56-Jähriger Corona-Infinzierter aus Iserlohn gestorben

Iserlohn. Der Kreis hat eine Meldung bestätigt, nach der ein mit Sars-CoV-2 infizierter 56-Jähriger Mann aus Iserlohn gestorben ist – jedoch nicht am Virus.

Genauere Informationen liegen dem Gesundheitsamt des Märkischen Kreises zwar vor, werden laut Pressestelle des Kreises aus Datenschutzgründen aber nicht bekanntgeben. Die Nachricht konnte Kreis-Pressesprecher Hendrik Klein bereits bestätigen: Danach ist ein 56 Jahre alter Mann aus Iserlohn, der mit dem Corona-Virus Sars-CoV-2 infiziert war, in einem Krankenhaus gestorben. Inzwischen hat der Kreis die Information dahingehend erweitert, dass der Mann nicht am Coronavirus gestorben ist. Zur Todesursache werden keine Informationen veröffentlicht.

Weil der Mann in einem anderen Kreis im Krankenhaus lag, lagen in Lüdenscheid dazu anfänglich noch keine detaillierten Informationen vor. Man recherchiere selbst gerade, sagte Klein zunächst auf Anfrage des IKZ. Ursula Erkens, Mitarbeiterin der Pressestelle, konnte auch im Verlauf des Tages keinerlei nähere Einzelheiten mitteilen. Sie habe diese aus Datenschutzgründen selbst nicht vom Gesundheitsamt erhalten. Auch in welcher Stadt oder in welchem Kreis der Mann gestorben ist, teilte die Kreis-Pressestelle nicht mit.