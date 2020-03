Im Prozess gegen den mutmaßlichen zweifachen Mörder vom Iserlohner Stadtbahnhof am Landgericht Hagen hat am Dienstag Dr. Ralf Zweihoff als Sachverständiger ausgesagt. Der Rechtsmediziner hat die Leichname der beiden Opfer, die vom Angeklagten Shpejtim H. (44) getrennt lebende Ehefrau und ihren neuen Partner, am Tag nach der Bluttat des 17. August obduziert. Sein nüchterner Bericht liefert für das Verfahren objektive Feststellungen zu den Verletzungen, die die Opfer davongetragen haben und an denen sie gestorben sind.

Die 32-jährige Nafije H. wird am Samstag zuerst attackiert, als sie neben dem Auto steht, in dem sich zunächst noch ihr Lebensgefährte und das Baby der beiden aufhalten. Die Tatwaffe ist ein handelsübliches Küchenmesser mit einer zwölf Zentimeter langen Klinge, mit dem Shpejtim H. seinen Opfern nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft über Stunden aufgelauert haben soll.

Verletzungen zeugen von Entschlossenheit des Täters

20 Stich- und Schnittverletzungen am Körper der 32-Jährigen gibt der Rechtsmediziner am Tag danach zu Protokoll. Neun davon wertet Dr. Zweihoff als Wunden, die Nafije H. im Abwehrkampf gegen ihren Angreifer erlitten hat. Gegen den blanken Stahl und die Entschlossenheit, mit der er geführt worden sein muss, hat die junge Frau aber keine Chance. Ein Teil der Verletzungen ließen auf eine „erhebliche Stichwucht“ schließen, urteilt der Experte. Nafije H. wird am Hals getroffen, in der Brust, in der Seite. Als sie mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegt, sticht der Angreifer noch einige Male zu – Zeugen berichteten bereits von „roten Flecken“ auf dem Rücken des weiblichen Opfers.

Als Todesursache gibt der Sachverständige Herz- und Kreislaufversagen infolge massiver, auch innerer Blutungen an. Eine acht Zentimeter tiefe Verletzung an der Halsschlagader hätte dazu für sich genommen schon ausgereicht, so der Rechtsmediziner. Auf Nachfrage der Vorsitzenden schätzt er, dass Nafije H. noch „bis zu fünf Minuten“ nach der Attacke am Leben gewesen sein könnte. Auch die Spuren von verzweifelten Erste-Hilfe-Maßnahmen, leichte Verbrennungen durch einen Defibrillator und der Einstich für eine Infusion, sind im Obduktionsbericht dokumentiert.

Amir N. auch am Kopf und im Intimbereich getroffen

90 Minuten dauert die Untersuchung des ersten Leichnams, danach ist der Körper des 23-jährigen Amir N. an der Reihe. Dieser geht am Bahnsteig zu Boden, nachdem der Täter ihn aus dem Parkhaus bis dorthin verfolgt hat; das Baby bleibt im Auto zurück und wird von Zeugen gerettet. Der zweite Obduktionsbericht ist lang, 71 Messerverletzungen sind darin protokolliert. Auf Amir N. ist demnach nicht nur häufiger eingestochen worden, er hat unter anderem auch Verletzungen am Kopf (Stirn, Schläfe) und im Intimbereich erlitten. Auch der ­23-Jährige wird schwer an der Halsschlagader getroffen, außerdem in die Lunge und ins Herz. „Beide Lungenflügel waren durch innere Blutungen kollabiert“, erklärt Dr. Zweihoff. Die medizinische Todesursache sei dieselbe wie bei ­Nafije H. – wegen Stichen in Herzbeutel und -kammer könnte der junge Mann aber schneller als seine Partnerin das Bewusstsein verloren haben, hält der Sachverständige zumindest für möglich. Als Todeszeitpunkt ist 14.30 Uhr notiert.

Nach dem bislang kürzesten Verhandlungstag (bedingt durch krankheitsbedingte Ausfälle auf Seiten der Staatsanwaltschaft) soll der Prozess fortgesetzt werden am Dienstag, 10. März, um 9.30 Uhr.