Integrationsrat Ehrenamtliche Betreuer für Migranten in Iserlohn gesucht

Iserlohn. Der Integrationsrat befürwortet ein interreligiöses Denkmal für Zugewanderte und eine symbolträchtige Baumpflanzaktion für Opfer des Rassismus.

„Iserlohn ist in der komfortablen Situation, dass die Betreuungsstelle und der Betreuungsverbund Diakonie gut zusammenarbeiten“, berichtete Tobias Hoffmann von der städtischen Betreuungsstelle im Integrationsrat. Gemeinsam mit Christa Wiese vom Betreuungsverbund Diakonie stellte er die Hilfeangebote vor. „Menschen mit Migrationsgeschichte bilden in Iserlohn eine große Bevölkerungsgruppe. In diversen Sachverhaltsermittlungen hat die Betreuungsstelle festgestellt, dass innerhalb dieser Bevölkerungsgruppe der Stellenwert der Familie und ihre Organisations- und Schutzfunktion einen hohen Stellenwert einnimmt“, weiß Hoffmann. Im Rahmen der betreuungsrechtlichen Gerichtshilfe gebe es einen weitreichenden Beratungsbedarf bei dieser Zielgruppe.

Tobias Hoffmann von der Betreuungsstelle der Stadt informierte im Integrationsrat, um Multiplikatoren zu finden, die Migranten über die Hilfestellungen bei bürokratischen Problemen aufklären Foto: Cornelia Merkel

Aus diesem Grund sollte eine spezielle Informationsveranstaltung stattfinden, um Ehrenamtliche zu gewinnen, die sich als Ansprechpartner und Multiplikatoren zur Verfügung zu stellen und mithelfen, bürokratische Probleme zu vermeiden. Die sei bedingt durch die Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt worden und solle nachgeholt werden. Hoffmann brachte Informationsbroschüren in mehreren Sprachen zur Vorsorgevollmacht und rechtlichen Betreuung für Menschen mit Migrationsgeschichte mit. Er verwies auf Möglichkeiten, niederschwellige Termine bei der Einzelfallberatung der städtischen Betreuungsstelle (02371/2172214) und beim Betreuungsverein der Diakonie (02371/795252) vereinbart werden. „Wir sind froh, wenn sich Menschen mit unterschiedlichen Hintergrund bereit finden, ehrenamtliche Betreuung zu übernehmen“, betonte Christa Wiese. Das müssten keineswegs nur Familienangehörige sein.

Informationen zu Pflege und Rente

Ebenfalls Corona-bedingt verschoben wurde die Veranstaltung „Migration und Alter“ durch den Integrationsrat zu Schwerpunktthemen wie Pflege, Rentenfragen, Gesundheit, Wohnen und Hilfebedarf.

Der Integrationsrat möchte auf Anregung des Landesintegrationsrates auch vor Ort ein Zeichen gegen Fremdenhass setzen mit dem Projekt „10 + 1 Bäume für die Opfer der Terrorvereinigung Nationalsozialistischer Untergrund“. Einen entsprechenden Antrag an den Rat schickten die Beiratsmitglieder auf den Weg. Wie die Vorsitzende Erbil Eren erläuterte, ergibt die Zahl elf sich aus zehn Bäumen für die zehn Opfer des NSU und einen Baum für alle weiteren Opfer rassistischer Angriffe.

Die Pflege der Bäume könne durch Patenschaften gesichert werden, durch Schulen, die dem Netzwerk „Schule gegen Rassismus“ angehören. Auch Bürgerinitiativen und Privatpersonen kommen dafür in Frage, erklärte Eren. Der stellvertretende Vorsitzende des Integrationsrates, Ercan Atay, erklärte sich spontan bereit, eine Baumpatenschaft zu übernehmen.

Der Integrationsrat wünscht sich außerdem für Iserlohn ein interreligiöses Denkmal für Zugewanderte, die um Angehörige und Freunde in der Ferne trauern. Den Antrag stellte SPD-Ratsfrau Lidia Remisch von der Gemeinschaft der Deutschen aus Russland: „Solch eine Gedenkstätte ist eine interreligiöse Möglichkeit, in der Entfernung die Trauer auszudrücken.“ Sie verwies auf dreizehn andere Städte, die eine Gedenkstätte für Aussiedler, Flüchtlinge und Zugezogene mit Hilfe von Spenden errichtet haben.