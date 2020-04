Fahrer des Gülle-Transporters zum Glück nur leicht verletzt

Der Gülle-Transporter durchbrach den Stabmattenzaun und kam an der Hauswand zum Stehen.

Hennen. Der 25-Jährige, dessen Sattelschlepper am Mittwochabend in Hennen erst von einer Hauswand gestoppt wurde, konnte das Krankenhaus wieder verlassen.

Der 25-jährige Fahrer des Gülle-Transporters, der am Mittwochabend aus noch ungeklärter Ursache in Hennen in die Wand eines Mehrfamilienhauses gekracht ist (wir berichteten), hat bei dem Unfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten. Die Hausbewohner blieben unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.

Nach Angaben der Polizei kletterte der Mann, der für ein Borkener Unternehmen den mit 28.000 Liter Gülle beladenen Lkw fuhr, nach dem Crash selber aus dem Führerhaus, brach dann jedoch - vermutlich infolge des Schocks – bewusstlos zusammen. Nach der Versorgung durch Ersthelfer und dann den Notarzt und die Rettungssanitäter der Iserlohner Feuerwehr wurde der junge Mann in ein Hagener Krankenhaus gebracht, das er aber nach einer eingehenden Untersuchung wieder verlassen konnte.

Da sich der Fahrer gegenüber der Polizei im Krankenhaus nicht äußern wollte, kann bislang nur zum Unfallhergang gesagt werden, dass der Lkw kurz vor 20.30 Uhr auf der Hennener Straße in Richtung Iserlohn unterwegs war. Kurz nach dem Verlassen des Kreisels an der Einmündung Scherlingstraße verlor er dann die Kontrolle über den Sattelschlepper, kam nach rechts von der Straße ab, durchbrach nach etwa 50 Meter den Stabmattenzaun des Grundstücks Hennener Straße 68 und wurde einige Meter weiter erst durch die Hauswand gestoppt.

Über die Unfallursache, so Polizeisprecher Christoph Hüls, könne bislang nur spekuliert werden. „Die Ermittlungen laufen.“ Infrage kämen theoretisch unter anderem überhöhte Geschwindigkeit oder auch Einnicken am Steuer, wenn möglicherweise die Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten wurden. Beides soll jetzt durch die Auswertung der Bordelektronik überprüft werden. Weitere theoretisch mögliche Ursachen wären ein medizinischer Notfall oder dass der Fahrer durch etwas abgelenkt wurde (Handy, heruntergefallenes Feuerzeug etc.).

Die sechs Bewohner des Hauses mussten zunächst das Gebäude verlassen, bis in der Nacht ein Statiker den Schaden begutachtet hatte. Nach seiner Prüfung ist aber lediglich der Raum, gegen dessen Außenwand der Lkw fuhr, zunächst nicht bewohnbar. Dabei handelt es sich allerdings lediglich um einen Kellerraum. Die Sicherung der Hauswand übernahm das ebenfalls alarmierte Technische Hilfswerk mit eigenem und dem Material der Feuerwehr. Die Hennener Straße musste während der Unfallaufnahme und der späteren Bergung des Sattelschleppers gesperrt werden.