Eingeschränktes Böllern auch in Iserlohn

Archivbild: In den vergangenen Jahren standen die Kunden oftmals Schlange bei Thomas Philipps, um sich für die Silvesternacht einzudecken. In diesem Jahr bleiben die Regale aufgrund des Verkaufsverbots leer.

Iserlohn Einzelhandel hat sich rechtzeitig auf das Verkaufsverbot eingestellt. Ordnungsamt und Polizei zeigen in der Nacht verstärkt Präsenz.

Die Tradition Feuerwerk in der Silvesternacht zu zünden, hängt bekanntlich mit der Tradition der alten Germanen zusammen, böse Geister zu vertreiben. Böse Geister – oder namentlich genannt das Coronavirus – würde man wohl am liebsten mit einem pompösen Feuerwerk so weit wie möglich verjagen. Um die Krankenhäuser zu entlasten und Menschenansammlungen zu vermeiden, hat die Bundesregierung das Verkaufsverbot von Feuerwerk und Pyrotechnik erlassen.

Auf den Feuerwerkskörpern bleibt der Inhaber von Thomas Philipps Sonderposten nicht sitzen. In den vergangenen Jahren bildeten sich lange Schlangen für den Kauf von Feuerwerkskörpern, 2020 ist das anders. „Wir konnten mit unseren Lieferanten sprechen und die Lieferungen glücklicherweise stoppen, sodass wir keine Probleme damit haben“, berichtet Stefan Seifert auf Anfrage unserer Zeitung. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren, in denen das Geschäft gute Umsätze mit dem Feuerwerksverkauf gefahren habe, werde sich das Verbot in diesem Jahr natürlich bemerkbar machen. Wie alle anderen Einzelhändler erwartet er Verluste. „Ich hoffe, dass die Kunden trotzdem zu uns kommen und uns nicht nur wegen der Böller mögen“, sagt er mit einem Lachen.

Der Hagebaumarkt hatte bereits vor der Verfügung beschlossen, nicht nur aufgrund der Corona-Pandemie, sondern auch aus Rücksicht auf Umwelt und Tiere, keine Feuerwerkskörper zu verkaufen. (wir berichteten) Und auch Paul Nowak, Inhaber von „Marktkauf – Alles Frische Nowak“ kündigte schon im November an, dass es unabhängig von der Verfügung kein Feuerwerk in seinem Laden zu kaufen gäbe, um die Kundinnen und Kunden nicht in Versuchung zu führen.

Auch wenn der Verkauf von Feuerwerkskörpern verboten ist, ist das Böllern in der Verfügung nicht ausdrücklich untersagt. Die Stadt Iserlohn hat lediglich die Areale rund um den Danzturm und Seilersee als die Bereiche definiert, an denen die Verwendung von Feuerwerkskörpern und anderer Pyrotechnik zum Jahreswechsel verboten ist. Diese Areale werden auch von der Polizei und dem Ordnungsamt im Auge behalten.

Das Ordnungsamt werde mit seinen drei Autos im ganzen Stadtgebiet unterwegs sein und in erster Linie Präsenz zeigen, wie Angela Schunke vom Ordnungsamt auf Anfrage berichtet. Wie sich die Situation an Silvester entwickeln werde, bleibe letztendlich abzuwarten. „Wir setzen in erster Linie auf die Vernunft und die Eigenverantwortung der Iserlohner Bürgerinnen und Bürger, und hoffen, dass sich jeder so verhält, dass sie die Pandemie nach den Feiertagen nicht auch noch anfachen.“ Dabei werden auch größere Plätze in Iserlohn im Rahmen der Streife regelmäßig angefahren werden.

Auch die Polizei erhöht in der Silvesternacht die Einsatzstärken. „Anlasslose Kontrollen in

Privaträumen werden nicht durchgeführt. Gleichwohl wird gemeldeten Verstößen

sowohl im privaten, als auch im öffentlichen Raum, konsequent nachgegangen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Partys, Feiern und Ansammlungen sind weiterhin verboten. Bei Treffen gilt nach

wie vor die Obergrenze von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten, zuzüglich

Kindern bis 14 Jahren.

Einige Iserlohnerinnen und Iserlohner halten die Feuerwerke in diesem Jahr klein, während andere schon seit Jahren nicht mehr großartig böllern. „Wir haben Wunderkerzen, Tischfeuerwerk und das beste und wichtigste: Knallerbsen“, schreibt Facebook-Nutzer Sammy Thomas. Auch Jessy Zörner hat für die Kinder Wunderkerzen besorgt. Anstatt sich um Mitternacht das Feuerwerk anzuschauen, werde in diesem Jahr nach einem Fondue auf das neue Jahr angestoßen und die Wunderkerzen beobachtet. „Wir werden nur ganz normal einen Spieleabend machen und gemütlich essen zusammen“, kommentiert Melanie Hülscher. Das Heim von Karsten Obrikat ist seit Jahren Böller- und Raketenfrei. Als die Kinder noch Feuer und Flamme gewesen seien, habe sich die Familie mit einer oder zwei Batterien begnügt. „Jetzt stoßen wir alle zusammen pünktlich zu Neujahr an – alle zusammen, inklusive jenen, die sonst fleißig am Feuerwerkeln gewesen wären“, schreibt er. Denn aus dem Alter, in dem die Kinder noch geschossen haben, sind sie mittlerweile raus.