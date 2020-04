Alles ist leer geräumt, alle Räume sind besenrein. So ist aktuell der Zustand in der früheren Realschule Bömberg, die zwischenzeitlich ja auch noch von der Gesamtschule Seilersee genutzt worden war. Geheizt wird auch noch, Menschen sieht man nicht, noch nicht, denn bis zum Ende des Jahres soll dort ja ein zentrales Ausweichquartier für die Iserlohner Stadtverwaltung entstehen, um das Rathaus I am Schillerplatz nach und nach freiziehen zu können (Brandschutzproblematik). Derzeit laufen die Ausschreibungen für die rund fünf Millionen Euro schweren Umbauarbeiten. Im Frühsommer, so Stadtbaurat Thorsten Grote bei einem Ortstermin, sollen die Bautätigkeiten dann starten.

Rund 200 Büroarbeitsplätze sollen in der ehemaligen Schule eingerichtet werden. Die meisten Büros entstehen durch die Umwandlung der Klassenräume. Die sind in der Regel um die 65 Quadratmeter groß. Hier wird jeweils eine zweite Tür in die Wand gebrochen, der Klassenraum durch eine Trennwand aus Gipskarton in zwei Hälften geteilt. Aus einem Klassenraum werden also zwei Büros, jeweils mit drei Arbeitsplätzen ausgestattet. Die vorhandenen Waschbecken-Nischen werden geschlossen, dort sollen beispielsweise die Kabelstränge verlaufen, um in allen Etagen eine entsprechende Infrastruktur (Netzwerk etc.) aufbauen zu können. Die Fenster bleiben, die Wände werden gestrichen, die Büros mit Teppichboden ausgelegt. Die vorhandene Beleuchtung in den Räumen soll möglichst erhalten bleiben, die individuelle Arbeitsplatzbeleuchtung soll mit Stehlampen realisiert werden. Das, so Grote, erspare Aufwand bei der Elek­trik, die Stehlampen könnten später noch an anderen Orten genutzt werden. Schreibtische und Sitzmöbel sollen nicht neu angeschafft werden, die Büroeinrichtungen sollen mit den Mitarbeitern umziehen.

Eine Ausnahme von der geschilderten Umbaustruktur bildet die Pausenhalle. Dort müssen die Fenster erneuert werden, um eine Aufteilung in mehrere Büros realisieren zu können. Auch die beiden vorderen Seitenflügel des Schulkomplexes und der rückwärtige Anbau mit vier Klassenräumen werden in Büros umgewandelt. In einigen größeren Unterrichtsräumen können sogar drei Büros enstehen. Ziel ist es auch, die Mitarbeiter mit einer warmen Mittagsmahlzeit versorgen zu können. Dazu soll die Küche der Mensa eine Etage tiefer wandern, um dort die Infrastruktur für eine Kantine zu bilden. Die, so Grote, sei sinnvoll, da am Bömberg ja nicht mehr diverse Versorgungsmöglichkeiten mit Essen vor der Haustür liegen würden wie derzeit am Schillerplatz. Weiterhin sind mehrere Besprechungsräume geplant, der größte in der ehemaligen Schulaula.

Akten sollen auf denFluren gelagert werden

Zentraler Eingang für Besucher wird einer der Eingänge im rückwärtigen Bereich am Bömbergring. Dort wird es auch einen Empfang für Besucher geben. Sofern es Gesprächstermine gibt, werden die Besucher dort abgeholt. Denn freies Herumspazieren im Komplex soll es nicht geben. Das hat auch einen triftigen Grund: Die vorhandenen und zum Teil für eine Büronutzung überdimensionierten Flurflächen sollen zur Aktenlagerung genutzt werden. Dort sollen entsprechende Schränke aufgestellt werden. Im rückwärtigen Bereich sollen auch die Besucherparkplätze angesiedelt werden – auf bereits vorhandenen Flächen. Für den Mitarbeiterparkplatz wurde bereits eine Grünfläche vor der Schule am Schleddenhofer Weg gerodet. Notwendige Gänge zum Rathaus II sollen nach Möglichkeit mit dem Fahrrad abgewickelt werden. Für eine optimale Vernetzung zwischen dem Verwaltungsstandort Bömberg und dem Rathaus II soll es übrigens eine feste Datenverbindung geben, dafür wird ein Glasfaserkabel zwischen beiden Standorten verlegt.

Und so sollen die rund 200 Arbeitsplätze am Bömberg belegt werden: Bauverwaltung und KIM werden dorthin umziehen, ebenso das Kulturressort und die Schulverwaltung (beide derzeit in einem Notquartier am Wiesengrund). Außerdem soll die Rechnungsprüfung am Bömberg angesiedelt werden. Der Jugendbereich inklusive Ressortchef Martin Solte wird in das Hansahaus einziehen. Für die Zielsetzung, das Rathaus I in der ersten Jahreshälfte 2021 komplett leerziehen zu können, reicht das aber noch nicht aus. Dazu sollen noch einige kleinere Einheiten angemietet werden, aber auch noch eine größere Einheit. Dafür besteht mit einem Anbieter grundsätzliche Einigkeit, Grote möchte aber vor einer Vertragsunterzeichnung keine Details nennen.

Durch diverse Umzüge entsteht dann wiederum freie Kapazität im Rathaus II. Dort sollen dann Abteilungen mit besonders viel Publikumsverkehr wie beispielsweise das Einwohnermeldeamt hinkommen. Im Bereich des Eingangs am Werner-Jacobi-Platzes soll es wie schon am Bömberg eine Empfangszone geben, denn auch im Rathaus II wird dann nicht mehr jeder Bereich für Besucher frei zugänglich sein.

Fünf Millionen Euro für den Umbau der ehemaligen Realschule Bömberg, dazu noch einige Extrakosten – Stadtbaurat Thorsten Grote weiß, dass das eine Menge Geld ist. Er verdeutlichte aber nochmals, dass da ja kein Provisorium für ein paar Monate, sondern eines für mehrere Jahre entstehen soll, vielleicht für sechs oder sieben Jahre. Möglicherweise aber auch länger. Eventuell, so Grote, werde nach einem finalen Corona-Kassensturz ja deutlich, dass Iserlohn einen Rathausneubau im angedachten Zeitraum nicht mehr stemmen kann. Und Grote betont, dass wenn die Stadt Iserlohn eine gewisse Attraktivität als Arbeitgeber behalten solle, die Standards für die Übergangsquartiere nicht zu gering ausfallen dürften. Was die Attraktivität des Standorts Bömberg sicherlich steigert: Der Ausblick aus den meisten Büros wird prächtig sein – Stadtwald-Panorama inklusive.

Rat soll im Kreistagssaalim Kreishaus tagen

Eine Lösung zeichnet sich derweil auch für den politischen Sitzungsbetrieb und die Unterbringung der Fraktionen an. Fraktionsbüros sollen auf freiwerdenden Flächen im Rathaus II entstehen, Ausschusssitzungen könnten in diversen zen­trumsnahen städtischen Immobilien, auch Schulaulen, stattfinden. Und der Rat dürfte künftig dort tagen, wo er schon vor Jahren bei der brandbedingten Sanierung des Ratssaales für längere Zeit ein Ausweichquartier gefunden hatte: im Kreistagssaal des Kreishauses an der Friedrichstraße.