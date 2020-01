Sümmern. Oberstudienrat Thomas Brenck starb im Alter von 72 Jahren.

„Er fehlt dem Iserlohner Kulturleben“

Mit seiner Familie trauern viele Weggefährten und Freunde aus dem Iserlohner Kultur- und Vereinsleben: Oberstudienrat Thomas Brenck ist am Montag nach langer Krankheit im Alter von 72 Jahren gestorben.

Nach dem Studium der Germanistik, Theologie und Sozialwissenschaften in Würzburg und Münster unterrichtete der Sümmeraner mehr als drei Jahrzehnte am Märkischen Gymnasium in Iserlohn. Mehrere Jahre war er Medienberatungslehrer. Oberstudienrat Thomas Brenck hat seinen Beruf immer als Berufung gesehen, auch nach dem krankheitsbedingten Ausscheiden aus den Schuldienst.

Großes Engagement für den Letmather Oratorienchor

„Ich verbinde mit ihm sein Interesse, der Jugend und der Gesellschaft Bildung im Allgemeinen sowie gesellschaftliche und politische Hintergrunde zu vermitteln“, würdigt ihn Musikschulleiter Paul Breiden­stein. „Die Musik war Teil seines Lebens“, sagt ein anderer Weggefährte. Der musikbegeisterte Thomas Brenck, der sowohl Cello als auch Klavier spielte, engagierte sich im Oratorienchor Letmathe seit seiner Gründung im Jahr 1989. Dort arbeitete er lange im geschäftsführenden Vorstand mit und verantwortete die Öffentlichkeitsarbeit. Er gestaltete viele Chor-Programmhefte und unternahm dafür auch Recherchereisen in verschiedenen Archive wie etwa zur Louis-Spohr-Gesellschaft in Kassel.

Brenck engagierte sich außerdem in der Kulturinitiative Iserlohn und dem Iserlohner Kulturforum. Er war vielseitig vernetzt. Als Mitglied und Juror der Märkischen Kulturkonferenz holte er schon früh zahlreiche Hochkaräter aus der Literaturszene für Lesungen aufs MGI-Podium oder in die Stadtbücherei: unter ihnen Guntram Vesper, Anne Duden, Alissa Walser, Ulla Hahn und Ralf Rothmann. Er war außerdem Motor des Fördervereins der Iserlohner Stadtbücherei, den er mit Gleichgesinnten auf Wunsch des Kulturausschusses 2018 aus der Taufe hob.

Thomas Brenck war ein großer Kommunikator und entdeckte seine Berufung zum Radiojournalismus nach seiner Pensionierung. Er war eine der Säulen des Fördervereins Lokalfunk Iserlohn (Fölok Iserlohn) – sowohl inhaltlich als auch in der Öffentlichkeitsarbeit, wo er für die Homepage verantwortlich zeichnete. Beim Bürgerradio produzierte der vielseitig interessierte Kultur­enthusiast ab 2009 die musikalische Einführungssendung zum Werk von Max Bruch „Das Lied von der Glocke“ mit Paul Breidenstein und dann regelmäßig Bürgerradio-Beiträge in den Sendereihen „KulturZeit MK“ und „Kurz nach 9. Aus Politik und Gesellschaft“.

Zum 20-jährigen Bestehen des Bürgerradios diskutierte er mit vielen Gästen auf dem Gelände der Landesgartenschau über das Radiomachen. „Er ließ in seinen Sendungen gerne andere gerne sprechen und hat darin nie den Lehrer herausgekehrt“, sagt ein früherer MGI-Kollege.

„Innerhalb des Radiovereins hat er sein Wissen gerne weitergegeben, das Team in allen Angelegenheiten unterstützt und mit seiner konstruktiven Kritik bereichert“, würdigt ihn seine Fölok-Kollegin Charlotte Kroll. Zuletzt hatte er im Dezember noch eine Chorsendung zu Hause eingesprochen. „Er hatte noch so viel vor“, weiß sie, die auch seine Bemühungen um die Fortbildung der Radiomacher zu schätzen wusste.

„Er war ein wunderbarer Moderator und ein Mann, den man gerne zum Freund gehabt hat“, erklärt sein MGI-Kollege Gunther Kingreen, der mit seinem Orchester „Ritardando“ mit Brenck als Moderator in der Hemeraner Lungenklinik Prokofjews „Peter und der Wolf“ aufführte. Brenck führte außerdem viele Jahre durch das „Forum für Politik, Literatur und Zeitgeschichte“, bekannt unter dem Namen „MGI-Werkstatt“ und das „Bürgerforum“ des Bildungswerkes Sauerland. Er holte den früheren Kultusminister Jürgen Girgensohn nach Iserlohn und diskutierte mit ihm über die Schulpolitik des Landes NRW. Brenck moderierte viele öffentliche Diskussionsrunden und war Dozent der VHS im Bereich Literatur sowie Referent bei Bildungseinrichtungen der Kirchen und bei öffentlichen Veranstaltungen.

Er engagierte sich beim Dorfjubiläum in Sümmern im Jahr 2004 und gehörte dem Nyíregyháza-Komitee an. Ein Weggefährte erinnert sich: „Wo Kultur war, war Thomas Brenck.“

Die Trauerfeier ist am Samstag, 11. Januar, um 11 Uhr auf dem Friedhof Barendorf.