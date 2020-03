Einzelhändler vermissen Ansage

Iserlohn. Die Werbegemeinschaft Iserlohn fordert eine bessere Informationspolitik und Unterstützung – auch von der Stadt Iserlohn.

Für Volker Hellhake, 2. Vorsitzender der Werbegemeinschaft Iserlohn, war der gestrige Dienstag ein Tag, wie er ihn so noch nicht erlebt hat. Vormittags war er bereits dazu übergegangen, Kunden nur noch einzeln in sein Sportgeschäft an der Unnaer Straße einzulassen. Groß war die Unsicherheit, was denn nun für den Einzelhandel nach den montäglichen Corona-Nachrichten aus Berlin tatsächlich gilt. Am Nachmittag besucht er dann gemeinsam mit Marc Tillmann, Geschäftsführer der Werbegemeinschaft Iserlohn, unsere Redaktion.

Klare Informationen vermissen beide da immer noch, auch Ministerpräsident Armin Laschet habe in seiner gestrigen Pressekonferenz nicht klar kommuniziert, welche Regeln nun für den Einzelhandel gelten und vor allem, welche Geschäfte davon betroffen sind. „Alles wartet auf einen offiziellen Erlass“, sagte Volker Hellhake. Später kommen dann Nachrichten, wonach, so Hellhake, Geschäfte angeblich doch geöffnet bleiben dürfen, es zunächst nur Richtlinien beispielsweise zur Vermeidung von Schlangen geben würde, die Verwirrung war zu diesem Zeitpunkt komplett.

Viel steht auf dem Spiel. Hellhake nennt die Verbandszahl, wonach im deutschen Einzelhandel täglich 1,2 Milliarden Euro im Non-Food-Bereich umgesetzt würden.

Diese Zahl nennt er, um die Dimension zu verdeutlichen, nicht aber, um gegen Schließungen zu argumentieren. Aber es würden eben klare Ansagen fehlen. Hellhake ist der Auffassung, dass es in Österreich oder Bayern besser laufe. NRW sei bei der Durchführung inkonsequent. Wenn es nun Ziel sei, Sozialkontakte schnell herunterzufahren, müsse auch entsprechend gehandelt werden.

Verhandlungen mit Vermietern und Lieferanten nötig

Betroffene Einzelhändler, so Hellhake, würden nun vor extremen Problemen stehen. Keine Umsätze, aber die Kosten würden ja zunächst einmal weiter laufen. Im Textilbereich komme ja noch das Problem mit der Saisonware dazu. Ware, die jetzt in den Läden ist, sei vielleicht überhaupt nicht mehr zu verkaufen, wenn die Regelungen wieder gelockert würden. „Da brechen dann Umsätze weg, die so auch nicht später nachgeholt werden können“, so Hellhake. Jeder müsse nun seinen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise leisten, beispielsweise auch die Vermieter der Einzelhandelsimmobilien. Auch mit den Lieferanten müsse verhandelt werden, beispielsweise was die Stornierung von Vorbestellungen anbelangt.

Kritik üben Hellhake und Tillmann auch an der Informationspolitik der Stadt. So habe man am Sonntag die Stadt angeschrieben mit der Bitte um ein kurzfristiges Gespräch, beispielsweise darüber, wie die Stadt Iserlohn den Einzelhandel in seiner aktuellen Situation unterstützen könne. Eine Antwort darauf habe es bis gestern nicht gegeben.

Als richtig bezeichneten Hellhake und Tillmann den Antrag der SPD, in dem einige sinnvolle Ansätze zusammengetragen worden seien. „Die Stadt muss uns unterstützen. Da muss einer sitzen, der die Dinge koordiniert und uns auch darüber informiert“, sagt Volker Hellhake. Marc Tillmann berichtet von einem Versuch, im Ordnungsamt Informationen zu den Öffnungsregeln für den Einzelhandel zu erhalten. Dort habe er erfahren, dass viele Einzelhändler und Gastronomen dort angerufen hätten, genaue Informationen hätten aber nicht gegeben werden können.

Zu den finanziellen Dingen: Die Sache mit speziellen zinsgünstigen Krediten, so Hellhake, habe sich ja herumgesprochen. Banken würden aber bisweilen noch nicht wissen, wie damit genau umzugehen sei. Hellhake stellt aber die Frage: Sind diese Kredite dauerhaft der richtige Weg? Denn auch das seien ja am Ende Schulden, die zurückgezahlt werden müssten. Für Unternehmen, die ohnehin schon auf Schulden sitzen würden, könnte die Sache eng werden.

Online-Konkurrenz darf sichkeine Vorteile verschaffen

Ein verstärkter Blick fällt nun auch auf die Online-Konkurrenz. Aus der nun anstehenden Situation dürften sich der Onlinehandel und auch die Discounter nicht unangemessene Vorteile verschaffen. Marc Tillmann: Es gehe nun um das Gemeinwohl, und zwar für alle, da sei Krisenmanagement gefragt. Und jeder müsse sich fragen, was das Wort Solidarität am Ende bedeutet. Wie geht es nun weiter? Heute Vormittag um 11 Uhr will sich Volker Hellhake mit seinen Mitarbeitern über weitere Schritte beraten.