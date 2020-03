„Empowerment“ für Frauen und Mädchen

Iserlohn. SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar Freitag erklärte am Weltfrauentag in der Salam-Moschee: Ich glaube, wir haben in großen Teilen gemeinsame Ziele.

Mit einem Festessen, einem Vortrag und interkulturellen Gesprächen in der Salmam-Moschee beging die Frauenorganisation Lajna Imaillah der Ahamadiyya Muslim Jamaat Deutschland den Weltfrauentag. In der Moschee am Barendorfer Bruch treffen sich regelmäßig 150 Muslime aus Iserlohn, Hemer, Hagen und Menden zu Gebeten, Schulungen und Feiern.

„Die essenzielle Rolle der Frauen für die Zukunft unserer Gesellschaft“ hatte Malieha Ahmed ihren Vortrag überschrieben. Darin ging die Beauftragte für den interreligiösen Dialog zunächst auf die Geschichte ein, um dann die Herausforderungen in der Moderne zu beleuchten. Sie stellte ihre Organisation vor, die Frauen hilft, ihre Talente bestmöglich zu nutzen. Sie widersprach dem Vorurteil, dass der Islam die Unterdrückung der Frau fordert, sondern im Gegenteil dazu ansporne, sich zu entfalten. Als Beispiel auf dem Weg dahin nannte sie interne Weiterbildungsmöglichkeiten, Diskussionskreise, Gruppentreffen und Freizeitveranstaltungen der Frauenorganisation, die zum „Empowerment“ führen. Auch in einem Film, den sie zur Einführung in dieses Thema zeigte, ging es um „Empowerment durch Bildung“. Damit meinte sie den Prozess der Selbstbemächtigung als auch die Unterstützung der Mitmenschen, ihr etwaiges Gefühl der Machtlosigkeit zu überwinden und ihre Gestaltungsspielräume und Ressourcen wahrzunehmen. „Bildung für Frauen ist für die Gesellschaft sehr viel wichtiger als Pamperswechseln und Spielplatzbesuche“, unterstrich Malieha Ahmed.

Ein Hauptanliegen der Ahmadiyya Muslim Jamaat sei auch der Frieden. Ihr Leitmotiv lautet: „Liebe für alle, Hass für keinen.“

Vertreterinnen verschiedener heimischer Parteien als Gäste

Für die Gäste, unter ihnen auch Vertreterinnen anderer Glaubensrichtungen und Repräsentantinnen der heimischen Parteien SPD, FDP und Grüne, gab es kleine Präsente: Damen aus der Iserlohner Gemeinde hatten Ölbilder gemalt mit der Friedensbotschaft in arabischen Kalligrafien.

„Ich glaube, wir haben in großen Teilen gemeinsame Ziele“, knüpfte Dagmar Freitag an das Motto „Empowerment durch Bildung“ an. „Das ist der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben in unserer Gesellschaft.“ Dagmar Freitag erinnerte an den langen Kampf der Frauenbewegung: „Ich hätte gedacht, dass wir weiter gekommen wären. Der Internationale Frauentag bietet gute Gründe, um über das zu sprechen, was wir erreicht haben.“ Sie erinnerte an die im Grundgesetz verankerte Gleichberechtigung. Aber im politischen Leben sei man in Deutschland nicht da, wo die Frauenbewegung hin wollte. Linke und Grüne seien dort Vorreiter bei der Parität.

Dank für die Gastfreundschaft im Gästebuch verewigt

Die Gäste ließen sich von der Kalligrafin Noshaba Nasir ihre Namen in arabischen Schriftzeichen auf Dekokarten schreiben.

In einem ausliegenden Gästebuch bedankten sich etliche Frauen für die Gastfreundschaft der Iserlohner Ahmadiyya-Gemeinde, die bereits zum wiederholten Mal zum Frauentag eingeladen hatte. Und sie unterstrichen, dass sie weiterhin in Kontakt bleiben wollen. Die heimische Bundestagsabgeordnete Dagmar Freitag, die bereits zum wiederholten Mal die Gemeinde besuchte, betonte die Notwendigkeit eines regelmäßigen Austauschs über den Internationalen Frauentag hinaus, „um Frauen in Familie, Wirtschaft und Politik hinzubringen, wo sie hingehören“.