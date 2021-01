Eine tickende Zeitbombe in der Iserlohner Altstadt?

Iserlohn Ein Altreifenlager auf einer Hinterhoffläche in Höhe der Häuser Altstadt 14 bis 16 bleibt umstritten. Die Verwaltung will die Angelegenheit nun erneut prüfen.

Im Juli vergangenen Jahres hat die Heimatzeitung zuletzt über das Altreifenlager auf einer

Hinterhoffläche in Höhe der Häuser Altstadt 14 bis 16 berichtet. Der Architekt Johann K. A. Müller hatte die

dortigen Zustände wiederholt angeprangert. Seiner Auffassung nach sei es unter anderem aus

Gründen des Brandschutzes nicht tragbar, dass ein solches Altreifenlager inmitten dichter

Altstadtbebauung betrieben wird. Mit seinem Anliegen wurde er auch wiederholt bei der

Stadtverwaltung vorstellig, ein städtischer Rechtsrat ließ ihn jedoch mit Schreiben vom 18. Juni

2020 wissen, dass alle notwendigen Genehmigungen für den Betrieb des Lagers vorliegen würden

und es seitens der Feuerwehr keinerlei brandschutztechnische Bedenken geben würde. Mit dieser

Einschätzung will sich Architekt Müller allerdings nicht abfinden.

Das gelte um so mehr, weil sich in den zurückliegenden Monaten die Situation eher noch verschärft

habe. Die Menge der gelagerten Reifen, so Müller, habe sich seitdem – so jedenfalls der optische

Eindruck – mehr als verdoppelt. Auch die Kühlschranklagerung habe sich inzwischen vervielfacht.

Und damit, so Müller, habe sich auch die Brandgefahr nochmals erhöht. Konkret gefährdet seien

nicht nur die unmittelbar angrenzenden Altstadt-Häuser sondern beispielsweise auch der Neubau

der Südschule, der kaum mehr als 50 Meter vom Lager entfernt liege. In den zurückliegenden

Monaten habe er auch keinerlei Mengenabfluss beobachten können, was auf einen Handel schließen

lassen würde. Vielmehr würden die Lagermengen immer größer.

Stadtbaurat Thorsten Grote sagte der Heimatzeitung auf Anfrage, dass seinerzeit die Situation vor

Ort intensiv untersucht worden sei. Ergebnis sei es gewesen, dass es sich bei den gelagerten

Gegenständen nicht um Abfall sondern um Wertstoffe gehandelt habe. Insofern habe man unter dem

Strich bauordnungsrechtlich keine Handhabe gesehen, den Betrieb zu untersagen. Gleichwohl seien

aber Auflagen gemacht worden, etwa dahingehend, dass sich die Lagermenge nicht weiter

vergrößern dürfe. Die Feuerwehr habe beispielsweise eingefordert, dass ausreichend breite Gänge

vorhanden sein müssten. Auch die Abstände seien ein Thema gewesen.

Bei der Betrachtung aktuellen Bildmaterials äußerte Stadtbaurat Thorsten Grote Zweifel, dass die

gemachten Auflagen eingehalten worden seien. „Daher wird die Bauordnung kurzfristig nochmals

tätig und wird bei den neuerlichen Untersuchungen auch wieder die Feuerwehr einbeziehen“, sagte

der Stadtbaurat. Grundsätzlich sei auch ihm die Situation auf besagter Hinterhoffläche ein „Dorn im

Auge“. Eigentlich dränge sich der Eindruck auf, dass das, was man an dieser Stelle sehe, dort nichts

zu suchen habe. Entscheidend seien letztlich aber Gesetze und Vorgaben.

Fragen stellt Architekt Johann K. A. Müller derweil auch dahingehend, welcher Eigentümer

beziehungsweise welcher Betreiber am Ende tatsächlich hinter den Aktivitäten stehe, die auf dem

Gelände zu beobachten seien. Bei seinen Recherchen sei er teilweise auf in Großbritannien

registrierte Unternehmen gestoßen, die teilweise aber nicht mehr existent seien. Müller sieht

offenbar auch die Gefahr, dass am Ende die öffentliche Hand auf einer Altlast samt damit

verbundener Entsorgungskosten sitzen bleibe. Und er fragt, ob jemals von dem Gelände in der

Altstadt aus auch nur ein Reifen zwecks stofflicher Verwertung exportiert worden sei?

In diesem Zusammenhang fragt Müller auch nach der Existenz eines seiner Auffassung nach

eigentlich erforderlichen Betriebstagebuches, in dem entsprechende Warenbewegungen erfasst

werden müssten. Diesbezüglich verweist Müller auch auf Richtlinien des „Bundesverbands

Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk“. Darin werden demnach – gerade auch bezogen auf den

Brandschutz – Mindestanforderungen an Betriebe definiert, die lediglich über eine baurechtliche

Genehmigung verfügen. So werde beispielsweise die Unterteilung der Lagerfläche in

Brandabschnittsflächen verlangt. Die so entstehenden Teillagerflächen sollten durch fünf Meter

breite Brandschneisen getrennt werden, alternativ könnten auch Brandwände eingezogen werden.

Außerdem solle ein Betrieb einen Brandschutzbeauftragten mit entsprechend nachgewiesener

​Sachkunde benennen. Architekt Müller hegt weiterhin große Zweifel, dass selbst klar definierte

Mindestanforderungen auf der Hinterhoffläche in Höhe der Häuser Altstadt 14 bis 16 eingehalten werden.

Mit Spannung erwartet er, zu welchem Ergebnis eine neuerliche behördliche Überprüfung kommen

wird. Müller spricht von einer tickenden Zeitbombe.