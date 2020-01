Foto: Michael May

Iserlohn. Der CDU-Stadtverbandsvorstand hat sich am Donnerstagabend für die Architektin Eva Kirchhoff als Bürgermeisterkandidatin ausgesprochen.

Eva Kirchhoff möchte Bürgermeisterin von Iserlohn werden

Der CDU-Stadtverbandsvorstand hat am Donnerstagnachmittag Eva Kirchhoff einstimming als Kandidatin für die Bürgermeisterwahl im September nominiert. Am 10. März hat dann noch eine Mitgliederversammlung das letzte Wort, bevor die Kandidatur offiziell wird. „Ich möchte das beste für Iserlohn“, sagt die 60-jährige Architektin. Eva Kirchhoff ist Tochter des im Dezember verstorbenen Unternehmers Jochen F. Kirchhoff. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Töchtern aus erster Ehe.

CDU-Fraktionsvorsitzender Fabian Tigges und CDU-Standverbandsvorsitzender Karsten Meininghaus verkündeten das Votum des Stadtverbandsvorstandes dann am Donnerstagabend im Rahmen einer Mitgliederversammlung der CDU im Haus Dröge-Adria in Kalthof. Obwohl diese Versammlung eigentlich wegen der Nominierung der Kreistagsabgeordneten einberufen worden war, war die Kandidatur von Eva Kirchhoff dann doch „Gesprächsthema des Abends“, nachdem die Christdemokraten sich ja sehr lange mit ihrer Nominierung Zeit gelassen hatten. Sowohl Tigges als auch Meininghaus zeigten sich hocherfreut darüber, Eva Kirchhoff als Kandidatin präsentieren zu können. Sie sei führungsstark und in Iserlohn verwurzelt.