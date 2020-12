Ein etwas anderes Weihnachten im Iserlohner Seniorenheim

Iserlohn Nachdem es lange Zweifel gab, durften die Seniorenheime nun an den Feiertagen doch Besucher einlassen. Ein Besuch im Tersteegen-Haus

Mit seinen Vorbereitungen hatte Herr Eberts schon im Oktober begonnen. Wie immer eigentlich, man darf annehmen, dass der ehemalige Gymnasial-Lehrer am Stenner ein gewissenhafter Mensch ist. Auf einem Tischchen häufen sich die Fröbelsterne, kleine aus Papierstreifen hergestellte dreidimensionale Bastelarbeiten. Weit über hundert sind es in diesem Jahr wohl wieder gewesen. Hartwig Eberts, 91 Jahre, der wie 97 andere ältere Menschen in der Evangelischen Senioreneinrichtung Tersteegen-Haus lebt, verschenkt die Sternchen weiter an Bewohner, Mitarbeiter und Besucher – und beschert ihnen so ein Stückchen Normalität in einer Zeit, in der aufgrund von Corona nur noch wenig normal zu sein scheint.

Mit seinen fast 100 Jahren kann Hartwig Eberts immer noch sehr schelmisch grinsen, wenn er so erzählt. „Über 50 Jahre“, schätzt er, mache er das mit den Sternen jetzt schon so. Eine Freundin der Mutter habe ihm das mal gezeigt, sagt er.

Schnelltest für Besucher bei Überschreiten der 200er-Inzidenz-Marke Pflicht

Damit auch für Hartwig Eberts das Weihnachtsfest wieder ein möglichst normales wird, hat er an Heiligabend Besuch von seiner Frau Hilde und Tochter Kristina Backhauß, die ihn mit nach Hause nehmen. „Eigentlich ist da so viel nicht anders“, sagt die Tochter, die als Besucherin allerdings Maske tragen und sich vor Betreten des Tersteegen-Hauses einem Schnelltest unterziehen musste – so ist es seit Überschreiten der 200er-Inzidenz-Marke vorgeschrieben. „Wir sind froh über die Pflicht“, sagt Manfred Schoofs, der Leiter des Tersteegen-Hauses.

Die Seniorenheime – vielfach waren sie in der Corona-Krise bereits Thema. Lockdown, Besuchsverbote, Schleusenregelung, Bilder von Treffen mit Bewohnern hinter schützenden Glasscheiben oder von Balkon zu Balkon, nun der Impfstart. Der Versuch, die Schwächsten vor dem Virus zu schützen, geht dabei stets einher mit dem Bemühen, ein höchstmögliches Maß an Normalität zu bieten. Dafür engagieren sich die Mitarbeiter, auch wenn der Applaus, den es dafür in den sozialen Netzwerken von den Balkonen der Republik gab, längst verstummt ist.

Tersteegenhaus erwartete an Heiligabend rund 70 Besucher

Mit dem Beginn des zweiten Lockdowns, den steigenden Infektionszahlen und letztlich dem Übersteigen der 200-er-Inzidenz vor wenigen Tagen im Märkischen Kreis waren zuletzt Zweifel aufgekommen, ob denn die Bewohner der Heime über die Feiertage überhaupt Besuch empfangen würden dürfen. „Viele dachten, alles wäre zu“, erzählt Manfred Schoofs. Gut 70 Besucher, so schätzt er am frühen Nachmittag, werden es nun allein an Heiligabend sein.

Damit das Virus draußen bleibt, hat man im Tersteegen-Haus eigens einen Raum im Erdgeschoß für die Schnell-Tests hergerichtet. Pflegedienstleiterin Anja Thormann und Kollegin Anke Urban nehmen Abstriche im Minutentakt, dann heißt es warten, bis es nach etwa 15 Minuten das Ergebnis gibt. Maskenpflicht herrscht für die Besucher natürlich trotzdem. „Man macht es möglich, weil man weiß, wie wichtig es ist“, kommentiert Anja Thormann den zusätzlichen Arbeitsaufwand für das Personal.

Für weihnachtliche Klänge ist im Tersteegenhaus gesorgt

Einer, der sich hier am Nachmittag testen lässt, ist Julian Purrmann, der eigentlich in Freiburg studiert und gewissermaßen auf Heimatbesuch ist. Mit Mutter Petra, einer nun in Rente gehenden Mitarbeiterin des Hauses und Vater Rainer wird er später durch die Wohnbereiche ziehen. Andachten, Gebet, der junge Mann spielt ein paar weihnachtliche Lieder auf dem Cello. Auch hier das Bemühen um Normalität, nur das diesmal alles gewissermaßen häppchenweise weil mit mehr Abstand passieren muss.

Ein Höhepunkt des Heiligabends ist dann sicher das Konzert am späten Nachmittag im Foyer, einer Art dreistöckigem Turmbau und runden Verbindungsfluren, die durch die Geländer, von denen man nach unten blicken kann, Balkon-Charakter haben.

"Logen-Plätze" für die Bewohner direkt am Geländer des Foyers

Für ein großes Konzert mit Orgel und Trompete werden hier die Bewohner zu den „Logen-Plätzen“ an den Geländerbrüstungen geleitet. Ein weiteres kleines Stück Normalität als kleines Geschenk am Heiligen Abend.

Hartwig Eberts, der Mann mit den 100 Fröbelsternen, der den Tag mit der Familie verbringen wird, ist da allerdings schon nicht mehr dabei. Sein wohl schönstes Geschenk hat er aber ohnehin schon an seinem Geburtstag am 14. Dezember erhalten. Im letzten Jahr nämlich hatte er seinem Enkel beigebracht, wie man die Sterne bastelt. Der 11-Jährige hatte darin zwar zunächst ein mögliches „Geschäftsmodell“ ausgemacht, wie seine Mutter erzählt, als er entdeckte, dass man die Sterne wohl für bis zu 8 Euro auf dem Weihnachtsmarkt verkaufen könne. Vor dem Geburtstag des Opas hat er sich allerdings etwas besonderes überlegt, und ein Mobilee aus Sternen für Hartwig Eberts gebastelt, der immer noch sichtlich gerührt ist. „Ich bin stolz“, sagt er und lächelt.