Er haucht Akkus neues Leben ein

Die Zukunft der Mobilität wird elektrisch, so scheint aktuell der Tenor und politische Wille, doch gibt es noch eine Reihe ungelöster Fragen und Raum für Ideen, für Bausteine, die es noch zu einem großen Ganzen aufzutürmen gilt.

Der Baustein, den der FH-Student Jan Rhebaum der Zukunft hinzufügen möchte, ähnelt einer Silvesterknaller-Batterie in blau und lila, wiegt 21 Kilo und kann mit wenigen Handgriffen unter dem Sitz seines Autos verbaut werden. Das Fahrzeug, ein indisches Fabrikat, wird mit Strom betrieben.

„So rette ich die Akkus vor dem Sondermüll“

Das Besondere hier: Die Batterie ist ein Recycling-Produkt. Zusammengefügt aus den Lithium-Zellen von ausrangierten Laptops, Staubsaugern und anderen Elektrogeräten. 462 Zellen sind in der Testbatterie verbaut, in der endgültigen Version sollen es sogar 1400 werden. Zur Einordnung: in einem Laptop stecken etwa sechs Zellen.

„So rette ich die Akkus vor dem Sondermüll“, sagt der 26-Jährige, der vor wenigen Tagen an der FH Südwestfalen im Studiengang „Integrierte Produktentwicklung“ seine Masterarbeit eingereicht hat, die den Betrieb eines Elektroautos mit recycelten Akkus zum Thema hat. 800 Ladezyklen soll die Batterie bei 100 Kilometern Reichweite überstehen. „Insgesamt dürfte die Fahrleistung (der 1400-Zellen-Version) bei 72.000 Kilometern liegen“, rechnet er vor.

Fahrtauglich: der „Reva i“ mit den recycelten Batterien von Jan Rhebaum. Foto: Michael May

Die Wiederverwendung der Zellen – so einfach, wie das klingen mag, ist das allerdings nicht. Die Elemente sind nicht so ohne Weiteres kompatibel, unzählige Testzyklen, Sortierung und Auswahl gingen voraus, bis die Testversion, mit der sich tatsächlich auch fahren lässt, einsatzbereit war. Wenn Jan Rhebaum im Zusammenhang mit seinem Projekt den Begriff „Herzblut“ verwendet, kann man die Wochen und Monate förmlich nachhallen hören, die er für seine Arbeit aufgewendet hat.

Der Ursprung des Ganzen liegt mittlerweile anderthalb Jahre zurück. Damals sollte für eine Projektarbeit ein Oldtimer, ein BAW Spatz, elektrifiziert werden. „Um zu zeigen, dass sich neue und alte Technik zu etwas Harmonischem vereinen lassen“, erklärt der Oldtimer-Fan.

Ein „Spenderauto“ mit E-Antrieb wurde gesucht. Die Wahl fiel auf den indischen Wagen, der nun im Rahmen von Jan Rhebaums Masterarbeit zu neuer Ehre kommt.

Der kleine Inder, ein „Reva i“, war defekt beziehungsweise die 265 Kilo schwere Bleibatterie technisch überholt. Und so kam dem Masterstudenten die Idee mit dem Akku-Recycling, das Ausgangsprojekt mit dem BAW ruht derweil.

„Im Prinzip können die Batterien so ein zweites und drittes Leben bekommen“, sagt Prof. Mark Fiolka, der die Masterarbeit des Ihmerters Jan Rhebaum betreut. „Da könnte im Laufe der Jahre durchaus ein Nischenmarkt entstehen. Ein neuer Wirtschaftszweig.“

Industrie entsorgt Akkus zumeist vorschnell

Der Clou nämlich: Weiter verwenden lassen sich so auch Akkus, die aus Sicht der Industrie bereits ein Fall für die Tonne sind. „Wenn in der Autoindustrie ein Akku nur noch 80 Prozent seiner ursprünglichen Leistung erreicht, gilt er als defekt“, erklärt Fiolka weiter – vielleicht bald eine Episode der Vergangenheit.

Die Weiterverwendung gebrauchter Akkus etwa als heimischer Energiespeicher – „in den USA ist das schon gang und gäbe“, sagt Jan Rhebaum. „Da sind uns die Amerikaner weit voraus.“

81 km/h soll der „Reva i“ in der Spitze schaffen. Jan Rhebaum hat ihn auch schon im Straßenverkehr erprobt. „Ich glaube, für kurze Strecken in der Stadt sind Elektroautos einfach ideal“, sagt er.

Derzeit allerdings ist der „Reva i“ abgemeldet. Es gab Lieferprobleme. Aus China kamen falsche Teile. Im April, wenn der Frühling da ist, will Jan Rhebaum mit den Akkus mit dem zweiten Leben wieder auf Iserlohns Straßen unterwegs sein.