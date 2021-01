Erster Schnee in Iserlohn: Rodler wagen sich auf die Piste

Am Danzturm und in Kesbern haben einige Kinder den ersten Schnee genutzt, um mit dem Schlitten die ersten Abfahrten zu wagen. Alpcan und Dalya bekommen einen kleinen Anstups von ihrer Mutter.

Iserlohn Erste Flocken in der Waldstadt ziehen Rodler zum Danzturm und nach Kesbern. Mit Schwung düsen sie durch den Neujahrsschnee.

Die ersten Schneeflocken sind auch in der Waldstadt gefallen. Während in der Stadt vor allem Dachziegel und Autodächer mit einer kleinen Schneeschicht bedeckt sind, haben sich in den höheren Lagen, zum Beispiel am Danzturm oder im Stadtteil Kesbern auch auf den Wiesen und Hängen dünne Schneedecken gebildet. Manchen Iserlohner hat den ersten Schnee des neuen Jahres für einen kleinen Spaziergang in die Natur gelockt. Während die einen durch den Schnee stapfen und diesen unter den Schuhsohlen zum Knirschen bringen, haben die anderen bereits die Schlitten aus dem Keller geholt, um die ersten Abfahrten auf Iserlohns Schneepisten zu wagen.

Auf einem Hang zwischen Kesbern und Dahlsen rodeln zwei Jungs auf einem Schlitten die Piste herunter, geben mit den Händen zusätzlich Schwung und spornen sich gegenseitig an: „Weiter, weiter, dieses Mal bis ganz nach unten“, hört man sie rufen. Auf seinem Tellerschlitten sich drehend versucht auch ein Mann den Weg bis nach ganz unten. So richtig will es aber noch nicht funktionieren, die dünne Schneeschicht hält die Rodler noch im Zaum. „Wir bräuchten hier am besten noch mal so zehn bis 20 Zentimeter mehr Schnee“, schätzt Jasmina Hamziz ein, die unten am Hang dabei zusieht, wie ihre Kinder sich im Schnee austoben. Sohn Amar ist schon viermal den Hang hinunter gefahren. Trotz aller Mühen machen ihm die Abfahrten dennoch Spaß. „Es ist eine schöne Abwechslung zum Alltag“, findet er.

Auch am Danzturm versuchen einige Kinder ihr Glück. Adi Schaffrinna hat seinen freien Tag genutzt, um mit seinem Sohn Finn das Wetter zu nutzen. „Mein fünfjähriger Sohn erlebt jetzt zum ersten Mal den Schnee. Traurig aber wahr“, erzählt er. Und der Holzschlitten, der seit drei Jahren im Haus gelagert ist, muss ebenfalls mal eingefahren werden.

Ein paar Meter weiter gibt Demet Sentürk ihren Kindern Alpcan und Dalya einen kleinen Anstoß für die Abfahrt. Sie ist mit ihren Kindern unterwegs, um die in Schnee getauchte Natur zu genießen. Ihren Kindern hatte sie vorgeschlagen die Schlitten einzupacken. Auf die Verwunderung ihrer Kinder habe sie geantwortet: „Vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit. Wer weiß wo wir hinfahren.“ Glücklicherweise hat sich die Gelegenheit dann am Danzturm ergeben. Die Geschwister haben ihre Schlitten aneinander gebunden. „Wir fahren zusammen den Berg hinunter“, rufen sie ihrer Mutter entgegen. Die Fahrt hält zwar nicht lang an, nach ein paar Metern schon kippen sie mit ihren Bobs um, aber das scheint sie nicht zu stören. Die Freude ist trotzdem groß und sie lachen vergnügt über ihren kleinen Unfall. Demet Sentürk freut es, dass sich die beiden Energiebündel austoben. „Das ist halt auch so die Sache, dass die beiden zur Zeit körperlich total unterfordert sind“, sagt sie. Zweifel, dass sie an diesem Abend gut schlafen werden können, gibt es vermutlich kaum.

