Ein prall gefülltes Berufsleben voller Zeitung

Achtung! Dies ist kein Nachruf! Dies ist ein fröhliches „Man sieht sich“! Nehmen wir doch einfach mal ein Bild aus der Seefahrt: Es gibt – passend zum Sprung in ein neues Jahrzehnt – einen Wechsel auf der Brücke des Iserlohner Kreisanzeigers. Der alte, sturmerprobte Kapitän geht von der Brücke und von Bord, wird sein stolzes Schiff aber dennoch vermutlich noch lange auf dem Radar behalten.

Am 1. Januar 2020 übernimmt ein neuer Kapitän das Kommando, der sich allerdings bereits für ein paar Wochen auf dem Schiff „einfahren“ konnte. Und nun auf sauerländisch und präziser: Leo Plattes (67), langjähriger Geschäftsführer der Heimatzeitung, geht mit dem heutigen Silvestertag in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist Uwe Mattern, ebenfalls Zeitungsmann „alter Schule“, der hochmotiviert ist, den Horizont nach neuen Zielen abzusuchen.

Kaufmännische Ausbildung gab es bei Mendener Zeitung

Ein kurzer Berufs-Rückblick: Vom ersten Moment seiner beruflichen Laufbahn an hatte sich der gebürtige Sümmeraner Leo Plattes, der seine Jugend dann in Iserlohn-City verbrachte, den kaufmännischen Aspekten des Zeitungsmachens verschrieben. Zu diesem Zweck startete er 1970 eine Ausbildung zum Verlagskaufmann bei der Mendener Zeitung. Nach dem erfolgreichen Abschluss führte ihn der Weg zur damaligen WAZ-Gruppe, die in der Region damals noch mit der Westfälischen Rundschau und der Westfalenpost vertreten war. Nicht mal zwei Jahre später übernahm der junge Verlagskaufmann die Leitung der WP/WR-Zweigstelle Letmathe, ab März 1981 dann die Leitung der Geschäftsstelle der Zeitungsgruppe WAZ in Iserlohn. Nachdem zu Jahresbeginn 1983 sich die WAZ-Gruppe mit 24,8 Prozent in den Verlag des Iserlohner Kreisanzeigers eingekauft hatte, wurde Leo Plattes im Wichelhovenhaus im Oktober 1989 Prokurist und im Juli 1997 Geschäftsführer der Anzeigen- und Vertriebsgesellschaft (IKZ-AV), bevor er dann schließlich im Frühjahr vor sieben Jahren auch das Kommando beim Zeitungsverlag Iserlohn übernahm.

An der grundsätzlichen Kernaufgabe eines Zeitungsgeschäftsführers und Verlags-Kapitäns hat sich in den letzten Jahrzehnten eigentlich nichts geändert. Auch wenn sich die wirtschaftlichen Wetter-Bedingungen von Jahr zu Jahr nicht gerade verbessern und das ohnehin schon kabbelige Meer des Wettbewerbs immer rauer und unberechenbarer wird, auch wenn man sich die Fahrrinne mit immer mehr großen und kleinen „Entgegenkommern“ und „Mitläufern“ teilen muss, ist es oberste Kapitäns-Pflicht, das Schiff auf Kurs und die Mannschaft bei gesunder Laune zu halten. Und gleichzeitig musste schließlich auch noch die Umstellung des IKZ vom gemütlichen, aber immer schon ambitionierten Großsegler, auf eine moderne und reaktionsschnelle Multi-Media-Fregatte bewerkstelligt werden.

Und das ist Leo Plattes zusammen mit seinem Team im kaufmännischen und redaktionellen Bereich bestens und nachhaltig gelungen. Ich will es mal so formulieren: Leo Plattes hatte zwar nicht tatsächlich genetisch originales Wichelhoven-Blut in den Adern, aber er hatte den besonderen Stallgeruch, dieses „Wir sind Wichelhoven“ und „Wir sind der IKZ“ in mehreren Jahrzehnten aufgenommen und an seine eigenen „Klare-Kante-Gene“ erfolgreich angedockt. Und es war vom ersten Moment an immer dieser unbedingte Wille da, diese heute bereits fast 180 Jahre dauernde „Wichelhoven-Saga“ erfolgreich weiterzuführen.

Leser und Blattmacher kennen Meldungen und Geschichten von Zeitungstiteln und Medienhäusern, die sang- und klanglos von der Bildfläche verschwinden, die zusammenrationalisiert werden, auf Sparprogramme getrimmt oder vor ihrem Ende wenigstens noch schnell verkauft werden. Und wir haben heute immer noch eine recht stramme Mitarbeiterzahl, haben mehrere Auszubildende in unseren Reihen, können inzwischen nicht selten für Staunen sorgen bei externen Stellen-Bewerbern, dass der IKZ derzeit immer noch Tarif zahlt, werden in aktuellen Umfragen als Meinungsführer und Stadt und Umfeld prägender Gesellschaftsteil in unserem Verbreitungsgebiet wahrgenommen.

Mal sehen, wie unruhig der Ruhestand am Ende wird

Aber natürlich gab und gibt es für Leo Plattes, den übrigens inzwischen langjährigen überzeugten Hemeraner Bürger, auch noch ein Leben abseits des Büroalltags. Zum Beispiel im Kreise der Familie (einschließlich Vierbeiner), zum Beispiel beim Entspannen am Holland-Strand oder zum Beispiel bei allerlei sportlichen Betätigungen.

All das lässt allerdings auch ahnen, dass aus dem Ruhestand doch eher ein Un-Ruhestand werden könnte. Wir werden auch das – wie ohnehin alles Bedeutsame in unserem Verbreitungsgebiet – genau im Auge behalten.