Ein Mutmacher-Buch in Coronazeiten

Hemer/Neustadt. Die aus Hemer stammende Autorin Frauke Volkland hat zum 100. Geburtstag Wolfgang Borcherts den Roman „Dies kostbar kurze Leben“ verfasst.

„Dies kostbar kurze Leben“ ist ein Buchtitel, der gerade in Pandemiezeiten aufhorchen lässt. Die Historikerin Dr. Frauke Volkland beleuchtet darin, basierend auf teilweise bisher unbekannten Quellen, die letzten Lebenswochen von Wolfgang Borchert, der trotz traumatischer Kriegserlebnisse und schwerer Krankheit bis zum Schluss voller Hunger nach Leben strotzte.

Die aus Hemer stammende Autorin hat einen eindrucksvollen Roman über den berühmten Schriftsteller Wolfgang Borchert geschrieben und darin ein Zitat aus seinen letzten Aufzeichnungen verarbeitet. „Dass es zu diesem Titel gekommen ist, war ein längerer Prozess. Da kann man sich gerade in dieser Corona-Zeit mit identifizieren, mit diesem kostbaren Leben, wenn man plötzlich feststellt, es kann ganz kurz sein. Von daher passt es doppelt gut.“

Borchert habe das Roman-Fragment „Dieses Pusteblumendasein“ hinterlassen, das sie in ihrem Roman erwähnt: „Und da spricht er von diesem kostbar kurzen Leben. Das fand ich so treffend. Er ist bis zum Schluss ein wahnsinniger Optimist gewesen. Das ist ganz erstaunlich, bis zum Ende hat er am Leben festgehalten“, schildert die Historikerin und Autorin das Ergebnis ihrer Recherchen zum Leben und Werk des legendären Literaten. „Ich habe versucht, das auch in meinem Roman deutlich zu machen, dass er bis zum Schluss Hoffnung hatte und an sich geglaubt hat und sich an Dinge geklammert und weitergemacht hat. Das fand ich immer wahnsinnig beeindruckend.“ Er hat Trost in Bildern seines Seelenverwandten Ernst Klee gefunden, die ihm eine Kunstsammlerin ins Krankenhaus gebracht hat. Im Bett liegend hat er Manuskripte lektoriert und über seine letzten Kontaktpersonen Anteil am Kulturleben der Nachkriegszeit genommen.

Generationen von Schülern im Deutschunterricht kennen Borcherts berühmtes Heimkehrer-Schicksal „Draußen vor der Tür“ oder Kurzgeschichten wie „Nachts schlafen die Ratten doch“ als bekannte Beispiele der Trümmerliteratur nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber die wenigsten dürften wissen, dass der berühmte Autor im Alter von 26 Jahren gestorben ist und in den letzten beiden Lebensjahren sein Gesamtwerk vom Krankenlager aus verfasst hat: „Draußen vor der Tür“ dabei im Krankenbett innerhalb einer Woche, indem er Tag und Nacht durchgeschrieben hat.

Die Lektüre von Frauke Volklands berührendem Buch dürfte bei Literaturfreunden durch die hier authentisch charakterisierte Schriftstellerpersönlichkeit Interesse geweckt haben, sich erneut mit Leben und Werk dieses großen deutschen Autors beschäftigen.

Den Inhalt skizziert der Osburg-Verlag auf dem Buchdeckel so: „Am 19. September 1947 tritt der 26-jährige Schriftsteller Wolfgang Borchert eine strapaziöse Zugfahrt von Hamburg in die Schweiz an. Es wird die letzte Reise des deutschen Nachkriegsschriftstellers sein, der später zur Legende wurde. Der Roman zeigt einen charismatischen, um die Liebe junger Frauen kämpfenden und vom Krieg gezeichneten Mann, der fast bis zum letzten Atemzug im Krankenhaus in Basel am Leben festhält und an seine Zukunft glaubt.“

„Ich würde es gerne in Buchhandlungen und Schulen vorstellen, wenn das wieder möglich ist“, erklärt die Autorin, die am Woeste-Gymnasium 1986 ihr Abitur gemacht hat, im Gespräch mit der Heimatzeitung. „Mein Deutschlehrer Gregor Schmitz hat mich geprägt. Wir haben damals im Deutschunterricht bei ihm die Kurzgeschichten von Wolfgang Borchert gelesen. Da hat es mich total gepackt. Ich habe mir seine gesammelten Werke angeschafft. Von da an war ich infiziert: Da schlummerte der Borchert in mir, und dann musste ich mich damit beschäftigen.“ In der Theater-AG unter Leitung von Gregor Schmitz habe sie auch lange mitgemacht. Und sie nennt als weiteren Deutsch-Lehrer Joe Dombrink, in dessen Schreibwerkstatt sie weitere wichtige Impulse bekommen habe. „Das war auch sehr wichtig“, erzählt die 54-jährige Autorin.

Französischlehrer Willi Betten stellte wichtige Weichen

Der Französischlehrer Willi Betten habe außerdem für ihren weiteren Lebensweg weitere wichtige Weichen gestellt und sie davon abgehalten „nur Sprachen zu studieren. Ich wollte eigentlich Englisch und Französisch studieren. Er hat gesagt, das ist zu eingleisig, ich sollte doch auch Geschichte machen“, erzählt sie und lacht. „Dann habe ich Französisch und Geschichte studiert. Und das war goldrichtig. In Geschichte habe ich dann promoviert.“

Nach ihrem ersten Roman „Eisvogelblau“ (2019) folgte jetzt der Borchert-Roman. „Das schlummerte schon länger in mir. Da habe ich drei Jahre dran gearbeitet. Ich wollte ihn zu seinem 100. Geburtstag auf dem Markt haben. Dazu habe ich mich in seine Biografie neu vertieft. Es gibt sogar drei Biografien. Ich habe festgestellt, dass man über die letzten Lebenswochen gar nicht so viel weiß. Da ist die Historikerin in mir durchgegangen. Dann bin ich selber in die Archive gegangen.“ Im Wolfgang-Borchert-Archiv habe sie die Briefe angeschaut, die er damals während seines Krankenhaus-Aufenthaltes geschrieben hat. Da sei sie auch auf Dinge gestoßen, die nicht zum Publizieren gedacht gewesen sind, Aufzeichnungen der Mutter Hertha Borchert, die nach seinem Tod nach Basel gefahren ist und die Leute besucht hat, die ihr Sohn während seines Krankenhausaufenthaltes kennengelernt hat. „Und da habe ich gemerkt, da gibt es spannende Sachen, die noch gar nicht bekannt sind. Dann habe ich mit mir gerungen, ob ich nicht was rein Biografisches mache. Aber weil ich seit einigen Jahren rein literarisch schreibe, habe ich mich entschieden, dabei zu bleiben und habe das dann zu einem Roman verarbeitet.“

Alle Personen, die darin vorkommen, seien tatsächlich auch dagewesen. Um diese Personen herum habe sie ihre Fiktion, ihren Roman geschrieben, wie es dann gewesen sein könnte an seinem Krankenbett. Zu den unterschiedlichen Charakteren haben sie die Briefe Borcherts inspiriert, wie sich die Beziehungen hätten gestalten können. „Ich bin auch in dem Krankenhaus gewesen und habe mir das alles angeschaut und auch das Zimmer besucht, in dem Wolfgang Borchert gestorben ist: Da hängt draußen so eine kleine Plakette, dass das das Sterbezimmer von ihm ist.“ Sie bezeichnet es als tragisch, dass er seine letzten Lebenswochen in einer Umgebung verbracht habe, die er gar nicht gemocht habe, in dem von Nonnen geführten Claraspital in Basel.

„Für mich war es noch spannender, den religiösen Borchert erkennen zu können, wie er sich mit dem Theologen Martin Cordes auseinander setzt und der nach mal gerungen hat mit dem Glauben.“ Frauke Volkland weiß nach diesen Recherchen: „Borchert ist alles andere als ein nicht-religiöser Mensch gewesen. Er ist zwar als 19-Jähriger aus der Kirche ausgetreten. Aber er sagt selber von sich, er ist ein religiöser Dichter. Und das kann ich nur so bestätigen. Das findet sich überall in seinen Schriften.“

Besuch im Krematorium, indem Borchert verbrannt wurde

Volkland war auch im Krematorium auf dem Friedhof Hörnlisacker in Basel, wo er verbrannt worden ist und wo eine Trauerfeier stattgefunden hat. Die Eltern erhielten die Urne mit der Asche ihres Sohnes im Dezember 1947 per Post in Hamburg zugestellt, die danach auf dem Ohlsdorfer Friedhof in der Hansestadt beigesetzt worden ist.

Der gebürtige Hamburger Wolfgang Borchert wäre am 20. Mai 100 Jahre alt geworden. „In Hamburg wird das Borchert-Jubiläum zwei Wochen lang gefeiert. Ich hoffe, dass dann alles wieder stattfinden kann. Ich bin dann auch mit Lesungen eingeplant“, erzählt Frauke Volkland. Im Mai bietet die Hamburger Literaturszene aus Anlass seines 100. Geburtstages einige Lesungen, um an den Sohn der Stadt zu erinnern: am 18. Mai in der Buchhandlung „Stories“ und am 27. Mai in der Staatsbibliothek. „Geplant ist auch eine Lesereise im norddeutschen Raum. Ich hoffe, dass das dann wieder möglich sein wird“, spricht sie von Lesungen in Buxtehude und Lübeck.

Mit dem Wolfgang-Borchert-Theater in Münster hat Frauke Volkland ebenfalls Kontakt aufgenommen, aber das sei ja derzeit geschlossen und da herrsche, wie auch in anderen Kultur-Stätten, momentan Flaute, weiß sie auch aus Anfragen ihres Hamburger Verlages. Als Mitglied im Literaturnetzwerk Textur erfährt sie seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr: „Planungen sind im Moment schwierig.“