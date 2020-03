Einzelhändler liefern jetzt nach Hause

serlohn. Appell und Bitte der Werbegemeinschaft

IDie Werbegemeinschaft Iserlohn wendet sich mit einem Appell und einer dringenden Bitte an die Bevölkerung und macht darin auch auf die neuen Liefer-Angebote (siehe Seite Letmathe) aufmerksam. Das Schreiben im Wortlaut:

„Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Iserlohnerinnen und Iserlohner, aufgrund des Coronavirus überschlagen sich derzeit die Ereignisse. Auch hier bei uns in Iserlohn. Für uns alle handelt es sich um eine schwierige Situation. Familien und Kinder, ältere und junge Menschen, Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind betroffen. Die Liste ist lang, und wir alle befinden uns in einer ähnlichen Situation. Für die Einzelhändler und auch die Gastronomen hat die Corona-Krise schon jetzt enorme wirtschaftliche Auswirkungen, welche uns hart treffen und existenziell gefährden. Gerade deswegen müssen wir weitermachen. Auch für Sie! Helfen Sie uns und auch der Stadt! Wir Händler und Gastronomen zahlen hier vor Ort unsere Steuern und Sozialabgaben und investieren unser Geld hier in der Stadt. Nicht Amazon, nicht Ebay und auch nicht Zalando. Kaufen Sie Dinge, die nicht unbedingt notwendig sind, nicht bei den großen Online-Plattformen.

Auch Gastronomen machenbei neuen Angeboten mit

Egal, ob telefonisch, per Onlineberatung, Onlineshop, oder per Gutscheinverkauf – viele Händler und Gastronomen sind gerade dabei, kontaktlose Liefermöglichkeiten zu etablieren. Lassen Sie uns auch weiterhin in Kontakt bleiben - über Telefon, E-Mail, Facebook oder Instagram! Schauen Sie virtuell bei uns vorbei, um sich über unsere jeweiligen, ganz individuellen Angebote zu informieren. Eine weitere Möglichkeit finden Sie unter www.lieferservice-iserlohn.de und www.unser-iserlohn.de. Dort präsentieren sich von Tag zu Tag mehr Ihrer lokalen Händler und Gastronomen. Warten Sie alternativ einfach noch ein paar Wochen bis zur Anschaffung und besuchen Sie uns wieder, wenn die Situation sich beruhigt hat. Geben Sie Ihr Geld bei den Händlern und Gastronomen vor Ort aus. Sie helfen uns damit, die Krise zu überstehen. Wir freuen uns bald wieder in vollem Umfang für Sie da zu sein, sobald wir die Krise gemeinsam überstanden haben. Bleiben Sie den Händlern und Gastronomen bis dahin treu – und bleiben Sie gesund!“