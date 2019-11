Iserlohn/Bielefeld. Der Iserlohner Charlie Bücker belegte den dritten Platz beim Bundesentscheid der Konditoren in Bielefeld.

Eine hauchdünne Entscheidung

Am Ende war die Entscheidung so hauchdünn wie die verarbeitete Schokolade es teilweise sein musste: Nur 1,5 Punkte – bei insgesamt 600 möglichen – lagen am Ende zwischen dem ersten und dem vierten Platz beim Bundesentscheid des deutschen Konditoren-Nachwuchses, der am Dienstag nach vier Tagen in der Handwerkskammer Bielefeld zu Ende ging. Deswegen freute sich Charlie Bücker auch sehr über seinen dritten Platz: „Vier Teilnehmer auf dem Level – das ist schon außergewöhnlich.“

In der Tat berichtete eine der vier Juroren, dass es seit zehn Jahren nicht mehr so knapp gewesen sei. Und der 23-jährige Iserlohner, der mal die 80-jährige Tradition des Hauses Spetsmann in vierter Generationen fortsetzen soll, seine Ausbildung in Koblenz gemacht hat und deswegen als Sieger des Landesentscheids von Rheinland-Pfalz in Ostwestfalen angetreten war, kann sich als bester Konditoren-Geselle Deutschlands bezeichnen. Denn vor ihm landeten zwei Kolleginnen: auf Platz 1 Lisa-Marie Kreckel aus Hessen – deren Chef und Chefin übrigens auch einst selber bei Spetsmann gearbeitet hatten – und Sarah Bücheler aus Baden-Württemberg.

Mit drei Männern war die Quote diesmal schon hoch

Wie eng genau die Abstände zwischen den Dreien waren, bleibt übrigens stets genauso ein Geheimnis wie der Name des Viert- und der weiteren Platzierten. Drei Gesellen maßen sich diesmal beim „Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks“ auf Bundesebene mit zehn Gesellinnen. „Und das war in diesem Jahr schon eine hohe Männer-Quote“, berichtete Bernd Bücker.

„Wir haben uns alle sehr, sehr gut verstanden“, konnte Charlie Bücker von einer „tollen Atmosphäre“ berichten. Vor allem während der ersten beiden Tage, die dem Kennenlernen und der Vorbereitung dienten, habe man viel miteinander gelacht. Und während des Wettbewerbs habe man sich gegenseitig geholfen, schließlich sei es ja auch darum gegangen, den Beruf des Konditors gemeinsam positiv darzustellen.

So sah am Ende der Wettbewerbsbeitrag von Charlie Bücker beim Bundesentscheid in Bielefeld aus. Foto: privat

Bevor es richtig losging, musste er aber erst einmal eine Hiobsbotschaft verkraften: Entgegen seiner Erwartung durfte beim Wettbewerb nicht auf Temperiermaschinen zurückgegriffen werden, die die Schokolade automatisch auf die richtige Verarbeitungstemperatur bringen und dann wieder abkühlen lassen. Angesichts von fünf Kilogramm Schokolade, und damit weit mehr als die anderen Teilnehmer, stellte ihn das vor ein zeitliches Problem. Denn die Herstellung des Schaustücks (bestehend unter anderem aus einem überdimensionalen Ohr und einer Hand, der zwei Torten, 45 Pralinen, 30 „Fours“ und acht Marzipanfiguren waren in den zehn Stunden (acht am Montag und zwei am Dienstag) genau durchgetaktet. „Am Ende war ich genau eine Minute vor Abgabeschluss fertig“, freute sich Charlie Bücker und vor allem auch darüber, dass auch der finale Aufbau klappte. Denn bei seinem Vater war bekanntlich vor 32 Jahren beim Bundesentscheid eine Viertelstunde vor Schluss die dreistöckige Festtagstorte ins Rutschen gekommen, wodurch alle Siegchancen dahin waren.