Iserlohn. Die CDU-Fraktion im Rat fordert die „Erstellung einer digitalen Agenda“ für die Verwaltung

Digitalisierung vorantreiben

Die CDU-Ratsfraktion möchte die „Erstellung einer digitalen Agenda“ in der nächsten Sitzung des Haupt- und Personalausschusses thematisieren. Die CDU habe in der Vergangenheit vermehrt Anträge gestellt, die Prozessoptimierung in der Kernverwaltung deutlich voranzutreiben. Leider seien viele Anträge der Christdemokraten als auch von anderen Ratsfraktionen bisher nicht abgearbeitet worden.

„Auch der Arbeitskreis IT kommt dem tatsächlichen Bedarf nicht mehr nach. Vor dem Hintergrund der Digitalen Transformation, dem Mangel an Fachkräften und der Veränderung der Arbeitswelt, muss das Thema Digitalisierung der Stadtverwaltung als auch der städtischen Töchter fortan mit höchster Priorität verfolgt werden“, heißt es in der Mitteilung.

Die CDU möchte mit Blick auf die Verwaltungsstruktur weg von der „Amtsstube“ hin zur „Smart City“, Voraussetzung dazu sei die in der Vergangenheit schon häufig eingeforderte Prozessoptimierung. Die Stadt benötige eine Digitale Agenda mit konkreten Zielvorgaben, mit deren Hilfe die Prozesse innerhalb der Verwaltung optimiert werden. Die Stabstelle Digitalisierung, die bereits eingeführt wurde, solle dabei wesentlich mehr Verantwortung und Befugnisse erhalten, um eigenständig Projekte zu entwickeln, die der Stadt auch nach außen hin sicht -und spürbar weiterhelfen.

„Eine Personalaufstockung und somit eine bedarfsgerechte Personalausstattung bezogen auf die Digitalisierungsprojekte ist erforderlich, damit die einzelnen Projekte zeitlich schneller bearbeitet werden können und mehr Zeit für eine strategische Projektplanung und -leitung zur Verfügung steht“, heißt es im Antrag der Christdemokraten.