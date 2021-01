E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Bei einer Kollision mit einem Pkw wurde am Mittwochmorgen ein 46-Jähriger verletzt.

Iserlohn. Schwer verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Unfall, der sich laut Polizeibericht am Mittwoch gegen 6.40 Uhr an der Kreuzung Baarstraße/Masteweg ereignet hat. Der 46-jährige E-Bike Fahrer aus Iserlohn war auf der Baarstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Aus dem Masteweg wollte ein 19-jähriger Iserlohner Pkw-Fahrer auf die Baarstraße abbiegen und übersah den Radfahrer. Es kam zu einer Kollision, dabei wurde der Radfahrer vom Pkw aufgeladen, stürzte zu Boden und wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Iserlohn unter 02371/9199-0 in Verbindung zu setzen.