus ihrer Heimat vertrieben worden und hätten in Iserlohn eine neue Heimat gefunden. Der diesjährige Volkstrauertag stehe nicht nur für das Gedenken an den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und die vielen Millionen Toten in seiner Folge, sondern auch in der unverbrüchlichen Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft in friedlicher Nachbarschaft. Frieden, Freiheit und Demokratie seien nicht selbstverständlich.

Pfarrer Johannes Hammer lenkte den Blick zurück auf das Jahr 2018. Damals habe sich der Ausbruch des 30-jährigen Krieges (1618) gejährt, der rund 40 Prozent der damaligen Einwohner das Leben gekostet habe. Und 1918 sei der Erste Weltkrieg mit seinem unvorstellbaren Leid zu Ende gegangen. Und es sei nicht nachvollziehbar, dass nur wenige Jahre später, 1939, ein noch viel schlimmerer Krieg ausgebrochen sei. Hammer wandte sich gegen das Vergessen, der Volkstrauertag sei daher ein unverrückbarer Bestandteil unserer Erinnerungskultur. Und Hammer erinnerte daran, dass es auch heute noch unzählige Opfer von Gewaltherrschaft gebe.

Im Zeichen derHoffnung auf Versöhnung

Gerhard Müller-Asshauer sprach das Totengedenken. „Wir trauern mit allen, die Leid tragen um die Toten, und teilen ihren Schmerz“, sagte Müller-Asshauer, und: „Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern, und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt.“

Vizebürgermeister Thorsten Schick und Ratsmitglied Fabian Tigges legten einen Kranz am Mahnmal nieder, genauso die Obersten Wolfgang Barabo (IBSV) und Volker Kemper (SV Westend). Der Musikzug Iserlohn „Die Waldstädter“ gab der Gedenkstunde einen würdigen musikalischen Rahmen, zum Abschluss erklang die Nationalhymne. Fahnenabordnungen von den Schützen, des Marinevereins und einiger Landsmannschaften säumten das Ehrenmal während der Gedenkstunde.

In würdiger Form gedacht wurde der Toten der Kriege gestern auch an zahlreichen anderen Stellen im Iserlohner Stadtgebiet und in den Ortsteilen.