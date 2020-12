In der stimmungsvoll beleuchteten Erlöserkirche war es an Heiligabend möglich, im Durchlauf der Weihnachtsgeschichte, vorgetragen von Pfarrer Gottfried Abrath, zu lauschen.

Weihnachten Durchlauf-Gottesdienst in der Erlöserkirche Iserlohn

Iserlohn Die Gottesdienste zu Heiligabend hatte die Evangelische Kirche abgesagt. Die Erlöserkirche machte trotzdem einen Kirchenbesuch möglich.

Zwei Stunden lang hat die Erlöser Kirche an Heiligabend ihre Türen für die Gläubigen geöffnet. Auch wenn die evangelischen Kirchen auf ihre Präsenz-Gottesdienste verzichteten, wollte die Gemeinde einen Besuch ermöglichen, um innezuhalten – selbstverständlich corona-konform. Das Presbyterium hatte verschiedene Sicherheitsvorkehrungen getroffen, Zugangskontrollen, Durchlüftung und Desinfektion, und zusätzlich das Programm in der Durchlauf-Kirche so gestaltet, dass jeder Besucher etwa sechs Minuten verweilen kann.

“Damit das möglich ist, haben wir mit Abstand Haltepunkte auf dem Boden angebracht”, erklärt Presbyter Eberhard Rinne das Konzept. Auf diese Weise konnten die Besucher auf Abstand innehalten, die Atmosphäre und Musik genießen. Pfarrer Gottfried Abrath steht auf der Kanzel und trägt die Weihnachtsgeschichte vor, abwechselnd mit Musik von Orgel oder Klavier.

Blasmusik vom Kirchturm lockt Spaziergänger in die Kirche

Die Kirche ist abgedunkelt, Licht spenden der große Weihnachtsbaum und Kerzen, die entlang des Weges durch die Kirche platziert sind. Wie vorher erhofft, verteilen sich die Menschen, sowohl in der Kirche als auch zeitlich. Vor allem das schlechte Wetter sorgte jedoch dafür, dass viele Menschen eher keine Lust auf einen Spaziergang hatten, vermutet der Presbyter.

Draußen gab es dann aber noch eine Überraschung vor der Kirche: Von dem farbig erleuchteten Glockenturm der Erlöserkirche spielten Blasinstrumente Weihnachtsmelodien, die immer wieder Menschen zum anhalten und aufschauen bringen. Und sie in die Kirche locken, in der Pfarrer Gottfried Abrath die Weihnachtsgeschichte vorträgt.