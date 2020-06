„Entgrenzung von Arbeit und Privatleben“

Iserlohn. Home-Office ist ein Trend, der durch Corona befeuert wurde, aber auch nicht mehr aufzuhalten ist.

Olaf Bremer, ein echter Junge aus der Grüne, kennt das klassische Büro von der beruflichen Pike auf. Er hat bei der Iserlohner Traditionsfirma „Brause“ gelernt, war bei Vieler in Letmathe, hat für die Beschlagindustrie die Welt und ihre Metropolen bereist. Mit 50 Jahren und als Familienvater ist ihm aber die Welt doch vielleicht etwas zu groß geworden und er ist zu Vitra, einem schweizerisch-deutschen Hersteller von Design- und Büromöbeln gegangen, um auch dort in Bezug auf das Zauberwort „New Work“ seine Erfahrungen von Silicon Valley bis Singapur einzubringen. Heute ist der Geschäftsführer und Gesellschafter vom StoreR in Dortmund, kümmert sich dort um die Zukunft der Arbeit generell und die des Arbeitsplatzes im Besonderen. Christoph Neumann ist in Iserlohn und Südwestfalen wahrlich kein Unbekannter, war der doch in den letzten Jahren verantwortlicher „Macher“ des „Campus Symposium“. Er hat inzwischen seine berufliche Heimat als „Head of Sales“ bei COHR Consulting Iserlohn gefunden. Auch hier widmet man sich zu großen Teilen den neuen Entwicklungen der Arbeitswelt und ihrer Umsetzbarkeit zum Wohl von Ergebnis und Mitarbeitern.

Reunert: Meine Herren, bitte beschreiben Sie in einem Satz, warum Sie beruflich bzw. aus eigener Anschauung verstärkt mit Home-Office zu tun haben?

Neumann Einer unserer Kernansätze in der Beratung lautet: „Mensch und Kultur in der digitalen Transformation“. Wir kümmern uns um moderne Arbeitsformen, um die Zukunft der Arbeit. Die große Klammer darüber ist eben „New Work“ und „Home-Office“ ist eben ein ganz kleiner Teil davon. Da allerdings durch das Corona-Virus viele in dieses Home-Office geschubst worden sind, ist es im Moment auch ein großer Teil. Aber das hat natürlich nichts zu tun mit dem, was man eigentlich unter der Flexibilität am Arbeitsplatz meint.

Nehmen wir mal eine erste Einschätzung vorweg: Sie können es, wir Journalisten können es, Manager können es, aber Verkäuferinnen, Paketzusteller, Krankenschwestern können es nicht: „Home-Office“ eben. Wer von beiden Gruppen gehört aus Ihrer heutigen Sicht zu privilegierten Gruppen, hat den besseren Arbeitsplatz?

Neumann Schwieriges Feld. Wenn ich Home-Office mit der Frage betrachte, dass ich mir flexibel aussuchen kann, wo ich grundsätzlich oder auch nur heute arbeiten möchte, dann ist das ein absolutes Privileg. Was wir aber jetzt gesehen haben: Ins Home-Office gezwungen zu werden, hat nichts mit privilegiert zu tun. Unter den widrigen Umständen zuhause im Kreis der Familie mit zwei Kindern an der Seite arbeiten zu müssen, ist dann eher ein Problem. Da sind dann die, die an ihren Arbeitsplatz gehen dürfen, bei denen also auch Kinderbetreuung sichergestellt war, schon fast privilegierter.

Bremer Das ist genau das Problem. Es kommt auf die individuellen Rahmenbedingungen an. Wenn ich in einem Labor arbeite und eine Maschine bediene, habe ich ja gar keine andere Möglichkeit.

Liegt die unterschiedliche Einschätzung von Sinn und Nutzen nicht vielleicht auch darin, dass wir über tatsächliches, richtig verstandenes und angewendetes Home-Office eigentlich ziemlich wenig wissen?

Neumann In der Tat muss man erst einmal eine Definition finden, zumal viele Unternehmen das auch unterschiedlich auslegen. Die eine Interpretation: Ich habe zuhause ein komplett eingerichtetes Büro. So, wie ich das auch in der Firma hätte.

Bremer Das dann übrigens auch Arbeitsstätten-Richtlinien-konform gestaltet ist. Dafür ist der Arbeitgeber aus seiner Fürsorgepflicht heraus auch verantwortlich.

Neumann Für andere ist es eine mobile Arbeitsmöglichkeit bis hin zu dem Laptop auf den Knien.

Der Mensch ist ja ein Herdentier. Will Mann/Frau überhaupt grundsätzlich außerhalb der Gruppe arbeiten?

Bremer: Home-Office wird sich nicht mehr wegdiskutieren lassen. Es wird eine Begehrlichkeit entstehen, dass Arbeitnehmer das wollen.

Neumann Dazu gibt es auch erste Umfrage-Zahlen, die zeigen, dass etwa 47 Prozent der Arbeitnehmer auch nach Corona die Möglichkeit zum Home-Office nutzen wollen. Aber kurioserweise haben wir zum Beispiel bei uns in der Firma festgestellt, dass in der Corona-Zeit der Drang ins Büro plötzlich ganz enorm war, obwohl wir ja eigentlich an jedem Ort der Welt arbeiten könnten.

Bremer Da spielt eben auch die Zeitachse von mehr als sechs Wochen eine Rolle. Wir sind so sozialisiert, dass wir den Austausch benötigen.

Wir waren bis dato die Büroarbeit in der Gruppe gewöhnt. Führt Home-Office zu einer Entwöhnung fester Rituale?

Bremer Was sich definitiv verändern muss im Home-Office ist die Veränderung der Sichtbarmachung meiner Leistung, da es ja nicht ausreicht, dass ich einfach anwesend bin. Das ist auch eine Herausforderung für die Führung.

Neumann Ich würde mit „Nein“ antworten, denn man wird neue, feste Rituale einbauen müssen. Man darf das ja auch nicht mit einem neuen „Laissez-faire“ verwechseln. Das ist für die Arbeitnehmer ganz, ganz schlimm, weil dann plötzlich Erwartungshaltungen nicht mehr da sind und der Mensch auch seine Leistung nicht mehr zeigen kann. Er will auch gelobt werden für das, was er tut. Dazu ist der geordnete Austausch unerlässlich. Grundsätzlich gilt: Freiheit braucht Regeln.

Bekommt der Begriff „Selbstdisziplin“ eine ganz andere Bedeutung?

Neumann Auf jeden Fall. Früher konnte ich mich als Arbeitnehmer eher mal zurücklehnen und auf Aufträge warten. Nun ist plötzlich gefragt, dass ich mich selbst viel stärker führen kann. Zeitlich und inhaltlich.

Bremer Früher wurde die Leistung eher nach Zeiteinsatz beurteilt, heute geht es um das Erfüllen einer Aufgabe und die Produktivität.

Welche Vor- und Nachteile gibt es tatsächlich? Fangen wir mal mit den Vorteilen an.

Neumann Ich kann meinen Tag flexibel gestalten. Wenn ich die Aufgabe erledige, kann ich auch die Kinder zur Kita bringen, muss nicht als Pendler eine Stunde im Stau stehen. Was übrigens auch noch ökologische Vorteile mit sich bringt.

Bremer Es geht um „Work-Life-Balance“. Und das braucht hier im ländlichen Raum noch einmal eine andere Betrachtung als in den Metropolen. Da kann sich jemand, der nicht mehr in die Zentren einpendeln muss, vielleicht auch eine Immobilie außerhalb des Ballungsgebiets leisten. Das kann die ganze Lebensplanung verändern.

Neumann Schauen wir auf Südwestfalen. Wenn ich qualifizierte Führungskräfte für meine Firma suche und anbieten kann, dass ein Teil der Arbeit auch aus einem Ballungsraum heraus gemacht werden kann, dann ist das doch ein Vorteil.

Steigert Home-Office auf der Habenseite auch Vertrauen und Selbstvertrauen?

Bremer Auf jeden Fall. Gerade beim „Krieg um die Talente“, der ja bis zum Ausbruch der Krise auch in Südwestfalen mächtig im Gang war, wird es ein großes Kriterium bei einer Entscheidung sein, ob solche Angebote vorliegen.

Neumann Eine Unternehmenskultur mit ehrlichem und wahrhaftigem Vertrauen und Selbstvertrauen ist eigentlich Grundvoraussetzung, damit das Modell überhaupt funktionieren kann. Unsicherheit und Angst machen krank.

Und die Nachteile?

Neumann Da ist auf jeden Fall die Gefahr der Entgrenzung von Arbeit und Privatleben. Da ist auch der feste, abgegrenzte Raum als häusliche Arbeitsmöglichkeit Bedingung. Am Küchentisch mit Ehefrau und Kindern drumherum funktioniert das nicht. Die Arbeit darf nicht in das Privatleben eindringen.

Vertrauen seitens des Arbeitgebers ist natürlich toll. Aber ersetzt das denn völlig auch ein Controlling?

Neumann Auf keinen Fall. Ich muss im Home-Office einige neue Arbeitsformen etablieren, die ein festes Regelwerk haben - mit dem Inhalt wer wann was zu liefern hat. Allerdings muss das Thema „virtuelle Führung“ auch ganz klar auf die Schulungspläne.

Bremer In der Theorie wurde das bereits intensiv durchleuchtet, in der Praxis leider bisher gar nicht.

Gibt es Erkenntnisse zu Produktivität und Kreativität?

Neumann Es gibt Studien, die sagen, die Arbeitnehmer fühlen sich fokussierter im Homeoffice, weniger abgelenkt. Allerdings nehmen wir zum Beispiel bei einer Videokonferenz unseren Gegenüber ja gar nicht als wirklichen Gesprächspartner, als Mensch wahr, sondern nur als technisches Bild.

Bremer Bei der Kreativität ist es eigentlich so, dass der Führungsstandort nach wie vor favorisiert wird. Da ist der Austausch wichtig. Deswegen ist ja auch die planerische und gestalterische Vergrößerung der möglichen Teamfläche bei uns heute wichtig.

Unternehmer und Controller vor allem denken gern darüber nach, was sie sparen, wenn „Home-Office“ sich tatsächlich und großflächig durchsetzt. Das mag bei Raumkosten stimmen, aber müsste ich denn nicht dann alle Home-Office-Büros auf einen gleichen hohen technischen Standard bringen?

Bremer Derzeit interpretieren wir die Rechtslage in der Tat so, dass der Unternehmer es nicht zulassen darf, dass der Mitarbeiter zuhause acht Stunden am Küchentisch und auf dem Küchenstuhl sitzt und arbeitet. Ein ergonomischer Stuhl, ein verstellbarer Tisch, die richtige Beleuchtung und ein ausreichend großer Bildschirm sind da schon Pflicht.

Erleben Sie denn auch eine entsprechende Investitionsbereitschaft seitens der Unternehmer?

Bremer Wir waren schon vor dem Pandemie-Ausbruch auf einem guten Weg. Im Moment herrscht allerdings der Druck vor, wie man es zunächst einmal organisatorisch hinbekommt. Aber Unternehmen haben auch Taskforces gegründet, die in verschiedenen Phasen unterwegs sind und dann auch mit der Belegschaft unterschiedliche Konzepte erarbeiten. Der Unternehmer muss dafür den Weg frei machen. Übrigens bis hin zu Coworking-Lösungen.

Mitarbeiter werden sich an neuen Freiheiten gewöhnen. Werden sie sich nicht wehren wenn, sie ihnen wieder genommen werden?

Neumann Das ist so. Wir wissen aus Zahlen, dass zwei Drittel der Führungskräfte nach der Corona-Zeit sagen, dass Home-Office funktionieren würde. Viele werden es also als ein Baustein ihres Prozesses auch einführen.

Bremer Am Ende des Tages ist für viele eben nicht mehr so wichtig, was tatsächlich netto ausgezahlt wird. Oder das Firmenauto. Die setzen auf Flexibilität und Mobilität im Sinne des Sich-frei-Bewegen-Könnens.

Gibt es bei der Analyse des Home-Office eigentlich auch Parallelen zum Home-Schooling?

Neumann Man kann es nur schwer vergleichen. In meine Augen funktioniert Home-Schooling derzeit noch gar nicht. Die Digitalisierung der Schulen ist eine Katastrophe. Die Lehrer waren nicht vorbereitet. Nichts war trainiert. Und Lernen ist auch etwas anderes als Arbeiten. Lernen braucht auch die Interaktion.

Was sagen Sie zu dem Vorwurf, all das trage zur Entsozialisierung der Gesellschaft bei?

Bremer Ich denke, dass wir im Corona-Kontext eine besondere Situation hatten. Es ging über einen sehr langen Zeitraum und das hatte mit der Ausschließlichkeit diese Hinterfragungen zur Folge. Tatsächlich kommen werden aber die Mischformen.

Neumann Die jüngeren Menschen kommunizieren an Stellen, bei denen uns der soziale Kontakt noch sehr wichtig ist, heute doch ohnehin schon viel digitaler. Außerdem müssen wir auch noch viel verstärkter lernen, dass Arbeit auch Spaß machen darf.

Bremer Gerade junge Menschen hinterfragen viel deutlicher, warum wir etwas machen, wie wir es machen, möchten wissen, warum sie agieren sollen, wie wir es wollen.