„Eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“

Freitag, 12.30 Uhr an der Grundschule Bömberg. Die Eltern holen ihre Kinder ab, doch was ist, wenn die Schulen in der nächsten Woche geschlossen bleiben – so wie es dann Ministerpräsident Armin Laschet zwei Stunden später verkünden wird? Die Eltern, die anzutreffen waren, scheinen von dem Problem der fehlenden Kinderbetreuung kaum betroffen zu sein. „Meine Frau und ich arbeiten beide in Teilzeit, da bekommen wir die Betreuung gut aufgeteilt“, berichtet Kurt Bayram. Andere Eltern können wiederum auf Hilfe in der Familie bauen. „Zum Glück haben wir da keine Probleme, weil meine Mutter sich um die Kinder kümmert“, berichtet Katrin Heitkemper.

„Will die Großeltern nicht in Gefahr bringen“

Marisa Parnitzke arbeitet in der Pflege, ihr Mann arbeitet im Außendienst bei Signal Iduna. „Wegen des Coronavirus wurde mein Mann bereits vorsorglich ins Home Office geschickt. Dadurch haben wir jetzt im Prinzip ,Glück’, dass mein Mann zu Hause arbeitet und so auf die Kinder aufpassen kann.“ Die Großeltern, die nebenan wohnen, möchte die Familie nicht in Gefahr bringen. „Die zählen ja schließlich zur Risikogruppe“, erklärt sie weiter.

Natasa Dragas arbeitet an der Grundschule Bömberg als Integrationskraft, wodurch sie keine Probleme hat, ihre Kinder zu betreuen. „Die würden es sogar begrüßen, wenn die Schule geschlossen bleibt“, sagt sie. Unmut darüber, dass die Landesregierung die Entscheidung erst am Freitagnachmittag bekannt gibt, bestand trotzdem, wie aus der Lehrerschaft zu erfahren war. Problem sei es nicht, die Eltern zu erreichen. Es sei vielmehr ein Problem sowohl für die Eltern, die sich am Freitagnachmittag noch mit dem Arbeitgeber absprechen mussten, als auch für die Lehrer, die sichern müssten, dass die Schüler mit Aufgaben versorgt werden.

Die Sorge um die Kinderbetreuung wurde Pflegerin Marisa Parnitzke genommen. Ihr Mann arbeitet vorsorglich von Zuhause. Foto: Michael May

Stefan Höll, Leiter der Grundschule Hennen, war ebenfalls ungehalten, weil die Informationen erst am Freitagmittag gekommen sind. „Wir hätten vormittags alles regeln können“, sagt er. Den Schülern werde Material mit nach Hause gegeben, damit sie zu Hause arbeiten können. Über Klassenchats würden Informationen und Aufgaben verteilt. Viele Nachfragen von Eltern habe es bisher noch nicht gegeben.

An der Grundschule Im Wiesengrund vertraut Leiterin Anja Ihme auf die bei Sturmtief „Sabine“ bewährten Telefonketten, um Eltern zu informieren. „Die Kinder haben ,Logbücher’ mit Aufgaben und Wochenplänen bekommen.“ Nicht lückenlos bis zu den Sommerferien natürlich. Die Ganztagsträger seinen nun gefragt, zu klären wie es in Sachen Betreuung weiter geht.

Kritik am unzureichenden Informationsfluss

Petra Mayer, Konrektorin bei der Grundschule Lichte Kammer sieht es ähnlich: „Hier laufen die Kopierer heiß, damit wir den Schülern Material mitgeben können.“ Auch sie kritisiert den unzureichenden Informationsfluss. Über WhatsApp-Gruppen werde mit den Eltern kommuniziert. Was für Petra Mayer besonders traurig ist: „Wir hätten – wie die Grundschule Sümmern – in der nächsten Woche ein Zirkusprojekt gehabt. Das mussten wir schweren Herzens absagen.“ Erste Tränen seien schon geflossen.

Alexander Tütell geht auf das Märkische Gymnasium am Hemberg. Der Elftklässler sieht die Situation entspannt: „Ich hätte nächste Woche zwei Klausuren schreiben müssen. Wenn die Schule geschlossen wird, hieße das für uns verlängerte Ferien, und ich hätte auch mehr Zeit zum Lernen. Andererseits fehlt uns dann später der Schulstoff für das Abitur.“ Weniger entspannt sieht Abiturientin Leonie Senf die Schulschließung, denn bald stehen die Prüfungen an. „Wir sind zwar relativ gut vorbereitet, aber uns geht dadurch Vorbereitungszeit verloren. Hinzu kommt, dass das heute im Prinzip unser letzter Schultag war, ohne dass wir es wussten.“ Von der MGI-Schulleitung gab es gestern kein Statement.

Fragezeichen im Hinblick auf Schulabschlüsse

Christian Fischer, stellvertretender Stenner-Schulleiter, erklärt: „Wir sind vorbereitet, über die ,IServ’-Plattform können wir den Unterricht ein Stück weit aufrecht erhalten.“ Die Schüler müssen sich dort täglich informieren. Was das Abitur angehe, so seien Schulöffnungen für kleinere Gruppen in Ausnahmefällen möglich.

„Eine Entscheidung mit Augenmaß, die allen Beteiligten bis Mittwoch Zeit gibt, die familiäre Betreuung zu organisieren“, sagt Daniel Asmuth, Leiter der Gesamtschule Seilersee angesichts der beschlossenen Übergangsregelung, die es Schulen erlaubt, bis einschließlich Dienstag Betreuung anzubieten. Geschlossene Schulen ab Montag – dies wäre „herausfordernd“ geworden. „Zu bedenken ist noch, dass auch Lehrerinnen und Lehrer Kinder haben, die betreut werden müssen. In den Kollegien gibt es zudem Menschen, die aufgrund von Vorerkrankungen oder Lebensalters zur Risikogruppe gehören.“

Er sei aber zuversichtlich, dass es gelingen werde, die wichtige Aufgabe der Betreuung von Kindern sicherzustellen – nicht zuletzt auch für Eltern, die in während der Krise wichtigen Funktionsbereichen wie dem Gesundheitswesen arbeiten. „Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, meint Asmuth.

Auch Barbara Brühl, Leiterin der Gesamtschule Iserlohn, ist trotz der aktuellen Ausnahmesituation zuversichtlich, dass man sich auf die Situation zumindest bestmöglich vorbereitet hat. Aufgabenpakete und Unterlagen dürfen von den Schülern mit nach Hause genommen werden. „Die Oberstufe hat ein eigenes Netzt für die Materialausgabe.“ Was nun bis zum Sommer passiere – vor allem im Hinblick auf die anstehenden Schulabschlüsse, müsse man abwarten.