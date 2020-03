Dienstag im Landgericht Hagen, der Prozess zum Doppelmord am Stadtbahnhof. Gerade hat ein Nachbar und enger Freund den Angeklagten Sphejtim H. als freundlichen Menschen und liebenden Ehemann beschrieben. Anzeichen von Gewalt in der Ehe will er nicht bemerkt haben.

Zu Nafije H. habe er wenig Kontakt gehabt, seine Ehefrau habe meist mit ihr gesprochen. Dieser Kontakt soll auch nach der Trennung bestanden haben, daher habe Sphejtim H. ihn bestürmt, die neue Telefonnummer des späteren weiblichen Opfers preiszugeben. „Von mir hat er die Nummer nicht bekommen“, erklärt der 59-Jährige mit Nachdruck. Der Angeklagte, der bislang schweigt, soll ihm offenbart haben, wie er den Aufenthaltsort seiner Frau ermittelte – und bestätigt damit eine Vermutung der Staatsanwaltschaft: über Abhebungen aus Iserlohn vom gemeinsamen Konto.

Foto eines Fremden sollte den neuen Partner schützen

Der Angeklagte habe Amir N., der neue Partner von Nafije H. und das spätere zweite Opfer, gekannt. Das Verhältnis soll schon bestanden haben, als Nafije H. noch in Bergisch Gladbach lebte. Auf Nachfrage berichtet der Nachbar, wie dieses aufgeflogen sei. Demnach brachte Sphejtim H. seine Frau ins Krankenhaus – aus ungeklärtem Anlass – und nahm deren Handy, dessen Akku sich entladen hatte, mit nach Hause. Dort rief Amir N. an und hatte Sphejtim H. am Apparat. Der soll seine Frau erst aus der Klinik abgeholt und dann zur Rede gestellt haben. Sie habe das Verhältnis damals abgestritten, berichtet der Zeuge unter Berufung auf Erzählungen des Angeklagten. „Wenn du mich nicht liebst, können wir uns trennen“, soll dieser angeboten haben.

Nafije H. soll auch später versucht haben, die Identität ihres neuen Partners vor ihrem Ehemann geheim zu halten. Der Ehefrau des ­59-jährigen Nachbarn soll sie ein Foto von einem ganz anderen Mann geschickt haben. Angeblich verfügte Sphejtim H. durch Zahlungsvorgänge, bei denen Amir N. gegengezeichnet haben soll, über dessen Unterschrift und soll diese an einer Schule, die dieser früher besuchte, verglichen haben.

Wie der Zeuge weiter angibt, soll Nafije H. selbst Kontakt zu Sphejtim H. gepflegt haben. Über Snapchat – eine Handy-App, bei der die Telefonnummer nicht übermittelt wird wird – soll sie mit ihm geschrieben und ihn über die Schwangerschaft in Kenntnis gesetzt haben. „Er hat gedacht, das ist sein Kind“, sagt sein Nachbar aus. Sphejtim H. soll auf der Suche nach seiner Frau schon vor dem 17. August Iserlohn aufgesucht haben. Mindestens einmal habe Nafije H. auch mit ihm selbst telefoniert, sagt der Zeuge aus. „Ich habe ihr geraten, wenn sie nicht zu Sphejtim zurückkommt, soll sie den Kontakt vermeiden.“ Um die Gefühle seines Freundes zu schützen, erklärt er auf Nachfrage.

Als nächstes nimmt seine 62-jährige Ehefrau Platz, mit einer Dolmetscherin für Kroatisch. Die Zeugin antwortet zögerlich, den Sinn der Fragen scheint sie oft nicht zu erfassen. Nafije H. habe Angst vor dem Angeklagten gehabt, sagt sie etwa aus, spricht auf Nachfrage aber nur von Haushaltstätigkeiten, die ihre Nachbarin habe verrichten müssen. Sie zeigt sich ahnungslos, was die täglichen Treffen zwischen ihrem Ehemann und Sphejtim H. angeht – was die beiden gemeinsam unternommen haben oder worüber sie gesprochen haben, wisse sie nicht: „Ich habe nie gefragt.“

Laut Zeugenaussage hat Nafije H. nicht als erste unter Sphejtim H. gelitten

Nafije H. habe nach der Trennung erzählt, „dass sie schwanger ist und dass sie verheiratet ist“, gibt die 62-Jährige zu Protokoll – gemeint war damit offenbar Amir N., obwohl die Ehe zwischen Sphejtim und Nafije H. nie geschieden worden ist. Angesprochen auf die beiden Fotos, die der Angeklagte vom Tatort auf ihr Handy geschickt haben soll, bestätigt sie, das erste angesehen zu haben, bevor ihr Mann die Bilder gelöscht habe. Anhand einer Kopie der Aufnahme will sie das aber nicht verifizieren: „Dann sterbe ich“, lässt sie übersetzen und schüttelt heftig den Kopf. Als die Zeugin entlassen wird, ist die Luft im Saal verbraucht.

Nach einer Pause sagt die Leiterin eines Frauenhauses im bayerischen Landkreis Schweinfurt aus, in dem Nafije H. im Jahr 2015 gelebt haben soll. Aus Sicherheitsgründen sei sie aus Euskirchen verlegt worden, berichtet die Zeugin, raus aus NRW, um sie dem Zugriff ihres gewalttätigen Ehemanns zu entziehen. Von Schlägen und Misshandlungen ist die Rede, eine Nacht lang soll der Angeklagte sie an einen Stuhl gefesselt, ihr die Haare abgeschnitten haben. Bei einer Reise in den Kosovo soll er sie in einen Autoreifen gesteckt und dann verprügelt haben. Ein Kind, so habe Nafije H. berichtet, habe sie verloren, weil Sphejtim H. ihr brutal in den Bauch getreten habe.

Der Angeklagte soll damals Todesdrohungen gegen Nafije H. ausgestoßen haben. Knapp zweieinhalb Monate verbringt sie in der Einrichtung – bis sie im Juni 2015 den Entschluss fasst, zu ihrem Ehemann zurückzugehen. „Ich bin aus allen Wolken gefallen, als sie mir eröffnet hat, dass sie mit ihrem Mann gesprochen hat.“ Sie sei damals verzweifelt gewesen. „Ich habe ihr gesagt, für wie gefährlich ich das halte. Aber wenn Frauen sich zur Rückkehr entschlossen haben, ist es schwierig, noch Gespräche mit ihnen zu führen“, erklärt sie.

Trotz Todesangst sagt die Ex-Frau des Angeklagten aus

Als letzte Zeugin betritt eine ­38-Jährige den Saal, die zwischen 2005 und 2012 mit dem Angeklagten verheiratet war. Vier Kinder sind aus dieser Ehe hervorgegangen – zwei davon das Ergebnis von Vergewaltigungen, wie sie aussagen wird. Sie ist Deutsche, statt eines Dolmetschers nimmt ein Justizbeamter zwischen ihr und Sphejtim H. Platz. Zwei weitere Beamte sichern den Weg zum Ausgang. „Sie müssen hier keine Angst haben“, betont die Vorsitzende. Hier als Zeugin zu sprechen – als frühere Ehefrau des Angeklagten ist sie dazu nicht verpflichtet – kostet sie dennoch sichtlich Überwindung.

Die 38-Jährige beschreibt ein Martyrium. Ihrer Darstellung zufolge ging die Ehe mit Sphejtim H. ein Jahr lang gut, dann soll er begonnen haben, sie zu schlagen. Oft mit der Faust ins Gesicht. Einmal auch mit einer Gitarre, die er ihr gegen den Kopf geschmettert haben soll, entsprechende Narben zeigt sie dem Gericht. Es habe auch einvernehmlichen Sex gegeben, aber wenn sie nicht wollte, habe das aber keine Rolle gespielt. Wenn sie sich wehrte, habe ihr Mann Gewalt angewandt. Dazu habe der kleinste Anlass gereicht: „Ich konnte es ihm nicht recht machen. Wie ich koche, wie ich die Kinder anziehe, er war mit allem unzufrieden.“

Was die Zeugin berichtet, klingt wie Sklavenhaltung

Ohne die Erlaubnis des Angeklagten habe sie das Haus nicht verlassen dürfen. „Er hat immer gewusst, wo ich bin.“ Trotz vieler Zuschauer wird es still im Saal, während die Zeugin berichtet. Eines Tages soll Sphejtim H. mit einem „Butterfly“-Messer in der Wohnung herumgespielt und seine hochschwangere Frau als Zielscheibe benutzt haben. Das Messer sei ihm dann aus der Hand gerutscht und in ihrem Oberschenkel gelandet. „Er hat keinen Krankenwagen gerufen. Er hat nie Reue gezeigt.“

2009 will sie Anzeige gegen Sphejtim H. wegen Körperverletzung und Vergewaltigung erstattet, diese unter Todesdrohungen gegen sie selbst und ihre Mutter aber wieder zurückgezogen haben. In diesem Zusammenhang sei sie zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt worden – da die Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren gerade abgelaufen ist, ist das für das Gericht nicht ohne Weiteres überprüfbar. Die ­38-Jährige stimmt jedoch zu, dass das Gericht Ärzte und Therapeuten von ihrer Schweigepflicht entbinden und vorladen darf. Ihren Ex-Mann würdigt sie keines Blickes. Einmal verlässt sie abrupt den Saal – vor Nervosität sei ihr schlecht geworden, erklärt sie anschließend. Am Ende betont sie, es sei ihr gelungen, ein angstfreies Leben aufzubauen. Wie es dazu kam, dass sie ihren Peiniger trotz Todesdrohungen doch noch verließ, kann sie nicht erklären. Unter Polizeischutz sei sie schließlich in die Wohnung gegangen und habe das Nötigste für sich und die Kinder gepackt.

Für den Prozess hat das Gericht drei zusätzliche Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil ist demnach am 29. April zu erwarten. Die Verhandlung wird fortgesetzt am Mittwoch, 18. März, um 9.30 Uhr.